Radhakrishna Vikhe Patil : विखे पाटील कसे बनले मुख्यमंत्र्यांचे नवे संकटमोचक? गिरीश महाजन-चंद्रकांत पाटील अपयशी, पडद्यामागची मोठी गोष्ट

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. गेल्या काही वर्षांत मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात विविध आंदोलने झाली असून, त्यांचा परिणाम राज्याच्या राजकीय वातावरणावरही पडला आहे. २७ ऑगस्टपासून मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलक नेता मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर उपोषण सुरू केले होते. या आंदोलनाने राज्य सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला होता, विशेषतः गणपती उत्सवाच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येण्याची शक्यता वाढली होती. अशा संकटकाळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या एका धोरणात्मक निर्णयाने डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांना 'मुख्यमंत्र्यांचे नवे संकटमोचक' म्हणून ओळख मिळाली. .डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नवे संकटमोचक' कसे झाले. गिरीश महाजन आणि चंद्रकांत पाटील बॅकफूटवर कसे गेले. हे सर्व जाणून घेऊया...मराठा आरक्षण आंदोलनाचा पार्श्वभूमीमराठा समाजाला ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) प्रवर्गात समाविष्ट करून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील हे सक्रिय होते. जरांगे पाटील यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरू केले. हे उपोषण सुरू होण्यापूर्वीच, एका आठवड्यापूर्वी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी विशेष उपसमिती गठित केली होती. या उपोषणाच्या वेळी हजारो मराठा कार्यकर्ते मुंबईत दाखल झाले होते. आंदोलकांची संख्या वाढत असल्याने मुंबईतील वाहतूक कोंडी, गर्दी आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. विशेषतः गणपती उत्सवाच्या शेवटच्या टप्प्यात हे आंदोलन सुरू झाल्याने शहरातील सामान्य नागरिकांना त्रास होत होता.उपोषणाचा पहिला दिवसापासूनच जरांगे पाटील यांची तब्येत खालावत होती. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, "आरक्षण मिळाल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही, जेलमध्ये टाकले तरी उपोषण चालू ठेवू." दुसऱ्या दिवशीपासून उपोषण अधिक कडक करण्याची घोषणा केली गेली, ज्यात पाणीही न घेण्याचा इशारा देण्यात आला. तिसऱ्या आणि चौथ्या दिवशी आंदोलकांची संख्या आणखी वाढली, आणि मुंबई उच्च न्यायालयानेही आंदोलकांना मुंबई सोडण्याचे आदेश दिले. मात्र, जरांगे पाटील यांनी हे आदेश न मानण्याचा निर्धार व्यक्त केला. पाचव्या दिवशी, म्हणजे २ सप्टेंबर २०२५ रोजी, राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमिती पाठवून जरांगे पाटील यांची भेट घेतली आणि मागण्या मान्य करण्याची घोषणा केली. यानंतर उपोषण सोडण्यात आले आणि कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला.या आंदोलनामुळे महायुती सरकारवर प्रचंड दबाव आला होता. जर उपोषण आणखी कायम राहिले असते, तर ते राजकीयदृष्ट्या सरकारसाठी हानीकारक ठरले असते. याच पार्श्वभूमीवर उपसमितीचा निर्णय महत्त्वाचा ठरला..यापूर्वी एकनाथ शिंदेंनी देखील GR दिला होता मग आता नवीन काय? मराठ्यांच्या मनातील प्रश्नाचं उत्तर! सगेसोयरे पण मार्ग दुसरा.डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भूमिकामुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईत येण्याच्या एका आठवड्यापूर्वी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित केली. या उपसमितीचे अध्यक्षपद डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांना देण्यात आले. विखे पाटील हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते असून, ते अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी मतदारसंघाचे आमदार आहेत. त्यांच्याकडे जलसंपदा विभागाचे मंत्री म्हणून जबाबदारी आहे. उपसमितीने आझाद मैदानावर जाऊन जरांगे पाटील यांची सकारात्मक चर्चा केली आणि मागण्या मान्य करण्याची घोषणा केली. यानंतर विखे पाटील यांच्या हस्ते जरांगे पाटील यांना लिंबूपाणी घेवून उपोषण सोडण्यास सांगितले गेले.या निर्णयामुळे डॉ. विखे पाटील यांना राजकीय वर्तुळात 'मुख्यमंत्र्यांचे नवे संकटमोचक' म्हणून ओळखले जाऊ लागले. कारण, हे आंदोलन गणपती उत्सवाच्या काळात होते आणि ते वाढले असते तर सरकारची प्रतिमा चूकीची ठरली असती. विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील उपसमितीने आंदोलन शांततेने सोडवले, ज्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना मोठी मदत झाली. मराठा आरक्षणचा मुद्दा तर होताच पण मराठ्यांनी मुंबई खाली करणे खूप महत्त्वाचे होते. सरकारला कोणताही कठोर निर्णय घ्यायचा नव्हता. कारण यापूर्वी आंतरवाली सराटीत झालेला लाठीचार्ज आजही सरकारचं अपयश होत, म्हणून चर्चा आहे. त्यामुळे हा निर्णय सरकारच्या धोरणात्मक चातुर्याचा भाग होता, ज्याने विखे पाटील यांना एका वेगळ्या भूमिकेत आणले. काँग्रेसमध्ये असताना विखे पाटील हे कट्टर विरोधी नेते होते, पण आता ते सत्ताधारी पक्षातील विश्वासू नेते म्हणून उदयास आले..गिरीश महाजन आणि चंद्रकांत पाटील अपयशी का ठरले?मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पूर्वी गिरीश महाजन आणि चंद्रकांत पाटील हे दोन प्रमुख नेते जबाबदार होते. गिरीश महाजन हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते असून, ते प्रभावशाली राजकारणी आहेत. चंद्रकांत पाटील हे भाजपचे राज्य संघटन मंत्री असून मराठा समाजाशी जोडलेले आहेत. २०१८-२०१९ च्या काळात, देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षण कायदा आणला होता, ज्यात या दोघांचे मोठे योगदान होते. मात्र, हा कायदा सुप्रीम कोर्टात टिकला नाही आणि आरक्षण रद्द ठरले. यामुळे मराठा समाजात असंतोष वाढला आणि आंदोलने सुरू झाली.पडद्यामागे काय घडलं?गिरीश महाजन आणि चंद्रकांत पाटील यांना मराठा समाजाशी जवळीक असली तरी, त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळाले नाही. २०२३-२०४ च्या आंदोलनांमध्येही ते आघाडीवर होते, पण मनोज जरांगे पाटील यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली. राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे की, या दोघेही मराठा नेत्यांशी संवाद साधण्यात अपयशी ठरले. उदाहरणार्थ, चंद्रकांत पाटील यांच्यावर मराठा समाजाच्या नेत्यांकडून विश्वासघाताचा आरोप झाला होता, कारण त्यांनी आरक्षणाबाबत दिलेले आश्वासन पाळले नाही.गिरीश महाजन यांनाही मराठा समाजला समजवण्यात अपयश आले. या अपयशामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना नवीन चेहरा शोधावा लागला. राजकीय वर्तुळातील चर्चेच्या मते हे दोघेही पक्षांतर्गत स्पर्धेत गुंतले असल्याने मराठा मुद्द्यावर पूर्ण वेळ देता आले नाही. परिणामी, त्यांच्या जागी विखे पाटील यांची निवड झाली, ज्याने सरकारला नवीन ऊर्जा मिळाली.विखे पाटील यांचीच निवड का? डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांची निवड का झाली, हा प्रश्न राजकीय वर्तुळात रंगला आहे. विखे पाटील हे मराठा समाजाचे प्रतिनिधी असून, त्यांचा शेतकरी आणि ग्रामीण भागात प्रभाव आहे. ते पूर्वी काँग्रेसमध्ये होते, पण २०१९ मध्ये भाजपमध्ये सामील झाले. या पार्श्वभूमीमुळे ते मराठा समाजाशी जोडलेले आहेत, पण सत्ताधारी पक्षातील विश्वासू नेते म्हणूनही ओळखले जातात. उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड करण्यामागे काही कारणे आहेत:१. मराठा समाजाशी जवळीक: विखे पाटील हे अहमदनगरमधील मराठा बांधवांमध्ये लोकप्रिय आहेत. त्यांच्यामुळे आंदोलकांशी संवाद साधणे सोपे झाले.२. राजकीय चातुर्य: पूर्वीच्या अपयशांमुळे (गिरीश महाजन आणि चंद्रकांत पाटील यांच्या) सरकारला नवीन चेहरा हवा होता. विखे पाटील हे तटस्थ आणि प्रभावी बोलणारे नेते आहेत, ज्यामुळे चर्चा यशस्वी झाली.३. सरकारची रणनीती: फडणवीस यांना विखे पाटील यांच्यावर विश्वास आहे. यांच्या नियुक्तीने पक्षांतर्गत एकता दाखवली गेली आणि विरोधकांना प्रत्युत्तर दिले गेले..राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे की, ही निवड मुख्यमंत्री फडणवीस यांची दूरदृष्टी दाखवते. विखे पाटील यांनी उपोषण सोडवून सरकारची प्रतिमा सुधारली, ज्यामुळे ते 'संकटमोचक' झाले. काहींच्या मते, ही निवड भविष्यातील निवडणुकांसाठी मराठा मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आहे.डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या या भूमिकेमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवीन वळण आले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाने निर्माण झालेल्या संकटातून सरकार वाचले, आणि गिरीश महाजन व चंद्रकांत पाटील यांच्या अपयशामुळे विखे पाटील यांना संधी मिळाली. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अद्याप सुटलेला नाही, पण या घटनेने सरकारला वेळ मिळाली आहे. एकंदरीत, विखे पाटील यांची ही भूमिका महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.विखे पाटलांच्या नियुक्तीवर भाजपची भूमिका काय?मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर गिरीश महाजन आणि चंद्रकांत पाटील यांना मागे का ठेवले? तर भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी स्पष्ट केले की, गिरीश महाजन आणि चंद्रकांत पाटील यांना मागे ठेवण्यात आलेले नाही. प्रत्येक वेळी गरजेनुसार नवीन नेते नियुक्त केले जातात. ज्याप्रमाणे क्रिकेटमध्ये उत्तम फलंदाजांना आवश्यकतेनुसार संघात स्थान दिले जाते, त्याचप्रमाणे पक्षातही नेत्यांची निवड केली जाते. याचा अर्थ इतर नेते खेळत नाहीत असा होत नाही. राधाकृष्ण विखे पाटील यांना त्यांच्या राजकीय अनुभवामुळे आणि पक्षातील योगदानामुळे ही जबाबदारी देण्यात आली. भाजपमध्ये अशा संधी नेहमीच दिल्या जातात.भाजप नेहमीच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाजूने आहे. मात्र, हे आरक्षण कायदेशीर दृष्ट्या टिकणारे असावे, अशी पक्षाची भूमिका आहे. गिरीश महाजन आणि चंद्रकांत पाटील दोघेही पक्षांतर्गत स्पर्धेत गुंतले असल्याची चर्चा? तर केशव उपाध्ये यांनी ही चर्चा नाकारली आहे. असं काही नाही.कोअर भाजपची लोक मनोज जरांगे यांचे उपोषण सोडायला दिसले नाहीत. यावर केशव उपाध्ये म्हणाले, तिथं उपसमितीची लोक गेली. उपसमितीला कॅबिनेटचा दर्जा असतो. उपसमितीला निर्णय घ्यायचा होता. त्यामुळे त्यांनी चर्चा केली आणि मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. सर्व लोक भाजपची होती. इतर पक्षातील लोक देखील होती. .Manoj Jarange: मनोज जरांगे OBC मधूनच Maratha आरक्षणावर ठाम का? 