Shivaji Maharaj: शिवरायांच्या काळातील सैनिकांचा पगार कसा व्हायचा? कोणती पद्धत होती? शिवाजी महाराज स्वत: ...

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सैन्य व्यवस्थापनाची पद्धत ही त्यांच्या दूरदृष्टी आणि काटेकोर नियोजनाचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. त्यांच्या काळातील सैनिकांचे पगार आणि त्यांची वितरण पद्धत यांमुळे मराठा साम्राज्याची आर्थिक शिस्त आणि सामर्थ्य दिसून येते. शिवरायांनी घोडदळ, पायदळ आणि शिलेदार यांच्यासाठी सुस्पष्ट पगार पद्धत आणि खर्च व्यवस्थापन ठेवले होते, ज्यामुळे सैन्याची कार्यक्षमता वाढली..घोडदळ: सैन्याचा कणा आणि पगार व्यवस्थाशिवरायांचे घोडदळ हे मराठा साम्राज्याचा कणा होते. घोडदळातील प्रत्येक बारगीराला त्याच्या दर्जाप्रमाणे दरमहा दोन ते पाच होन (सोने) पगार मिळत असे. शिलेदारांना सहा ते बारा होन, तर जुमलेदारांना अडीचशे होन आणि सुभेदारांना वार्षिक सहाशे होन तैनात आणि पालखी मिळत असे. पाच हजार घोडेस्वारांच्या नेतृत्वाखालील सुभेदारांना दोन हजार होन वार्षिक पगार, पालखी आणि अबदागीर अशी नेमणूक मिळत असे. ही सर्व व्यवस्था सरनोबताच्या हुकमाखाली चालत असे..पगाराची रक्कम रोखीने दिली जायची, परंतु ठिकठिकाणी "वराता" (चेकसारखी पद्धत) वापरून व्यापाऱ्यांकडून रोख रक्कम घेऊन सैनिकांना वितरित केली जायची. शिवराय स्वतः घोडेस्वारांना घोडे आणि त्यांच्या देखभालीसाठी खिदमतगार पुरवत असत. प्रत्येक घोडेस्वाराचा वार्षिक पगार 96 ते 120 रुपये होता. इंग्रजी साधनांनुसार, शिवरायांचे घोडदळ 50,000 सैनिकांचे होते, ज्यामुळे त्यांचा वार्षिक खर्च 48 ते 60 लाख रुपये इतका होत असे..पायदळ: काटेकोर व्यवस्थापन आणि खर्चपायदळ हे शिवरायांच्या सैन्याचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग होते. पायदळातील शिपायांचा पगार हा घोडेस्वाराच्या पगाराच्या निम्मा होता. अंदाजे 75,000 पायदळ सैनिकांचा खर्च हा वार्षिक 3.75 लाख रुपये इतका येत असे. घोडदळ आणि पायदळ मिळून एकूण सैन्याचा खर्च हा 63.75 लाख रुपये इतका होता. याशिवाय, बंदुका, तोफा, भाले, तलवारी, बाण, दारूगोळा, घोडे, तंबू आणि राहुट्या यांसारख्या साहित्यासाठीचा खर्च वेगळा करावा लागे..शिवरायांचे आर्थिक नियोजनशिवरायांनी सैन्याच्या पगारासाठी आणि खर्चासाठी केलेले नियोजन आजही आधुनिक व्यवस्थापनशास्त्राला प्रेरणा देणारे आहे. त्यांनी सैनिकांना रोख पगार देण्यासाठी "वराता" पद्धत वापरली, ज्यामुळे आर्थिक व्यवहार सुलभ आणि पारदर्शी झाले. प्रत्येक सैनिकाला त्याच्या जबाबदारी आणि दर्जाप्रमाणे पगार मिळत असे, ज्यामुळे सैन्यात शिस्त आणि समर्पण टिकून राहिले. शिवरायांनी घोडदळ आणि पायदळ यांच्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करून सैन्याची कार्यक्षमता वाढवली..आजच्या काळातील प्रासंगिकतासैन्य व्यवस्थापन हे केवळ लष्करी यशाचे कारण नव्हते, तर त्यामागील आर्थिक आणि प्रशासकीय शिस्त यांचा मोठा वाटा होता. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे सैन्याचे पगार आणि खर्च व्यवस्थापन हे त्यांच्या दूरदृष्टीचे आणि नेतृत्वाचे प्रतीक आहे. त्यांनी सैन्याला शिस्तबद्ध आणि आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित ठेवण्यासाठी घेतलेले निर्णय आजही अभ्यासाचे विषय आहेत. शिवरायांचे हे आर्थिक नियोजन मराठा साम्राज्याच्या यशाचे एक महत्त्वाचे कारण होते आणि ते आजच्या पिढीला प्रेरणा देत राहील.संदर्भ - शिवकाल, महाराष्ट्राचा इतिहास-मराठा कालखंड (भाग १) (१६३० ते १७०७).