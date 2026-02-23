Explainers | विश्लेषण

Explainer : चॅटजीपीटी आणि जेमीनीपेक्षा भारी! आलंय नवे मेड इन इंडिया AI App, कुठून करायचं Download अन् कसं वापरायचं? पाहा

Sarvam चा Indus AI अॅप हा भारतातील स्वदेशी चॅटबॉट आहे जो ChatGPT आणि Gemini ला टक्कर देतो. याबद्दल जाणून घ्या सविस्तर
Sarvam Indus, India's homegrown AI chatbot app rivaling ChatGPT and Gemini.

Saisimran Ghashi
भारताचा स्वदेशी AI स्टार्टअप Sarvam आता जगातील मोठ्या AI कंपन्यांना टक्कर देण्यासाठी सज्ज झाला आहे. त्यांनी नुकतंच Indus नावाचा AI चॅट अॅप लाँच केला आहे. हा अॅप ChatGPT आणि Gemini सारख्या जागतिक AIंना थेट आव्हान देणारा आहे. विशेष म्हणजे, हा अॅप पूर्णपणे भारतात बनवलेला आहे आणि भारतीय भाषांसाठी खास तयार केलेला आहे.

India
Technology
App
artificial intelligence

