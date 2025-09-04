Explained: अचानक डोके दुखी का वाढते? जाणून घ्या लक्षणे अन् उपाय

डोकेदुखी ही सामान्य समस्या असून, ती शरीरातील विविध विकारांचे लक्षण असू शकते. टेन्शन हेडएक ही डोकेदुखीची एक सामान्य प्रकार आहे, ज्यामध्ये स्नायूंच्या ताणामुळे वेदना होते. मानसिक तणाव, आवाजाचा त्रास, आणि पाण्याची कमतरता यामुळेही डोकेदुखी होऊ शकते. मसाज, विश्रांती, आणि वेदनाशामक औषधे यामुळे आराम मिळतो..Symptoms of sudden headache and remedies: डोके दुखणे ही एक सौम्य, क्वचित त्रास देणारी घटना असू शकते किंवा शरीरातील लहानमोठ्या विकाराचे लक्षण असू शकते. डोके दुखण्याच्या जोडीला शरीरात इतर कोणते त्रास होत आहेत किंवा इतर कोणत्या घटना घडत आहेत, यावर डोकेदुखीचे महत्त्व ठरते..डोकेदुखीडोकेदुखीची सुरवात कशी झाली, डोके सतत दुखते आहे, की अधूनमधून कळा येत आहेत, डोके दुखण्याची वेळ (सकाळ, दुपार, की संध्याकाळ), डोकेदुखीचा प्रकार (गच्च आवळल्याप्रमाणे, ठोके पडल्याप्रमाणे, चमका येत असल्यासारखे), नजर, हाता-पायांची शक्ती कमी होणे इत्यादी लक्षणांची उपस्थिती अथवा अभाव इत्यादी अनेक गोष्टींवरून डोकेदुखीचे गांभीर्य आणि कारण समजू शकते..डोके दुखीचे कारणेडोके दुखण्याच्या विविध कारणांपैकी कवटीच्या बाहेरच्या बाजूला असणाऱ्या स्नायूंमुळे दुखणे ही एक नेहमी घडणारी घटना होय. कोणताही स्नायू आकुंचित पावला की त्या स्नायूच्या पेशीच्या आत दाब (Tension) वाढतो. वाढलेल्या दाबामुळे स्नायूत नवा प्राणवायू घेऊन येणारे रक्त प्रवेश करू शकत नाही. उलटपक्षी आकुंचनासाठी अधिकाधिक ऊर्जा लागते. ही ऊर्जा निर्माण होण्याकरता प्राणवायू व ग्लुकोज रेणूची गरज अधिकाधिक वाढत जाते. प्राणवायूच्या अभावात ऊर्जा निर्माण होते तेव्हा लॅक्टिक ऍसिडचा रेणू तयार होतो. या रेणूमुळे स्नायू दुखावला जातो. तो दुखू लागतो..Body Pain: शारीरिक वेदनांपासून सुटका हवीय? मग 'या' जीवनसत्त्वांनी मिळवा त्वरित आराम.टेन्शन हेडएक म्हणजे काय?कवटीच्या वरच्या भागात स्नायू नसतो. मानेच्या मागे, कवटीच्या समोर आणि कवटीच्या बाजूला मोठ्या प्रमाणात स्नायू असतात. या स्नायूंचे दीर्घकाळ आकुंचन वेदनेला आमंत्रण देते. या प्रकारच्या डोकेदुखीला स्नायूंच्या पेशींच्या आतील दाब वाढल्यामुळे आलेली वेदना- "टेन्शन हेडएक' (Tension Headache) म्हणतात.स्नायूंच्या आतील बॅक्टिक ऍसिड तेथून बाहेर पडण्यास हलका मसाज उपयुक्त ठरतो. टेन्शन हेडएक असल्यास डोके दाबून देण्याने किंवा डोके चेपल्याने बरे वाटते..टेन्शन हेडएकमध्ये डोके दुखण्याची भावना सतत चालू राहते. कवटीभोवती एखादा पट्टा आवळला गेल्याप्रमाणे त्रास जाणवतो. कवटीच्या बाजूला दुसरे भाग जाणवतात. या डोकेदुखीबरोबर मळमळ किंवा उलटी होणे असे प्रकार होत नसतात. इतर काही प्रकारांत प्रकाशाने जसा त्रास (Photophobia) होतो, तसा त्रास टेन्शन हेडएकमध्ये होत नाही. सहसा संपूर्ण डोके दुखते. असे दुखणे बराच काळ टिकू शकते. उलटपक्षी, मायग्रेन या आजारात 72 तासांपेक्षा जास्त वेळ डोके दुखणे टिकत नाही. टेन्शन हेडएक कित्येक आठवडे किंवा महिने देखील टिकू शकते..मानसिक तणाव, आवाजाचा त्रास, नाका-घशात जाणारे धूर, दीर्घकाळ टीव्ही किंवा कॉम्प्युटरसमोर बसणे, अशा तणावांनी टेन्शन हेडएक येऊ शकते. शरीरात पाण्याची कमतरता होणे हे टेन्शन हेडएक होण्याचे एक कारण असू शकते. माझे डोके का दुखत असेल?' या प्रकारची चिंता आणि विवंचना टेन्शन हेडएक वाढवते.मानेच्या मागची डोक्याखालची जागा घट्ट होताना जाणवते. दुखण्याची सुरवात हळूहळू होते. दुखणे वाढत जाते. दुखण्यात चढ-उतार जाणवतो. दैनंदिन जीवनातील श्रमांमुळे डोके दुखणे वाढत नाही. काही व्यक्तींना असे डोके दुखण्याचे प्रसंग अधूनमधून येतात; तर काहींना महिन्यातून पंधरा दिवस त्रास होतो. अशी टेन्शन हेडएक प्रकारची डोकेदुखी लहान-मोठ्या सर्व वयोगटांतील व्यक्तींना होऊ शकते..चिंतातुरपणा आणि खिन्नता अशा मानसिक स्थितींचे प्राबल्य अनेकांना असते. शरीरातील स्नायू सैल सोडण्याने या प्रकारातून मुक्तता मिळते. विश्रांतीचा फायदा होतो. मसाज करण्याने आराम मिळतो. शवासनासारख्या स्नायू शिथिल करण्याच्या प्रक्रियांनी दुखणे कमी होते. नेहमीच्या वापरातील वेदनानाशक औषधांनी आराम पडतो. त्यातल्या त्यात आयबूप्रोफेन (उदाहरणार्थ ः ब्रुफेन) किंवा नॅप्रॉक्सेन (उदाहरणार्थ ः नॅप्रोसिन) ही औषधे बहुतेकांना उपयोगी पडतात. सर्वत्र मिळणारे बाम चोळण्याचादेखील फायदा होतो. ऍस्पिरिन, पॅरॉसिटमॉल अशाही औषधांचा वापर करण्यास हरकत नाही. कॅफेन असणाऱ्या वेदनाशामकांचा काही व्यक्तींना अधिक फायदा जाणवतो. हे ज्याचे त्याला अनुभवाने कळलेले असते. वारंवार डोके दुखणाऱ्या व्यक्तीला ऍमिट्रिप्टिलिन (Amitriptyline) 10 ते 50 मिलिग्रॅम रोज रात्री जेवणापूर्वी घेण्याने या प्रकारच्या डोकेदुखीला प्रतिबंध करता येतो..डोकेदुखीचा अनुभव नसणारी व्यक्ती विरळाच असेल. सुमारे 90 टक्के लोकांना वर्षातून एकदा तरी डोके दुखण्याचा अनुभव येतो. 40 टक्के लोकांना वर्षातून एकदा तरी खूप जोरात डोके दुखण्याचा त्रास सहन करावा लागतो. बहुतेक वेळा डोकेदुखी हे गंभीर आजाराचे लक्षण नसले तरी कधी कधी डोके दुखण्याचे कारण दखलपात्र असू शकते. अकस्मात सुरू होणाऱ्या व सतत चालू राहणाऱ्या डोकेदुखीकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. .प्रश्न: अचानक डोके दुखी का वाढते?उत्तर: तणाव, डिहायड्रेशन, अपुरी झोप, डोळ्यांचा ताण, मायग्रेन किंवा खाण्याच्या सवयींमुळे अचानक डोके दुखी वाढू शकते..प्रश्न: डोके दुखीची प्रमुख लक्षणे कोणती? उत्तर: डोक्याच्या एका किंवा दोन्ही बाजूंना दुखणे, मळमळ, प्रकाशाला त्रास, चक्कर येणे आणि जडपणा जाणवणे ही प्रमुख लक्षणे आहेत..प्रश्न: डोके दुखीवर घरगुती उपाय कोणते? उत्तर: पुरेसे पाणी पिणे, विश्रांती घेणे, डोक्याला मसाज करणे, योग आणि ध्यान करणे, आणि सात्विक आहार घेणे हे प्रभावी उपाय आहेत..प्रश्न: डोके दुखी सतत वाढत असेल तर काय करावे?उत्तर: सतत किंवा तीव्र डोके दुखी असेल तर तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा, कारण यामागे मायग्रेन, सायनस किंवा गंभीर कारण असू शकते. 