Nari Shakti Vandan Act Explained: राजकारणात महिलांचा आता सत्तेवर हक्क! ३३ टक्के आरक्षणाचा गेमचेंजर कायदा काय? विरोधकही का झाले अस्वस्थ!

भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात आजवर अनेक निर्णायक क्षण आले आहेत. संविधान सभेपासून ते आजच्या संसदेपर्यंत महिलांनी नेहमीच देशाच्या भविष्य घडवण्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे. संविधान सभेत एकूण १५ महिला सदस्य होत्या. त्या सर्वांनी संविधानाच्या मसुद्याला आकार देण्यात आणि राष्ट्राच्या भविष्यातील स्वप्नांना वास्तवात उतरवण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. त्यानंतरच्या काळात महिलांनी संसदेत प्रवेश केला. भारतीय लोकशाहीच्या सात दशकांच्या प्रवासात संसदेच्या रचनेत अनेक बदल झाले, पण आता एक अभूतपूर्व आणि अंतिम टप्प्यातील मोठा बदल समोर येत आहे. हा बदल म्हणजे नारी शक्ती वंदन अधिनियम..केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये हा कायदा पारित करून महिलांना लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान संशोधन विधेयक २०२३ सादर केले आहे. या संशोधनामुळे हा आरक्षणाचा कायदा २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रत्यक्ष लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यापूर्वी २०२६ च्या जनगणनेच्या आधारे हा कायदा अमलात आणण्याचे नियोजन होते. मात्र आता २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीचा वापर करून आरक्षण लागू करण्यासाठी सरकारने बदल केले आहेत..प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या विधेयकाला संसद आणि राज्यसभेत पास करण्यासाठी सर्व पक्षांच्या नेत्यांना पत्रे लिहिली होती. यामुळे सर्व पक्षांना एकत्र येऊन महिलांच्या हक्कासाठी पाऊले उचलण्याचे आवाहन करण्यात आले. मात्र विरोधकांनी स्पष्ट केले आहे की, ते महिला आरक्षणाच्या पूर्ण समर्थनात आहेत, पण २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर परिसीमन करण्यास विरोध आहे. विरोधकांची मागणी आहे की, सध्याच्या लोकसभा आणि विधानसभांच्या जागांच्या संख्येतच आरक्षण लागू करावे..नारी शक्ति वंदन अधिनियम काय आहे?हा कायदा लागू झाल्यानंतर लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमधील एकूण जागांपैकी ३३ टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्यात येतील. सध्या लोकसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व केवळ १३.६ टक्के इतकेच आहे. हा आरक्षणाचा फायदा अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जनजाति (एसटी) साठी राखीव जागांनाही मिळणार आहे. आरक्षित जागा प्रत्येक निवडणुकीत बदलतील, कारण रोटेशन पद्धतीने त्यांचा निश्चय होईल. कायद्याला लोकसभा आणि राज्यसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर तो देशात लागू होईल आणि महिलांना आरक्षण मिळेल.या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी परिसीमन (डिलिमिटेशन) प्रक्रिया आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने गुरुवारी (१६ एप्रिल) परिसीमन विधेयकही सादर केले आहे. याशिवाय केंद्र शासित प्रदेश कायदे (संशोधन) विधेयक २०२६, संविधान (१३१ वे संशोधन) विधेयक २०२६ आणि परिसीमन विधेयक २०२६ हे तीन महत्त्वाचे विधेयक १६ ते १८ एप्रिल दरम्यान संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर झाल्यास २०२३ मध्ये पारित झालेल्या नारी शक्ति वंदन अधिनियमाला २०२९ च्या निवडणुकीत प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होईल..राजकारणात महिलांची संख्या वाढेल-या कायद्याचे महत्त्व प्रचंड आहे. महिला आरक्षण अधिनियम लागू झाल्यावर राजकारणात महिलांची संख्या वाढेल. निर्णयप्रक्रियेत त्यांची सहभागिता मजबूत होईल. लैंगिक समानता (जेंडर इक्वालिटी) च्या दिशेने हा एक महत्त्वाचा पाऊल ठरेल. भारतीय राजकारणात महिलांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळवून देण्याच्या दिशेने हा कायदा एक ऐतिहासिक पाऊल मानला जात आहे. केवळ मतदान करणे एवढ्याच भूमिकेत महिलांना मर्यादित न ठेवता, धोरणनिर्मिती आणि राजकीय निर्णयप्रक्रियेत त्यांना पुरुषांच्या समान भागीदारी मिळेल. यामुळे देशाच्या राजकारणाला आणि भविष्य घडवण्यात महिलांची भूमिका अधिक सक्रिय आणि प्रभावी होईल.२०२३ मध्ये १०६ वे संविधान संशोधन विधेयक पारित झाल्यानंतर महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाचा रस्ता खुला झाला होता. मात्र मूळ नियोजनानुसार २०२७ च्या जनगणनेनंतर आणि त्यानंतरच्या परिसीमन प्रक्रियेनंतरच हा कायदा लागू होणार होता. त्यामुळे अंमलबजावणी २०३४ पर्यंत लांबणीवर पडण्याची शक्यता होती. पण आता सरकारने २०११ च्या जनगणनेच्या डेटाचा वापर करून आरक्षण लवकरात लवकर लागू करण्याचे संशोधन प्रस्तावित केले आहे. सरकारचा स्पष्ट हेतू आहे की, २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच महिलांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा..ऐतिहासिक निर्णयसंविधान सभेतील १५ महिलांनी ज्या दूरदृष्टीने देशाच्या मूलभूत कायद्याला आकार दिला, त्याच दूरदृष्टीने आज हा कायदा महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाला नवी दिशा देत आहे. सात दशकांच्या लोकशाही प्रवासात संसदेच्या रचनेत अनेक सुधारणा झाल्या.भारतीय स्त्रीशक्तीला सन्मान आणि समान हक्क देणारा ऐतिहासिक निर्णय आहे. २०२९ च्या निवडणुकीत हा कायदा लागू झाल्यास राजकारणाची तसेच देशाच्या भविष्याची दिशा बदलण्याची ताकद महिलांमध्ये येईल. संविधान सभेपासून सुरू झालेल्या महिलांच्या योगदानाचा हा सिलसिला आता अधिक उजळ आणि प्रभावी होईल. देशाच्या राजकारणात महिलांची संख्या वाढल्यास धोरणे अधिक समावेशक आणि संतुलित होतील. हा बदल फक्त जागा आरक्षित करण्यापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर संपूर्ण राजकीय संस्कृतीत सकारात्मक परिवर्तन घडवेल. 