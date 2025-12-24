Explained : बाळासाहेबांचे दोन शिलेदार राज-उद्धव २० वर्षानंतर एकत्र! राजकारणात काय बदल होणार? शिंदे-भाजपला कसा फटका बसणार?

Thackeray Brothers Political Reunion : महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर एक मोठी घटना घडणार आहे. गेल्या दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या कटु स्पर्धेनंतर, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे दोघे चुलत भाऊ राजकीय पातळीवर एकत्र आले आहेत. या युतीची अधिकृत घोषणा आज (२४ डिसेंबर, बुधवार) झाली. महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही युती अनेक विरोधकांना मोठा धक्का ठरणार आहे. ही बातमी राज्यातील राजकारणात नवे वळण आणू शकते, विशेषतः एकनाथ शिंदे आणि भाजप यांच्या गटाला त्याचा फटका बसण्याची चर्चा आहे. .शिवसेनेच्या प्रमुख नेत्यांमध्ये राज ठाकरे होतेया घटनेच्या मुळाशी जाऊन पाहिले तर, ३० जानेवारी २००३ ला शिवसेनेच्या प्रमुख नेत्यांमध्ये राज ठाकरे होते. त्यांनी पक्षाच्या कार्यकारी अध्यक्षपदासाठी उद्धव ठाकरेंचे नाव सुचवले. यावेळी अनेकांना धक्का बसला होता. कारण राज ठाकरेंनी अनेकदा खासगी बोलण्यात उद्धव यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली होती. तरीही, सार्वजनिकरित्या त्यांनी या निवडीला पाठिंबा दिला, ज्यामुळे पक्षाच्या भविष्यातील दिशा बदलली गेली.राज ठाकरेंनी वेगळा मार्ग निवडलापक्षाने हा प्रस्ताव मान्य केला आणि परिणामी राज ठाकरेंनी वेगळा मार्ग निवडला. २००६ मध्ये त्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना केली. या फुटीनंतर दोन्ही भावांदरम्यानची राजकीय शत्रुता जवळपास वीस वर्षे टिकली. आता हे दोघे एकत्र येत असताना, ठाकरे घराण्याचे नाव शहरांमध्ये पूर्वीइतके प्रभावशाली राहिलेले नाही. या पुनर्मिलनामुळे एक प्रश्न उपस्थित होतो: मतदारांसाठी ही जोडगोळी अजूनही अर्थपूर्ण आहे का, की राज्यातील राजकारण आधीच वेगळ्या वळणावर आहे..या युतीचे महत्त्व कशात आहे?दीर्घकाळापासून शिवसेना आणि मनसे यांच्यातील भेदभावामुळे मुंबईतील मराठी बोलणाऱ्या मतदारांमध्ये विभागणी झाली आहे. अनेक महापालिका वॉर्डांमध्ये या फुटीमुळे विरोधी पक्षांना अगदी थोड्या फरकाने यश मिळाले आहे. मात्र आता जागावाटप असो वा अनौपचारिक मदत, दोघांमधील करार हे अंतर कमी करू शकतो आणि मुंबईच्या मुख्य भागांतील निकालांवर प्रभाव टाकू शकतो.आकडे काय सांगतात?मागील निवडणुकांच्या आकड्यांवर नजर टाकली तर हे स्पष्ट होते. जेव्हा शिवसेनेने भाजपशिवाय स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवल्या, तेव्हा मुंबईत त्यांना २८.२९ टक्के मते मिळाली होती. भाजपने २७.३२ टक्के मते घेऊन दुसरे स्थान पटकावले. मनसेला ७.७३ टक्के मते मिळाली. त्यानंतरच्या निवडणुकीत शिवसेनेला २१.८५ टक्के, मनसेला २०.६७ टक्के मते मिळाली, तर शिवसेनेसोबत युती करणाऱ्या भाजपला केवळ ८.६४ टक्के मते मिळाली होती. दरम्यान उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसे यांच्या एकत्रित मतांच्या आधारावर महापालिका निवडणुकीत मजबूत आव्हान उभे करण्याची क्षमता दिसते..BMC Election: मुंबईचं राजकारण हादरलं! उद्धव–राज ठाकरे युतीचा गुप्त फॉर्म्युला समोर, थेट संघर्ष होणार... महायुतीची तातडीची बैठक!.एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या वारशावरील दाव्याला कमजोरतर ठाकरे कुटुंबातील एकजुटीचे हे दर्शन एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या वारशावरील दाव्याला कमजोर करू शकते. अनेक मराठी मतदार जे पक्षाच्या इतिहासाला महत्त्व देतात, त्यांच्यासाठी ही एकता भावनिक पातळीवर प्रभावी ठरू शकते. मतदान करताना पक्षाच्या वारशाबद्दलची लोकांची समजूत बदलू शकते. त्यामुळे याचा एकनाथ शिंदेंना फटका बसण्याची शक्यता आहे.युतीला भावनिक मूल्यहीसंख्यांच्या पलीकडे जाऊन पाहिले तर या युतीला भावनिक मूल्यही आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांची प्रतिमा मुंबईच्या राजकीय स्मृतीत, विशेषतः वृद्ध मतदारांमध्ये खोलवर रुजलेली आहे. एकाच व्यासपीठावर त्यांचा मुलगा आणि पुतण्या दिसणे हे समर्थकांना एकतेचा संदेश देते, जे गेल्या काही वर्षांत कुटुंब आणि पक्ष फुटलेला पाहत आले आहेत. ज्या काळात मतदार पक्षबदल आणि निष्ठा बदलण्याने थकले आहेत, तेव्हा ही प्रतीकात्मकता अजूनही अर्थपूर्ण आहे..राजकारणातील दीर्घ अनुभवउद्धव ठाकरेंकडे एक स्थापित पक्ष संघटना आणि मुंबईच्या राजकारणातील दीर्घ अनुभव आहे. दुसरीकडे, राज ठाकरेंचे वैशिष्ट्यपूर्ण आकर्षण आहे. त्यांच्या भाषणांचा तीव्र स्वर त्या मराठी मतदारांना आवडतो ज्यांना वाटते की शिवसेनेने आपला पूर्वीचा आक्रमकपणा सोडला आहे. तो आता राज ठाकरेंच्या रुपात परत आल्याचे वाटते.युती मतभेदमुक्त नाही ?मात्र, ठाकरे भावांदरम्यानची ही युती अद्याप पूर्णपणे मतभेदमुक्त नाही. त्यांच्या मतभेदांचे कारण विचारसरणी नव्हते, तर नेतृत्वाची स्पर्धा होती. हा मुद्दा अजूनही अनुत्तरित आहे. दोघांमध्ये मजबूत व्यक्तिमत्त्व आणि निष्ठावान समर्थक आहेत. त्यांच्या राजकीय शैलीतही भिन्नता आहे. अलीकडील वर्षांत उद्धव ठाकरेंनी अधिक संयमी भूमिका घेतली आहे, तर राज ठाकरेंनी ज्वलंत वक्तव्य आणि सरळ हल्ल्यांवर भर दिला आहे. या शैलींचे संयोजन लोकप्रियता वाढवू शकते, पण निवडणूक मोहिमेदरम्यान संभ्रमही निर्माण करू शकते..महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवे समीकरणया सगळ्या पार्श्वभूमीवर, ठाकरे कुटुंबातील हे पुनर्मिलन महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवे समीकरण निर्माण करू शकते. मराठी मतदारांची विभागणी कमी होऊन, मुंबईसारख्या प्रमुख शहरांतील निवडणुका अधिक रोचक बनू शकतात. शिंदे गट आणि भाजप यांना याचा धक्का बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, कारण ठाकरेंचे एकत्र येणे पक्षाच्या पारंपरिक मतदारांना पुन्हा एकवटू शकते. मात्र, हे सर्व निकालांपर्यंत कसे आकार घेते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.युतीचे फायदे आणि तोटे दोन्ही?या युतीचे फायदे आणि तोटे दोन्ही आहेत. एकीकडे, मतांच्या एकत्रीकरणामुळे विरोधकांना तगडे आव्हान मिळू शकते. दुसरीकडे, आतील मतभेद आणि शैलीतील फरक यामुळे अडचणी येऊ शकतात. मागील आकडेवारी पाहता, जेव्हा शिवसेना आणि मनसे वेगळे होते तेव्हा त्याचा फायदा विरोधकांना झाला. आता हे बदलून जाण्याची शक्यता आहे. ठाकरे घराण्याचे हे पाऊल राज्यातील राजकारणाला नवे वळण देऊ शकते, ज्यामुळे शिंदे-भाजप गटाला आपली रणनीती बदलावी लागेल..Raj Thackeray: गुन्हा मान्य आहे का? कोर्टाचा सवाल! Raj Thackeray: गुन्हा मान्य आहे का? कोर्टाचा सवाल! राज ठाकरे उत्तर देताना नेमकं काय घडलं? २००८ चं जुनं प्रकरण पुन्हा जिवंत! 