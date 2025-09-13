Explainers | विश्लेषण

OBC Quota Conflict: मराठा आरक्षण मूळ ओबीसींच आरक्षण कसं खाणार...? पुढच्या १० वर्षात भीषण परिस्थिती, अभ्यासक काय म्हणतात?

How Maratha Reservation in OBC Affects Original OBC Communities | मराठा समाजाचा ओबीसी आरक्षणातील समावेश मूळ ओबीसींना तोटा देईल. जाणून घ्या शिक्षण, नोकरी आणि भविष्यातील आरक्षणावर होणारा परिणाम.
Marathas in OBC quota may impact education and job opportunities for original OBC

Marathas in OBC quota may impact education and job opportunities for original OBC

भरत कराड, वय ३५... ओबीसी आरक्षण संपणार म्हणून नदीत उडी मारून जीवन संपवलं. यावेळी त्याने “ओबीसी आरक्षण संपलं” अशा घोषणा दिल्याचा दावा केला जातोय... ह्या घोषणा भविष्यातील भीषणता दाखवणारं वास्तव आहेत... त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिल्यामुळे जे मुळ ओबीसी आहेत, म्हणजेच ३५१ जाती...यांना कसा फटका बसणार हे समजून घेणं गरजेचं आहे...

