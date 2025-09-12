OBC Quota Conflict: सक्षम खातील, दुर्बल बघत राहतील... मूळ ओबीसींच काय होणार? नेपाळसारखी परिस्थिती अन्...; आरक्षण अभ्यासकांचा इशारा

मराठा समाजाला ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या अलीकडील अध्यादेशाने (२ सप्टेंबर २०२५ रोजी जारी) आरक्षणाच्या मैदानावर नवीन वादळ निर्माण झाले आहे. हैद्राबाद गॅझेटमधील ऐतिहासिक नोंदींवर आधारित 'कुणबी मराठा' उपजातींना ओबीसी यादीत घेण्याच्या या निर्णयाने मराठा समाजाच्या मागणीला आंशिक समाधान मिळाले असले तरी ओबीसी, भटक्या विमुक्त आणि इतर मागासवर्गीय समाजांमध्ये असंतोषाची लाट उसळली आहे. या पार्श्वभूमीवर भटक्या विमुक्त जमाती संघटनेचे अध्यक्ष आणि पद्मश्री पदक विजेते ज्येष्ठ साहित्यिक व सामाजिक कार्यकर्ते लक्ष्मण माने यांच्या आम्ही संवाद साधला..लक्ष्मण माने हे महाराष्ट्रातील भटक्या विमुक्त समाजाच्या लढ्याचे प्रतीक आहेत. भटक्या विमुक्त जमाती संघटनेच्या माध्यमातून ते गेल्या अनेक वर्षांपासून या समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासाठी लढत आहेत. सध्या भटक्या विमुक्त समाज ओबीसीत समाविष्ट आहे, पण माने यांचा असा विश्वास आहे की हा समाज गावकुसाबाहेर राहणारा, रानावनात भटकणारा आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या उपेक्षित असल्याने त्यांना एसटी दर्जा मिळायला हवा.या मुलाखतीत माने यांनी मराठा आरक्षणाच्या पद्धतीवर सविस्तर भाष्य केले, ज्यातून सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांचा उल्लेख करून सरकारच्या भूमिकेची कटुका केली गेली..मराठा आरक्षणाची पद्धत 'सामाजिकदृष्ट्या चुकीची'मुलाखतीची सुरुवात माने यांनी मराठा आरक्षणाच्या सध्याच्या पद्धतीवरून केली. ते म्हणाले, "मराठा आरक्षण प्रश्न या पद्धतीने सोडवणे चुकीचे आहे. हे समाजशास्त्रीय नाही, ही सरकारची राजकीय भूमिका आहे. एका जातीचा मोठा दबाव आला म्हणून तुम्हाला दुसऱ्या जातींच्या यादीमध्ये कसं घालता येईल? तुम्ही निर्णय घेतला तसं नाही करता येत. आरक्षणाचा कायदा आहे त्यामध्ये हे बसत नाही. तुम्ही आंतरराष्ट्रीय कोर्टात गेले तरी प्रश्न सुटत नाहीत."माने यांनी स्पष्ट केले की मराठा समाज हा ओबीसी किंवा बलुतेदार (गावातील पारंपरिक सेवादार) वर्गाचा नाही. "मराठा समाज हा ओबीसी नाही, बलुतेदार नाही, हा समाज कृषीप्रधान शेती करणारा समाज आहे. यांना सवलती मिळायला पाहिजेत," असे ते म्हणाले. मराठा समाजाच्या आर्थिक मागासलेपणाकडे लक्ष वेधत ते पुढे म्हणाले की हा समाज राज्यकर्ता आणि शेतकरी वर्गाचा असून, आधुनिक काळात त्यांची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. मात्र, त्यांना ओबीसीत घालणे म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या विरुद्ध आहे. हैद्राबाद गॅझेटच्या नोंदींवर आधारित निर्णय हा केवळ राजकीय दबावामुळे घेतला गेला असल्याचे त्यांचे मत आहे. या गॅझेटमध्ये मराठ्यांना कुणबी म्हणून ओबीसीत धरले आहे, पण माने यांच्या मते हे ऐतिहासिकदृष्ट्या चुकीचे आहे..मर्यादा वाढवा, ओबीसीत घालू नका-माने यांनी मराठा समाजाच्या मागणीची पद्धतही चुकीची असल्याचे सांगितले. "मराठा समाज चुकीच्या पद्धतीनी ओबीसीतून आरक्षण मागत आहेत. सुप्रीम कोर्टाची ५० टक्केंची मर्यादा काढून टाकून उरलेल्या ५० टक्के मराठ्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवल्या तर कुणाचेच भांडण होणार नाही. सरकारला तसं करायचं नाही," असे ते म्हणाले. त्यांच्या मते, सरकार ब्राह्मण आणि मराठा समाजाला घाबरते, पण इतर मागासवर्गीयांना नाही. "तुम्ही माप कसं लावणार, प्रत्येक गॅझेटमध्ये वेगळी नोंद असणार. एकच जमात चार-चार, पाच-पाच यादींमध्ये घालावी लागणार अशी परिस्थिती येऊ शकते," असे ते इशारा देत म्हणाले. हा निर्णय समाजशास्त्रीय अभ्यास न करता फक्त मनोज जरांगे पाटील यांना शांत करण्यासाठी घेतला गेला असल्याचे त्यांनी सांगितले.माने यांनी मनोज जरांगे पाटलांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले. "द्यायचं असलं तर मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण पाहिजे. जरांगेंचा देखील हट्ट कशासाठी आहे? ते काय ओबीसी आहेत का? ओबीसी म्हणजे बलुतेदार आणि मराठे बलुतेदार नाहीत. बलुतेदार घेणाऱ्या वर्गातील आहे. मराठे देणारे आहेत. देणाऱ्यांच्या वर्गातील लोक गरीब झाले म्हणून ते घेणाऱ्यांच्या यादीत येऊ इच्छितात हे कितपत सामाजिक न्यायाचं आहे?" असे ते म्हणाले..ओबीसीत 'चेंगराचेंगरी' वाढेल, दुर्बलांना अन्यायमाने यांनी ओबीसी प्रवर्गातील गर्दी वाढण्याच्या धोक्याकडे लक्ष वेधले. "एसटीतल्या गर्दी सारखी परिस्थिती होईल, चेंगराचेंगरी होईल. भाकरी एकच असेल तर वेगळी भाकरी द्यावी. पण तुम्ही ताट एक ठेवलं, भाकरी एक ठेवली. त्यात एक मोठा पैलवान येऊन बसवताय तर बाकीच्यांना लाथा खाव्या लागतील एवढाच त्याचा अर्थ आहे. सक्षम आहेत ते खातील पण दुर्बल बघत बसतील. कारण जी सक्षमता आहे शिक्षणाची, आर्थिक ती सगळी वरच्या वर्गातील लोक खालच्या वर्गातील मागत आहेत," असे ते म्हणाले. भटक्या विमुक्त समाजाला ओबीसीत ठेवणे हा अन्याय असल्याचे सांगत ते पुढे म्हणाले की हा समाज गावगाड्यापासून दूर राहणारा आहे, त्यामुळे त्यांना एसटी दर्जा मिळायला हवा. मात्र, राज्यकर्त्यांनी एसटीत समावेश न करता ओबीसीत ठेवले आहे.राज्यकर्त्यांना चिंतन करण्याची वेळ आली असल्याचे माने यांनी सांगितले. "राज्यकर्त्यांनी चिंतन करावं की मोठ्या जातीच्या लोकांना मागासवर्गीय का व्हावे लागतं? ही परिस्थिती त्यांच्यावर का आली? मराठा समाजाला आपण मागासवर्गीय आहोत असं का वाटतं? हा राज्यकर्ता समाज आहे. मात्र आर्थिक परिस्थिती भयावह झाली आहे. या समाजाची कोंडी झाली आहे म्हणून ते मागत आहे. त्यांच्या पोटात दुखत आहे म्हणून त्यांना द्या, पण ५० टक्क्यांची मर्यादा बदला. ते करण्याऐवजी कात्रज का करत आहात? ही मराठा समाजाची देखील फसवणूक आहे.".Maratha Reservation History: सर्वात पहिलं आंदोलन कधी आणि कसं झालं होतं, १९८२ ते २०२५ आतापर्यंत काय घडलं, इतिहास जाणून घ्या?.भटक्या विमुक्तांना एसटी दर्जा का मिळत नाही?भटक्या विमुक्त समाजाच्या मागणीवर बोलताना माने यांनी निराशा व्यक्त केली. "भटक्या विमुक्त जमातीचा समावेश अनुसूचीत जमात व्हायला पाहिजे होता तेव्हा तो का झाला नाही? राज्यकर्त्यांना सत्ता फक्त आपल्याच जातीच्या मुठीत कशी राहील याची चिंता आहे. त्यामुळे इतर जातींना विघटीत करून त्यांचे अधिकार आणि हक्क डावलून घटना पायदळी तूडवून ही यादी केल्या आहेत. त्या दुरुस्त करा, कितीही म्हटलं तरी ते करणार नाही," असे ते म्हणाले.माने यांनी या निर्णयामुळे सामाजिक अराजकता निर्माण होईल असा इशारा दिला. "सामाजिक अराजकता निर्माण होईल, जाती-जातीमध्ये युद्ध पेटतील आणि राज्यकर्त्यांना हे हवं आहे. फूट पाडून यांना राज्य करायचं आहे. हे मराठ्यांच्या लक्षात येत नाही. हे त्यांना माथा देतात अन् खालच्या लोकांना लाथा घालतात. यात कोणता पुरुषार्थ आहे? काय हिसकवून घ्यायचं असेल तर १० नाही २० टक्के घ्या पण ५० टक्क्यांचे बाहेर घ्या. गरीबांच्या म्हातारीला कोणीही छेडणार, ती कोण आहे? जे प्रबळ आहेत त्यांच्याबरोबर लढा, गरीबांबरोबर काय लढत आहेत?".मराठ्यांची ताकद संपली का? खालच्यांना लाथा देऊ नकामराठा समाजाच्या लढ्यावर बोलताना माने यांनी त्यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "मराठ्यांची लढण्याची ताकद संपली का? दुबळ्या लोकांना न्याय द्यायचं सोडून हे यांच्याच जातीच्या टिमक्या वाजवत आहेत. यांचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आहे. सत्ता यांची आहे. मोठी संख्या आहे तरी देखील हे सत्तेत वाटा मिळवत नाहीत. वरच्यांशी लढू शकत नाहीत म्हणून खालच्यांना लाथा घालायच्या हा काही सामाजिक न्याय नाही. सामाजिक न्याय याचा अर्थ त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत त्यांना राखीव जागा मिळाल्या पाहिजेत," असे ते म्हणाले.मराठा सवलतींना विरोध नसल्याचे स्पष्ट करत ते पुढे म्हणाले, "मराठ्यांच्या सवलतीच्या विरोधात आम्ही उभे राहत नाही. घटना दुरुस्ती करा, एवढ्या केल्या तर आणखी एक घटना दुरुस्ती करा, पण आपल्या राखीव जागा कमी होतील अशी ब्राह्मणांना भीती आहेत. त्यामुळे ते मराठ्यांना आत येऊ देत नाहीत. आम्हाला खाली ढकलतात. डोंगर खचला तर खालचे चेंगरून जातील. गरीब माणसांचं कोण बघणार?"सामाजिक युद्ध टाळण्यासाठी चर्चा आवश्यकमुलाखतीचा शेवट माने यांनी इशार्याने केला. "हे सगळं उलटं फिरलं तर युद्धाकडं जाईल. कारण गमावायला त्यांच्याकडे काहीच नाही. ज्या वर्गाकडे गमावायला काहीच नाही त्या वर्गाची काळजी करावी. नेपाळची परिस्थिती आपण बघतच आहोत. श्रीलंका याही पेक्षा भयानक परिस्थिती आपल्याकडे होईल. असंचं चाललं तर पर्याय उरणार नाही. लोक उठाव करतील असं होऊ नये तर शहाणी माणसं चर्चा करतात अन् निर्णय घेतात.".Nepal Reality Explained: नेपाळ सरकारचं खरंच चुकलं की Gen Z चा अभ्यास कमी पडला? खरं वास्तव काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.