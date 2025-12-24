Aravalli Hills : 29 जिल्ह्यांची लाइफलाइन, 20 अभयारण्य अन् 5 कोटी लोक जगवणारी...जर अरवली पर्वतरांग नसती तर काय झालंं असतं?

कल्पना करा की उत्तर भारतात हिरवीगार टेकड्या नसत्या तर? थारचे भयानक वाळवंट पूर्वेकडे पसरले असते, पावसाचे ढग विना अडथळा सरकले असते आणि करोडो लोकांच्या जीवनात दुष्काळ आणि धुळीच्या वादळांचा कहर माजला असता. ही कल्पना नाही, तर भविष्यातला धोका आहे. भारतातील सर्वात जुनी अरवली पर्वतरांगा आज धोक्यात आहे. चार राज्यांमधील २९ जिल्ह्यांची ही जीवनरेखा ५ कोटी लोकांसाठी हवा, पाणी आणि जैवविविधतेचे रक्षण करते. पण बेकायदेशीर खाणकाम आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे या हिरव्या ढालीला मोठा धक्का बसला आहे. चला या पर्वतरांगेची कहाणी जाणून घेऊया आणि ही नसल्यास काय परिणाम होतील किंवा झाले असते जाणून घ्या.अरवली ही जगातील सर्वात प्राचीन पर्वतरांगा आहे, जिची उमर तब्बल २.५ अब्ज वर्षांची आहे. गुजरात, राजस्थान, हरियाणा आणि दिल्ली या चार राज्यांमध्ये ६७० किलोमीटर लांबीची ही रांगा पसरली आहे. उदयपूर, राजसमंद, अलवर, जयपूर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगड, रेवाडी आणि दिल्लीसारख्या २९ जिल्ह्यांमध्ये तिचा विस्तार आहे. शास्त्रज्ञ सांगतात की अरवली थार वाळवंटाला पूर्वेकडे पसरण्यापासून रोखते. ती हवामानाचे संतुलन राखते, भूजलाचे संवर्धन करते आणि प्राणी वनस्पतींच्या जीवनाला आधार देते. गुजरातच्या पोशिना गावात दिसणारी ही रांगा आणि वाहणाऱ्या नद्या हे दृश्य आजही मनमोहक आहे, पण भविष्यात ते हरवण्याचा धोका आहे..19 Minute 34 Second Viral Video पासून ते हसण्या-रडण्यापर्यंत..2025 वर्षांत व्हायरल झालेत हे टॉप 10 व्हिडिओ.अरवलीचे सर्वात मोठे योगदान आहे ते हवामानात. पावसाळ्यात नैऋत्य मान्सूनचे वारे अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरातून ओलावा घेऊन येतात. या वाऱ्यांना अरवलीच्या टेकड्या अडकवतात आणि ओरोग्राफिक पाऊस पाडतात. म्हणजे वारे टेकड्यांवर चढतात, थंड होतात आणि पावसाच्या सरी कोसळतात. यामुळे राजस्थानचा पश्चिम भाग (थार वाळवंट) पर्जन्यछायेत राहतो, म्हणजे कमी पाऊस, तर पूर्व भागात दिल्ली, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशात मुबलक पाऊस पडतो. जर अरवली नसती तर हे वारे विना अडथळा पूर्वेकडे सरकले असते. राजस्थान आणि दिल्लीत २०-३०% कमी पाऊस पडला असता. दुष्काळ वाढला असता, भूजलाची पातळी खाली गेली असती आणि उत्तर भारतात हवामान संकट उद्भवले असते. धुळीच्या वादळांनी दिल्ली-NCR ला ग्रासले असते. अरवलीची जंगले कार्बन सिंक म्हणून काम करतात, वातावरणातील कार्बन शोषून घेतात आणि हवामान बदलाशी लढण्यास मदत करतात..iPhone 16 फक्त 40 हजारात; 'या' ट्रिकने मिळेल 29 हजारचा डिस्काउंट, ऑफर कुठे सुरुय पाहा.या पर्वतरांगेच्या सान्निध्यात ५ कोटी लोक राहतात. राजस्थान, हरियाणा, गुजरात आणि दिल्लीतील ग्रामीण आणि शहरी लोकसंख्या या टेकड्यांवर अवलंबून आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार, गुजरातच्या अरवली जिल्ह्यात १० लाखांहून जास्त लोक आहेत, त्यातील १२% शहरी. हे लोक स्वच्छ हवा, पाणी आणि नैसर्गिक संसाधनांवर जगतात. पण बेकायदेशीर खाणकामामुळे आरोग्य समस्या वाढल्या आहेत. आर्थिकदृष्ट्याही अरवली महत्त्वाची आहे. खाणकाम, पर्यटन आणि वन उत्पादनांमुळे लाखो लोकांना रोजगार मिळतो. पूर्वी फरीदाबादमध्ये ३८.८% लोक खाणकामात गुंतले होते आता ते बेकायदा आहे. तरीही पर्यटन आणि खनिजांमुळे हजारो कोटींचे योगदान आहे..जैवविविधतेचा खजिना म्हणजे अरवली.. येथे ३१ सस्तन प्राण्यांच्या प्रजाती आहेत, ज्यात बिबट्या, आळशी अस्वल, कोल्हे, मुंगूस आणि ब्लूबर्ड यांचा समावेश. ३०० हून जास्त पक्षी आणि असंख्य सरपटणारे प्राणी येथे वास्तव्य करतात. कोलिओप्टेरा (बीटल) च्या ४७ प्रजातीही आहेत. वनस्पतींच्या २०० हून जास्त प्रजाती आहेत, ज्यात ढोक, बाभूळ, कडुनिंब, ब्राह्मी, गुग्गुल आणि हडजोड सारख्या औषधी वनस्पती. पोएसी (३४ प्रजाती), फॅबेसी (२८) आणि अॅस्टेरेसी (२३) यांचा विस्तार आहे. ही जंगले कोरडी पानझडीची आहेत, जे मातीची धूप रोखतात आणि पर्यावरण संतुलन राखतात..अरवलीत २० हून जास्त अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्याने आहेत. सरिस्का व्याघ्र प्रकल्प, असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, कैला देवी अभयारण्य आणि फुलवारी की नाल हे काही प्रसिद्ध. हे क्षेत्र प्राण्यांचे सुरक्षित घर आहे. पण आज अरवली धोक्यात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निर्णय दिला की फक्त १०० मीटरपेक्षा उंच टेकड्या अरवली म्हणून संरक्षित राहतील. यामुळे ९०% टेकड्या धोक्यात आल्या. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी स्पष्टीकरण दिले पण समस्या कायम आहे. बेकायदेशीर खाणकाम आणि शहरीकरणामुळे टेकड्या तोडल्या जात आहेत..Trip Locations : गुगलवर वर्षभरात सर्च झालीत टॉप 5 ठिकाणे, दोन दिवसांची सुट्टी घेऊन प्लॅन करा ट्रीप, खर्चही एकदम कमी.शास्त्रज्ञ इशारा देतात की १०-२० वर्षांत उत्तर भारतात हवामान संकट येईल. जर टेकड्या नष्ट झाल्या तर प्राणी शहरी भागात येतील, मानव-प्राणी संघर्ष वाढेल आणि जैवविविधता हरवेल. अरवली वाचवणे म्हणजे उत्तर भारताचे भविष्य वाचवणे. सरकार, पर्यावरणप्रेमी आणि लोकांनी एकत्र येऊन संरक्षणासाठी प्रयत्न करावेत. ही हिरवी ढाल टिकली तरच पाऊस, हवा आणि जीवन टिकेल. अन्यथा, वाळवंट आणि दुष्काळाची छाया पसरेल हे नक्की.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.