Explainers | विश्लेषण

Shivaji Maharaj: शिवरायांच्या काळातील सैनिकांचा पगार कसा व्हायचा? कोणती पद्धत होती? शिवाजी महाराज स्वत: ...

Shivaji Maharaj Soldier Salary System: Maratha Army Payment and Management | शिवाजी महाराजांच्या सैन्याची पगार पद्धत कशी होती? घोडदळ, पायदळ, शिलेदार यांचे पगार व खर्चाचा तपशील. इतिहासातील आर्थिक व्यवस्थापनाचा आढावा!
shivaji maharaj

shivaji maharaj

esakal

Sandip Kapde
Updated on

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सैन्य व्यवस्थापनाची पद्धत ही त्यांच्या दूरदृष्टी आणि काटेकोर नियोजनाचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. त्यांच्या काळातील सैनिकांचे पगार आणि त्यांची वितरण पद्धत यांमुळे मराठा साम्राज्याची आर्थिक शिस्त आणि सामर्थ्य दिसून येते. शिवरायांनी घोडदळ, पायदळ आणि शिलेदार यांच्यासाठी सुस्पष्ट पगार पद्धत आणि खर्च व्यवस्थापन ठेवले होते, ज्यामुळे सैन्याची कार्यक्षमता वाढली.

Loading content, please wait...
Chhatrapati Shivaji Maharaj
chhatrapati shivaji maharaj news
shivaji maharaj

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com