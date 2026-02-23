Explainer : चॅटजीपीटी आणि जेमीनीपेक्षा भारी! आलंय नवे मेड इन इंडिया AI App, कुठून करायचं Download अन् कसं वापरायचं? पाहा

भारताचा स्वदेशी AI स्टार्टअप Sarvam आता जगातील मोठ्या AI कंपन्यांना टक्कर देण्यासाठी सज्ज झाला आहे. त्यांनी नुकतंच Indus नावाचा AI चॅट अॅप लाँच केला आहे. हा अॅप ChatGPT आणि Gemini सारख्या जागतिक AIंना थेट आव्हान देणारा आहे. विशेष म्हणजे, हा अॅप पूर्णपणे भारतात बनवलेला आहे आणि भारतीय भाषांसाठी खास तयार केलेला आहे..Indus म्हणजे काय?Indus हा Sarvam चा AI असिस्टंट आहे. यात तुम्ही खूप सोप्या पद्धतीने AI शी गप्पा मारू शकता. मुख्य गोष्ट म्हणजे हा अॅप भारतीय भाषांमध्ये बोलतो. मराठी, हिंदी, तमिळ, तेलुगू, बंगाली अशा अनेक भारतीय भाषांमध्ये तुम्ही प्रश्न विचारू शकता. अगदी एका संभाषणातच भाषा बदलता येईल. उदा. इंग्रजीत सुरू करून मधे हिंदीत किंवा मराठीत स्विच करा, AI लगेच समजेलहे अॅप Sarvam 105B आणि Sarvam 30B या भारतातून तयार केलेल्या मोठ्या AI मॉडेलवर चालतो. हे मॉडेल भारतातील भाषा आणि संस्कृती खूप चांगल्या प्रकारे समजतात. Google चे CEO Sundar Pichai यांनीही Sarvam च्या कामाची खूप प्रशंसा केली आहे.Explainer : पृथ्वी १६७० किमी प्रति तास वेगाने फिरते, मग आपल्याला हे जाणवत का नाही? विज्ञानाने उलगडलं नवं रहस्य, वाचा A टू Z माहिती.Indus अॅपमध्ये काय काय करता येईल?व्हॉईस कमांड: टायपिंग करायची गरज नाही फक्त बोलून प्रश्न विचारा. AI बोलूनच उत्तर देईल.इंटरनेट सर्च आणि रिसर्च: तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे वेबवर शोधून देतो.फाइल अपलोड: फोटो, PDF, डॉक्युमेंट अपलोड करा. AI त्यातली माहिती वाचून प्रश्नांची उत्तरे देईल. उदा. एखाद्या PDF मधला सारांश सांगा किंवा त्यातली आकडेवारी समजावून सांगा.डॉक्युमेंट एडिटिंग: या अॅपमध्ये थेट नोट्स लिहिणे, एडिट करणे, ईमेल ड्राफ्ट करणे शक्य आहे.AI एजंट्स: भविष्यात कामे ऑटोमॅटिक करणारे एजंट्स येतील जसे की टास्क शेड्यूल करणे किंवा रिमाइंडर देणे..Photos : 35 कोटी वर्षे दुर्मिळ 'हसणारा' दगड! ज्याला समजलं होतं नकली दात; तो निघाला प्राचीन जीव, जगभर फोटो व्हायरल.कसं डाउनलोड कराल?Indus अॅप आता Google Play Store आणि Apple App Store वर उपलब्ध आहे. तुम्ही indus.sarvam.ai या वेबसाइटवरही जाऊ शकता.पण सध्या वेटलिस्ट आहे. तुम्ही फोन नंबरने साइन अप करा आणि तुम्ही जॉईन वेटलिस्टमध्ये राहाल. ज्यांच्याकडे इन्व्हाइट कोड आहे ते थेट वापरू शकतात. हे लवकरच सर्वांसाठी ओपन होईल कारण कंपनी पूर्ण प्रयत्न करत आहे.Space Research : मनुष्याला अंतराळात मुले होऊ शकतात का? गर्भधारणेविषयी नवे संशोधन; अचंबित करणारे विज्ञान काय म्हणते, जाणून घ्या.का खास आहे Indus?जगात ChatGPT, Gemini सारखे AI आहेत पण ते भारतीय भाषा आणि संस्कृती पूर्णपणे समजत नाहीत. Indus मात्र भारतासाठी बनवलेला आहे. 20+ भारतीय भाषांचा सपोर्ट, व्हॉईस, डॉक्युमेंट अॅनालिसिस, आणि भारतीय वापरकर्त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन डिझाइन केलेले आहे. हे भारताच्या AI क्षेत्रात एक मोठी झेप आहे. Sarvam चे हे पाऊल पाहता लवकरच भारत स्वतःचा मजबूत AI इकोसिस्टम तयार करेल. Indus अॅप डाउनलोड करून मराठीत गप्पा मारा आणि बघा कशी मजा येते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.