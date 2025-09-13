OBC Quota Conflict: मराठा आरक्षण मूळ ओबीसींच आरक्षण कसं खाणार...? पुढच्या १० वर्षात भीषण परिस्थिती, अभ्यासक काय म्हणतात?

भरत कराड, वय ३५... ओबीसी आरक्षण संपणार म्हणून नदीत उडी मारून जीवन संपवलं. यावेळी त्याने “ओबीसी आरक्षण संपलं” अशा घोषणा दिल्याचा दावा केला जातोय... ह्या घोषणा भविष्यातील भीषणता दाखवणारं वास्तव आहेत... त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिल्यामुळे जे मुळ ओबीसी आहेत, म्हणजेच ३५१ जाती...यांना कसा फटका बसणार हे समजून घेणं गरजेचं आहे....मराठा समाज ओबीसीत समाविष्ट करण्याच्या मागणीमुळे मूळ ओबीसींना नुकसान होईल, असा आरोप ओबीसी नेते करत आहेत.मूळ ओबीसी आरक्षण कसं खाणार?मराठा आरक्षणाची सुरुवात २०१४ पासून झाली, जेव्हा १६% आरक्षण देण्यात आले, पण सुप्रीम कोर्टाने २०२१ मध्ये ते रद्द ठरवले, कारण ते ५०% मर्यादेच्या पलीकडे गेले. आता १०% वेगळे आरक्षण आहे, जे ओबीसीच्या १९% वर अवलंबून नाही. मात्र, मारठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार, कुणबी वंशाचे नातेवाईक यांना प्रतिज्ञापत्रानुसार ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या शासन निर्णयाने वाद निर्माण झाला. हे हैदराबाद गॅझेट १९१८ वर आधारित आहे, ज्यामुळे मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी म्हणून ओबीसीत समाविष्ट करता येईल.ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांचा याला विरोध आहे. त्यांचे म्हणणे, मराठा समाजाची संख्या मोठी (२८%) असल्याने ओबीसी कोट्यात त्यांचा प्रवेश झाला, तर मूळ ओबीसींचा वाटा कमी होईल.सुप्रीम कोर्टाच्या इंदिरा साहनी निकालानुसार (१९९२), आरक्षण सामाजिक न्यायासाठी आहे, पण बहुसंख्य समाज ओबीसीत आल्यास अल्पसंख्यांक ओबीसींना फटका बसतो.भुजबळ म्हणतात, "१०-१५ वर्षांत चुकीची प्रमाणपत्रे दिली गेली, तर ओबीसींचे आरक्षण उद्ध्वस्त होईल." सरकार मात्र सांगते की हे वेगळे आरक्षण आहे, ओबीसीवर परिणाम होणार नाही. पण व्यावहारिकदृष्ट्या, जेव्हा मराठ्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळेल, तेव्हा स्पर्धा वाढेल आणि मूळ ओबीसींना कमी संधी मिळतील..मूळ ओबीसींचे कसे नुकसान होणार?मूळ ओबीसी म्हणजे विमुक्त जाटी, भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्गीय, ज्यांचे आरक्षण १९% आहे. मराठ्यांना ओबीसीत समाविष्ट केल्यास, त्यांची संख्या ओबीसी कोट्यात ५०% पेक्षा जास्त होईल, ज्यामुळे मूळ ओबीसींच्या उप-श्रेणींना जसे की माळी, धनगर, तेली यांना कमी जागा मिळतील.उदाहरणार्थ, २००४ मध्ये मराठा-कुणबींना ओबीसीत समाविष्ट केले, पण ज्यांच्याकडे पुरावे नाहीत त्या मराठ्यांना वगळले. आता 'सगे सोयरे' सूत्राने लाखो मराठे ओबीसीत येतील, ज्यामुळे मूळ ओबीसींच्या विद्यार्थ्यांना शासकीय नोकऱ्या आणि महाविद्यालयीन प्रवेशात स्पर्धा वाढेल.ओबीसी नेत्यांचा आरोप आहे की मराठा समाज राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली असल्याने ते ओबीसी कोट्याचा मोठा हिस्सा काबीज करतील. उदाहरणार्थ, इंजिनीअरिंग आणि वैद्यकीय प्रवेश यादीत मराठ्यांचा वर्चस्व वाढेल, ज्यामुळे मूळ ओबीसींना कमी संधी मिळतील. सुप्रीम कोर्टानेही अशा आरक्षणाला आव्हान दिले आहे, कारण ते मूळ ओबीसींच्या हक्कांचे उल्लंघन करेल. भुजबळांनी कोर्टात जाण्याची धमकी दिली आहे, आणि ओबीसी संघटना राज्यव्यापी आंदोलनाची तयारी करत आहेत..OBC Reservation: ''ओबीसींचं आरक्षणच संपलं..'', घोषणा देत तरुणाने मांजरा नदीत दिला जीव.ओबीसी प्रवर्गात किती जाती आहेत? लोकसंख्येच्या तुलनेत मराठा किती, मूळ ओबीसींना कसा तोटा होणार?महाराष्ट्रातील ओबीसी प्रवर्गात सुमारे 351 जाती आहेत, ज्यात विमुक्त जाती (३%), भटक्या जमाती बी (२.५%), सी (३.५%), डी (२%) आणि इतर मागासवर्गीय (१९%) यांचा समावेश आहे. केंद्रीय यादीत महाराष्ट्राला सर्वाधिक ओबीसी जाती आहेत (१२०+), पण राज्य यादीत ३५०+. ही अल्पसंख्यांक जाती (प्रत्येकी ०.१-१%) आहेत, ज्यांची लोकसंख्या कमी आहे.मराठा समाजाची लोकसंख्या महाराष्ट्राच्या एकूण १२ कोटी लोकसंख्येपैकी २८% आहे (शुक्रे कमिशन अहवाल, २०२४). १९३१ च्या जनगणनेनुसार ३१-३२%, पण आता २८% मानले जाते. याउलट, ओबीसी एकूण ५२-५३% आहेत, पण ते ३५० जातींमध्ये विभागलेले आहेत. मराठा ही एकच मोठी जात (२८%) ओबीसीत आल्यास, १९% कोट्यात त्यांचा वाटा १०-१५% होईल, ज्यामुळे मूळ ओबीसींना फक्त ४-५% राहील.उदाहरणार्थ, १०० जागांपैकी ओबीसीला १९ जागा, त्यात मराठ्यांना ५-७ जागा गेल्या, तर इतर ३४९ जातींना अवघ्या १२-१४ जागा. यामुळे छोट्या ओबीसी जातींचे प्रतिनिधित्व धोक्यात येईल, आणि त्यांना नोकरी, शिक्षणात तोटा होईल. शुक्रे कमिशन म्हणते की मराठ्यांना ओबीसीत टाकता येत नाही, कारण ते 'अतुलनीय' मोठे आहेत.आरक्षण अभ्यासक लक्ष्मण माने सकाळशी बोलताना म्हणाले, मराठा समाज देणारा आहे घेणारा नाही. त्यांना वेगळं आरक्षण द्यायला पाहिजे. पण राज्यकर्त्यांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी तसा निर्णय घेतला नाही. मराठी समाजामुळे ओबीसीतील गरीब समाज चिरडून जाईल. मराठा समाज राज्यकर्ता आहे म्हणून ते बोलतात पण ओबीसीतील लहान जाती यावर बोलत नाहीत. त्यामुळे डोंगर कोसळला तर सर्वात खाली ते चिरडून जातील. सरकारच्या अशा निर्णयामुळे भारतात एक दिवस नेपाळसारखी परिस्थिती निर्माण होईल, तेव्हा सरकारकडे कुठलाच पर्याय नसेल..शिक्षण, सुविधा यात कसा फटका बसणार?शिक्षण आणि सुविधांमध्ये आरक्षणाचा थेट परिणाम होतो. महाराष्ट्रात १९% ओबीसी आरक्षण आहे, ज्यात मूळ ओबीसी विद्यार्थी महाविद्यालयीन प्रवेश, शिष्यवृत्ती आणि शासकीय नोकऱ्या घेतात. मराठ्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळाल्यास, स्पर्धा वाढेल. उदाहरणार्थ, वैद्यकीय/इंजिनीअरिंग प्रवेशात ओबीसी कटऑफ कमी असतो, पण मराठ्यांची संख्या वाढल्यास मूळ ओबीसींची कटऑफ वाढेल, ज्यामुळे प्रवेशात देखील स्पर्धा असेल.महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे अभ्यासक डॉ. विवेक घोटाळे सकाळशी बोलताना म्हणाले,“नोंदीनुसार ५८ लाख मराठा समाज कुणबीमध्ये आला तर ते सहाजिकच आहे. पण त्यामुळे मूळ ओबीसींची संख्या कमी होईल. शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये स्पर्धा वाढेल, जागा कमी आणि मागणी जास्त अशी परिस्थिती निर्माण होईल. त्यामुळे मूळ ओबीसींचं नुकसान होणार आहे. स्वतंत्र आरक्षण कोर्टात टिकत नाही, म्हणूनच मराठा समाजाची मागणी ओबीसी आरक्षणातून आहे. पुढच्या दहा वर्षांत हा मोठा प्रश्न ठरणार आहे. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्येही ओबीसी आणि मराठा समाजामध्ये तणावाचं वातावरण आपण पाहतोय. पुढे हा तणाव अधिक वाढू शकतो. मराठा समाज जेव्हा नोकरी किंवा कॉलेज प्रवेश प्रक्रियेत ओबीसी आरक्षणाचा वापर करेल, तेव्हा तणाव नक्कीच वाढेल.”डॉ. घोटाळे पुढे म्हणाले.“गावकुसात दैनंदिन व्यवहार मात्र सर्व समाज एकमेकांवर अवलंबून आहेत. त्यावर परिणाम होणार नाही. आरक्षणापेक्षा पायाभूत कामं झाली पाहिजेत. शेती, पाणी, सिंचन, रोजगार आणि शिक्षणाच्या सुविधा मिळाल्या, तर कोणताही समाज रस्त्यावर आरक्षण मागण्यासाठी येणार नाही. कोणतेही सरकार असो, ह्या बेसिक मुद्द्यांवर काम झालं पाहिजे.मराठवाड्यातील मागणीचं मूळ कारण म्हणजे शिक्षणाचं वाढलेलं प्रमाण. आज प्रत्येक घरात डॉक्टर-इंजिनियर आहेत, पण अनुदानित जागा कमी आहेत. त्यामुळे इतर समाजाला प्रवेश मिळतो आणि आम्हाला मिळत नाही, अशी भावना मराठा समाजाची आहे. त्यामुळेच या मागण्या पुढे येत आहेत आणि मनोज जरांगे पाटील यांना मोठा पाठिंबा मिळतो आहे.”.ओबीसीत एसटीतल्या गर्दी सारखी परिस्थितीओबीसींना विशेष महामंडळे (जसे की माळी विकास महामंडळ), वसतिगृहे आणि आर्थिक योजना आहेत. मराठ्यांचा ओबीसीत प्रवेश झाल्यास, निधी आणि जागा कमी होतील. भुजबळ म्हणतात, "ओबीसी ३५१ जातींना राजकारण किंवा शिक्षणात प्रतिनिधित्व मिळत नाही, मराठ्यांनी ते काबीज केले तर अन्याय होईल. मूळ ओबीसी शेतकरी मागास आहेत.लक्ष्मण माने यांच्यानुसार ओबीसीत एसटीतल्या गर्दी सारखी परिस्थिती होईल, चेंगराचेंगरी होईल. भाकरी एकच असेल तर वेगळी भाकरी द्यावी. पण तुम्ही ताट एक ठेवलं, भाकरी एक ठेवली. त्यात एक मोठा पैलवान येऊन बसवताय तर बाकीच्यांना लाथा खाव्या लागतील एवढाच त्याचा अर्थ आहे. सक्षम आहेत ते खातील पण दुर्बल बघत बसतील. कारण जी सक्षमता आहे शिक्षणाची, आर्थिक ते सगळी वरच्या वर्गातील लोक खालच्या वर्गातील मागत आहेतहे सगळं उलटं फिरलं तर युद्धाकडं जाईल. कारण गमावायला त्यांच्याकडे काहीच नाही. नेपाळची परिस्थिती आपण बघतच आहोत. याही पेक्षा भयानक परिस्थिती आपल्याकडे होईल. असंचं चाललं तर पर्याय उरणार नाही.एकूण आरक्षण ६२% झाल्याने खुल्या श्रेणीला फटका बसेल, त्यामुळे राज्यकर्ते तसे निर्णय घेत नाहीत. मराठा आरक्षण हा सामाजिक न्यायाचा मुद्दा आहे, पण ओबीसीत समावेशाने मूळ ओबीसींना मोठा तोटा होईल. खरा उपाय म्हणजे जातीनिहाय जनगणना आणि प्रमाणित डेटावर आधारित धोरण. अन्यथा, हे आरक्षण सामाजिक तणाव वाढवेल, अशी देखील चर्चा आहे.तुम्हाला काय वाटतं?ओबीसींचं भविष्य काय?मराठे कुणबी झाल्यामुळे मुळ ओबीसींच तुमच्यामते काय होणार?लक्ष्मण माने म्हणतात तसं आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यात नेपाळ सारखी परिस्थिती होईल का?.OBC Quota Conflict: सक्षम खातील, दुर्बल बघत राहतील... मूळ ओबीसींच काय होणार? नेपाळसारखी परिस्थिती अन्...; आरक्षण अभ्यासकांचा इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.