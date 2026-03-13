Explainers | विश्लेषण
Harish Rana Case: हरिश राणाच्या इच्छामरणासाठी १३ वर्षे का लागली? कायदा, कोर्ट आणि वेदनेची पूर्ण कहाणी; ही पहिलीच केस नाही तर…
Why the Supreme Court took 13 years to allow passive euthanasia in the Harish Rana case in India : भारतात हरिश राणाच्या इच्छामरणासाठी १३ वर्षे का लागली? सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामागची कायदेशीर गुंतागुंत आणि वेदनादायक संघर्ष
१३ वर्षे... एका तरुण मुलाचे शरीर जिवंत होते, पण आयुष्य थांबलेले होते. आई-वडील रोज त्याच्याकडे पाहत होते, डॉक्टर उपचार करत होते, पण आशा नव्हती. शेवटी त्या कुटुंबाला आपल्या मुलाला शांतपणे निरोप देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागले. प्रश्न एकच होता... एखाद्याला सन्मानाने मरण्याचा अधिकार मिळायला इतकी वर्षे का लागली?