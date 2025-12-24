Explainers | विश्लेषण

Explained : बाळासाहेबांचे दोन शिलेदार राज-उद्धव २० वर्षानंतर एकत्र! राजकारणात काय बदल होणार? शिंदे-भाजपला कसा फटका बसणार?

Thackeray Brothers Reunite: Political Shift in Maharashtra, Impact on Shinde-BJP Alliance : ठाकरे भावांचा २० वर्षांनंतरचा ऐतिहासिक पुनर्मिलन: महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवे समीकरण आणि शिंदे-भाजप युतीस धक्का
Sandip Kapde
Thackeray Brothers Political Reunion : महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर एक मोठी घटना घडणार आहे. गेल्या दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या कटु स्पर्धेनंतर, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे दोघे चुलत भाऊ राजकीय पातळीवर एकत्र आले आहेत. या युतीची अधिकृत घोषणा आज (२४ डिसेंबर, बुधवार) झाली. महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही युती अनेक विरोधकांना मोठा धक्का ठरणार आहे. ही बातमी राज्यातील राजकारणात नवे वळण आणू शकते, विशेषतः एकनाथ शिंदे आणि भाजप यांच्या गटाला त्याचा फटका बसण्याची चर्चा आहे.

