जरा आवरा अन् Google Gemini ला स्वत:चे पर्सनल फोटो देण्यापूर्वी ही बातमी वाचा... नाहीतर वेळ निघून जाईल, तज्ज्ञांचा इशारा

गुगल जेमिनी नॅनो बनाना 3D Style ट्रेंड सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, परंतु तज्ज्ञांनी वैयक्तिक फोटो अपलोड करण्याच्या जोखमींबद्दल इशारा दिला आहे. चेहऱ्याच्या प्रतिमांचा गैरवापर होऊ शकतो, ज्यामुळे ओळख चोरी आणि फसवणुकीची शक्यता वाढते. यूजर्संनी डिजिटल सुरक्षिततेबद्दल जागरूक राहणे आवश्यक आहे..Google Gemini retro saree trend privacy risks explained: सध्या अनेक लोक सोशल मिडियावर गुगल जेमिनी नॅनो बनाना रेट्रो साडी ट्रेंड फॉलो करत आहेत. या ट्रेंडने सर्वत्र धुमाकुळ घातला आहे. गुगल जिमिनावर एक प्रॉम्प्ट टाकताच काही क्षणातच आपल्याला रेट्रो फोटो तयार करून मिळतो. पण यामुळे आपल्या चेहऱ्याची ओळख आणि वैयक्तिक डेटा सुरक्षित आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. .एका धक्कादायक घटनेत, @jhalakbhawani नावाच्या एका इन्स्टाग्राम यूजरने जेमिनी वर एआय साडी पोर्ट्रेट ट्रेंड वापरून पाहताना एक धक्कादायक अनुभव शेअर केला.तिने लिहिले, "इंस्टाग्रामवर एक ट्रेंड व्हायरल होत आहे जिथे तुम्ही एकाच प्रॉम्प्टवर तुमचा फोटो जेमिनीला अपलोड करता आणि जेमिनी ते साडीत रूपांतरित करते. काल रात्री, मी स्वतः हा ट्रेंड वापरून पाहिला आणि मला धक्कादायक प्रकार आढळला.".तिने अपलोड केलेला फोटो शेअर करताना, ती हिरव्या रंगाच्या फुल-स्लीव्ह पंजाबी ड्रेसमध्ये आहे. ती म्हणाली, "मला काहीतरी धक्कादायक दिसले, जनरेट केलेल्या फोटोमध्ये माझ्या डाव्या हातावर एक तीळ आहे, पण मी अपलोड केलेल्या मूळ फोटोमध्ये तीळ नव्हता. जेमिनीला हे कसे कळले? तुम्ही तीळ पाहू शकता. यामुळे फोटो अपलोड करतांना काळजी घ्या असे तिने म्हटले आहे. डिजिटल सुरक्षितता आणि गोपनीयतेबद्दल चिंताडीपस्ट्रॅटचे सीईओ सायबरसुरक्षा तज्ञ सैकत दत्ता यांनी सांगितले की “जेव्हा तुम्ही चेहऱ्याचा फोटो अपलोड करता तेव्हा ओळख व्यवस्थापन समस्येची काळजी घ्यावी लागते. प्लॅटफॉर्म ते प्रक्रिया करण्यासाठी, मॉडेल्स सुधारण्यासाठी किंवा विश्लेषणासाठी संग्रहित करू शकते. जरी ते अनामिक असले तरी, तुमचा डेटा अशा प्रकारे वापरला जाण्याची शक्यता असते ज्याचा तुम्ही हेतू नव्हता. जर सिस्टम किंवा कोणत्याही लिंक केलेल्या सेवांमध्ये अडथळा आला तर तुमचा फोटो ऑनलाइन लीक होऊ शकते.”.Gemini AI Saree Trend Alert: जेमिनी नॅनो बनाना AI साडीचा ट्रेंड फॉलो करताना व्हा अलर्ट, व्हिडिओ शेअर करत महिलेने समोर आणला धक्कादायक प्रकार.दत्ता पुढे म्हणाले, "उदाहरणार्थ, भारतीय संदर्भात ते नियामक अनुपालनाभोवती आहे. केवायसी आणि चेहऱ्याची ओळख पटवण्याच्या प्रक्रियेचे पालन आवश्यक आहे. त्या लीक झालेल्या डेटाचा वापर करून शेकडो बनावट कागदपत्रे तयार केली जाऊ शकतात, ज्यामुळे मनी लाँड्रिंगसारखे गंभीर गुन्हे देखील घडू शकतात."अशीच चिंता व्यक्त करताना, सायबरसुरक्षा तज्ञ आणि डिजिटल साक्षरतेचे समर्थक आणि एंड नाऊ फाउंडेशनचे संस्थापक आणि सीईओ डॉ. अनिल राचमल्ला म्हणाले, "डिजिटल कल्याण आणि एआयच्या नैतिक वापरासाठी ही एक धोक्याची घंटा आहे. Nano Banana AI Image जनरेशनसारखे ट्रेंड सौंदर्याबद्दलच्या सामाजिक धारणा बदलत आहेत. एकदा यूजरने एआयच्या दृष्टीकोनातून स्वतःला पाहतात की, वास्तवाशी जुळवून घेणे कठीण होऊ शकते. यामुळे चुकीचे प्रतिनिधित्व आणि पक्षपाताचे प्रश्न निर्माण होतात, ज्यामुळे शेवटी यूजरची फसवणूक होते."ते पुढे म्हणाले, "गोपनीयता ही आणखी एक मोठी चिंता आहे. यूजरच्या डेटाचा गैरवापर कसा होऊ शकतो याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे मायफेस अॅप, कारण संमतीशिवाय फोटोचा पुनर्वापर केला जातो. डीपफेकमध्येही असेच धोके आहेत, जिथे डिजिटल अवतारांचा वापर करून लोकांना फसवले जाऊ शकते किंवा कृत्रिम ओळख निर्माण केली जाऊ शकते. शोध पद्धती सार्वत्रिक नाहीत, ज्यामुळे नियमन आणि अंमलबजावणी कठीण होते. यूजर्संनी डिजिटल जागरूक राहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.".3D Image Creation: तुम्हालाही बनवता येतील एक नव्हे तर अनेक पोझमध्ये भन्नाट नॅनो बनाना 3D फोटो, फक्त वापरा 'हे' प्रॉम्प्ट्स .Viral Nano Banana AI Image Trend3D Image पासून ते रेट्रो साडी आणि आता कपल फोटो यासारख्या अनेक फोटो जनरेट केले जात आहे. ज्यामध्ये पारंपारिक साड्यांमध्ये जुन्या आठवणी किंवा चित्रपट-प्रेरित पार्श्वभूमीवर महिलांचे फोटो जनरेट केले जात आहे. हे सर्व फोटो आकर्षक आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात शेअर केल्या जातात, परंतु त्या सर्जनशीलता आणि डेटा सुरक्षिततेमधील व्यापार देखील दर्शवितात. एआय टूल्समुळे फोटो जनरेट करणे सोपे झाले आहे. दररोज लाखो चेहरे अपलोड केले जात आहेत, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात फोटोंचा गैरवापर आणि फ्रॉड होण्याची शक्यता आहे. .एआय कंटेंटच्या मालकीवर गुगलगुगलच्या एआय धोरणांमध्ये यूजर्संची जबाबदारी सांगितली आहे. कंपनी म्हणते: “आमच्या काही सेवा तुम्हाला मूळ कटेंट तयार करण्याची परवानगी देतात. गुगल त्या कटेंट मालकी हक्क सांगत नाही. तुम्ही कबूल करता की गुगल इतरांसाठी समान कटेंट तयार करू शकते आणि आम्ही तसे करण्याचे सर्व अधिकार राखून ठेवतो. API अटींनुसार आवश्यकतेनुसार, तुम्ही जनरेट केलेल्या कटेंट वापर करताना लागू कायद्याचे पालन कराल, ज्यामध्ये API कॉलचा भाग म्हणून परत केल्यावर तुमच्या यूजर्संना श्रेय देण्याची तरतूद आवश्यक असू शकते. जनरेट केलेल्या कटेंटवर अवलंबून राहण्यापूर्वी, कोडसह, विवेकबुद्धी वापरा. जनरेट केलेल्या कटेंटच्या वापरासाठी आणि तुम्ही ज्यांच्यासोबत तो कटेंट शेअर करता त्यांच्याकडून त्या कटेंटच्या वापरासाठी तुम्ही जबाबदार आहात." व्हायरल होत असलेला ट्रेंड फॉलो करतांना तज्ज्ञांनी सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे..Google Gemini रेट्रो साडी ट्रेंड म्हणजे काय? हा Google च्या Gemini Nano Banana AI टूलचा वापर करून सेल्फींना 90s बॉलीवुड स्टाइल साडी लूक देणारा व्हायरल ट्रेंड आहे, ज्यात चिफॉन साड्या, गोल्डन आवर लाइटिंग आणि ग्रेनी टेक्स्चरसह इन्स्टाग्राम रील्ससाठी पोर्ट्रेट्स तयार होतात..या ट्रेंडमध्ये प्रायव्हसी धोके काय आहेत? फोटो अपलोड केल्याने AI डेटाचा गैरवापर होऊ शकतो, जसे डीपफेक व्हिडिओज, फेक प्रोफाइल्स किंवा अनपेक्षित डिटेल्स दिसणे, ज्यामुळे ओळख चोरी आणि स्कॅम्सचा धोका वाढतो..एक्सपर्ट्सने काय इशारा दिला आहे? सायबर एक्सपर्ट्सनी चेतावणी दिली आहे की, फेक वेबसाइट्स आणि फिशिंग क्लोन्सपासून सावध राहा, कारण अपलोड केलेले फोटो ट्रेनिंग डेटा किंवा मिसयूजसाठी वापरले जाऊ शकतात, तरी Google चे SynthID वॉटरमार्क असले तरी पूर्ण सुरक्षित नाही..ट्रेंड सुरक्षितपणे कसा फॉलो करावा?फक्त अधिकृत Google Gemini अॅप वापरा, संवेदनशील फोटो अपलोड करू नका, प्रायव्हसी पॉलिसी वाचा, ओरिजिनल इमेज बॅकअप ठेवा आणि AI जनरेटेड कंटेंटची तपासणी करा; यासाठी VPN आणि अॅंटीव्हायरसचा वापर करा. 