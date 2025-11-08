What is Mahar Watan : महार वतन जमीन म्हणजे काय? सोप्या भाषेत समजून घ्या | Explained

पुणे शहर.... वेगानं वाढणारं शहर. एकीकडे संस्कृती, शिक्षण, आणि टेक्नॉलॉजी. तर दुसरीकडे रिअल इस्टेट, जमीन व्यवहार, राजकीय हस्तक्षेप आणि पैशाच्या देवाणघेवाणीचे महाकाय व्यवहार या शहरात होतात... जमिनीचं महत्त्व इतकं आहे की, कोणत्याही क्षेत्राच्या मागे खोलवर गेलं तर ‘जमीन’ हा शब्द पुन्हा पुन्हा समोर येतो... आता प्रश्न आला तो महार वतानाच्या जागेचा... हे महार वतन म्हणजे काय समजून घेऊया....महार वतनाच्या जमिनीच्या व्यवहारांवर भाष्य करणारा ‘मुळशी पॅटर्न’ चित्रपट अनेकांना पाहिला असेल. त्या चित्रपटात एक संवाद आहे. जीममध्ये राहुल्याशी बोलताना नन्या भाई म्हणजेच प्रवीण तरडे महार वतनातील जमीन असा उल्लेख करतो “महार वतनाची जमीन रे ती… तिच्यावर परक्याचं नाव कसं येईल?” हा एक साधा संवाद नाही. तो महाराष्ट्राच्या शेकडो वर्षांच्या सामाजिक, प्रशासकीय आणि ऐतिहासिक रचनेचा संदर्भ आहे.आता महार वतन म्हणजे नेमकं काय? समजून घेऊयापूर्वीच्या काळात राजे आणि सरदार राज्यकारभार चालवण्यासाठी काही पदं आणि जबाबदाऱ्या गावागावात वाटप करत. त्या जबाबदाऱ्यांच्या बदल्यात काही कुटुंबांना जमीन दिली जात असे. या जमिनीतून मिळणारे उत्पन्न हे त्या कुटुंबाचे “वतन” मानले जाई.महार समाजाला दिलेली जमीन ही “महार वतन” म्हणून ओळखली गेली. कारण गावातील सरकारी, सुरक्षा आणि संदेशवहनाची कामं प्रामुख्यानं याच समाजाकडून घेतली जात. त्यामुळे जमीन ही सेवेसाठी दिलेली होती, म्हणजे ती कष्टाच्या बदल्यातील मान्यता होती फुकट इनाम नाही..स्वातंत्र्यानंतर चित्र बदललेल1947 नंतर भारतात जमीन व्यवस्थेवर पुनर्विचार सुरू झाला. अनेक सामाजिक कारणांमुळे विविध वतनं आणि इनाम प्रणाली रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेला.1958 साली ‘वतन निर्मूलन कायदा’ लागू झाला. सर्व वतनं रद्द करण्यात आली. महार वतनासह अनेक इनामी जमिनी राज्य सरकारच्या अंतर्गत आल्या. परंतु त्या जमिनी कसण्याचा किंवा वापरण्याचा अधिकार काही मूळ कुटुंबांकडे राहिला. म्हणजेच जमीन ज्याच्याकडे आहे तो भोगवटादार पण मालकी शासकीय होती....या जमिनींचा सध्याचा कायदेशीर दर्जा काय आहे ते देखील समजून घेऊयाही जमीन प्रशासकीय भाषेत, “भोगवटादार वर्ग 2 जमीन” म्हणून ओळखली जाते. याचा अर्थ, जमीन वापरता येते, पण विकता येत नाही, जमीन कोणत्याही खाजगी व्यवहारासाठी वापरायची असेल तर जिल्हाधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक असते, परवानगीशिवाय व्यवहार केला तर जमीन सरकार मग थेट परत ताब्यात घेऊ शकते.ही अट आजही प्रभावी आहे..आता विवादात आलेली पुण्यातील 40 एकर जमीन प्रकरण कायमुंढवा – कोरेगाव पार्क परिसरातील 40 एकर जमिनीचे मूल्य बाजारभावानुसार अंदाजे 1800 कोटी रुपये आहे.परंतु ही जमीन 300 कोटींना विकली गेल्याचा आरोप आहे. पण हा व्यवहार रद्द झाल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. यात कोणत्याही पैशांची देवाणघेवाण देखील झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.मुद्दा फक्त इतकाच आहे, जमीन ही केवळ मातीचा तुकडा नसतो. त्यात पिढ्यांचा इतिहास, समाजाचे ओझे, कर्तव्य आणि ओळख असते. महार वतनाच्या जमिनींची विक्री हा फक्त आर्थिक व्यवहार नाही. तो कायद्याचा आणि ऐतिहासिक हक्काचा विषय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.