Shivaji Maharaj: इतिहासाचा उलगडा! शिवाजी महाराज घोडेस्वारांसाठी किती कोट्यवधी खर्च करत असत?

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव इतिहासात एक पराक्रमी आणि दूरदृष्टी असलेल्या राजा म्हणून सुवर्णाक्षरांनी नोंदले गेले आहे. त्यांच्या सैन्याचे सुव्यवस्थित नियोजन आणि आर्थिक व्यवस्थापन यामुळे मराठा साम्राज्य अजेय ठरले. विशेषतः त्यांच्या घोडदळाच्या देखभालीसाठी आणि सैन्याच्या एकूण खर्चासाठी केलेले नियोजन आजही अभ्यासाचा विषय आहे. या लेखात आपण शिवाजी महाराजांच्या सैन्याच्या खर्चाविषयी सविस्तर माहिती घेऊ..शिवाजी महाराजांचे सुव्यवस्थित सैन्यशिवाजी महाराजांचे सैन्य हे त्यांच्या साम्राज्याचा कणा होते. त्यांच्या लष्करात पायदळ आणि घोडदळ हे दोन प्रमुख विभाग होते. पायदळात घाटमाथ्याचे मावळे आणि कोकणातील शेतकरी सामील होते. मावळे त्यांच्या तलवारबाजीच्या कौशल्यासाठी प्रसिद्ध होते, तर शेतकरी नेमबाजीत पारंगत होते. घोडदळात मात्र स्वतः शिवाजी महाराज घोडेस्वारांना घोडे पुरवत असत आणि त्यांच्या देखरेखीसाठी खिदमतगारही नेमत असत. या सुव्यवस्थित व्यवस्थेमुळे मराठा सैन्याला युद्धभूमीवर नेहमीच आघाडी मिळत असे..घोडदळाचा खर्च:इंग्रजी साधनांनुसार, शिवाजी महाराजांचे घोडदळ जवळपास 50,000 घोडेस्वारांचे होते. प्रत्येक घोडेस्वाराला वार्षिक पगार म्हणून 96 ते 120 रुपये मिळत असत. यामुळे घोडदळाच्या देखभालीसाठी दरवर्षी साधारण 48 लाख ते 60 लाख रुपये खर्च होत असे. हा खर्च केवळ पगारापुरता मर्यादित नव्हता. घोड्यांच्या देखभालीसाठीही मोठ्या प्रमाणात निधी लागत असे. घोड्यांचे खाद्य, त्यांची काळजी आणि खिदमतगारांचा खर्च यामुळे घोडदळ हा सैन्याचा सर्वात खर्चिक विभाग ठरत होता..पायदळाचा खर्चपायदळ सैनिकांचा पगार हा घोडेस्वारांच्या पगाराच्या निम्मा होता. तरीही, पायदळातील सैनिकांची संख्या आणि त्यांच्या गरजा यामुळे वार्षिक खर्च साधारण 3 लाख 75 हजार रुपये होत असे. पायदळ आणि घोडदळ मिळून शिवाजी महाराजांच्या संपूर्ण सैन्याचा वार्षिक खर्च तब्बल 63 लाख 75 हजार रुपये इतका होत असे. हे आकडे त्या काळातील आर्थिक नियोजनाची भव्यता दर्शवतात..सैन्याच्या साधनसामग्रीसाठी अतिरिक्त खर्चशिवाजी महाराजांचे सैन्य केवळ सैनिकांपुरते मर्यादित नव्हते. त्यांच्या लष्कराला बंदुका, तोफा, भाले, बरच्या, तलवारी, बाण, दारूगोळा, तंबू आणि राहुट्या यांसारख्या साधनसामग्रीची आवश्यकता होती. या सर्व गोष्टींच्या खरेदी आणि देखभालीसाठी स्वतंत्र खर्च होत असे. शिवकाल या पुस्तकात याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. यामुळे शिवाजी महाराजांचे सैन्य केवळ संख्येने नव्हे, तर सज्जतेने आणि नियोजनानेही अजेय ठरले..शिवाजी महाराजांचे आर्थिक नियोजनशिवाजी महाराजांचे आर्थिक नियोजन आजच्या काळातही प्रेरणादायी आहे. त्यांनी सैन्याच्या खर्चाचे सूक्ष्म नियोजन केले होते. घोडदळ आणि पायदळ यांच्या पगारापासून ते साधनसामग्रीच्या देखभालीपर्यंत प्रत्येक बाबीवर त्यांचे बारकाईने लक्ष होते. त्यांच्या या नियोजनामुळे मराठा साम्राज्याला आर्थिक स्थैर्य प्राप्त झाले आणि ते दीर्घकाळ टिकून राहिले.छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सैन्य आणि त्यांच्या खर्चाचे नियोजन हे त्यांच्या नेतृत्वाचे आणि दूरदृष्टीचे प्रतीक आहे. घोडदळ आणि पायदळ यांच्या देखभालीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही त्यांनी आपले साम्राज्य अजेय ठेवले. 'शिवकाल' या पुस्तकातून मिळालेल्या या माहितीमुळे आपल्याला त्यांच्या आर्थिक आणि लष्करी व्यवस्थापनाची थोरवी समजते..