Explainers | विश्लेषण

Shivaji Maharaj: इतिहासाचा उलगडा! शिवाजी महाराज घोडेस्वारांसाठी किती कोट्यवधी खर्च करत असत?

Shivaji Maharaj Horsemen Expenses and Military Financial Planning | छत्रपती शिवाजी महाराजांचे घोडदळ आणि पायदळ यांचा खर्च किती होता? जाणून घ्या त्यांच्या सैन्याच्या सुव्यवस्थित व्यवस्थापनाची माहिती आणि आर्थिक नियोजन.
Shivaji Maharaj

Shivaji Maharaj

Esakal

Sandip Kapde
Updated on

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव इतिहासात एक पराक्रमी आणि दूरदृष्टी असलेल्या राजा म्हणून सुवर्णाक्षरांनी नोंदले गेले आहे. त्यांच्या सैन्याचे सुव्यवस्थित नियोजन आणि आर्थिक व्यवस्थापन यामुळे मराठा साम्राज्य अजेय ठरले. विशेषतः त्यांच्या घोडदळाच्या देखभालीसाठी आणि सैन्याच्या एकूण खर्चासाठी केलेले नियोजन आजही अभ्यासाचा विषय आहे. या लेखात आपण शिवाजी महाराजांच्या सैन्याच्या खर्चाविषयी सविस्तर माहिती घेऊ.

Loading content, please wait...
Chhatrapati Shivaji Maharaj
chhatrapati shivaji maharaj news
shivaji maharaj

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com