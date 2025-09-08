Explained: हाडांच्या मजबुतीसाठी फिजिओथेरपी का आवश्यक? घरी फिजिओथेरपी कशी करायची अन् कोणती काळजी घ्यावी? वाचा एका क्लिकवर

फिजिओथेरपी हाडांच्या मजबुतीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. ती केवळ वृद्धांसाठीच नव्हे तर सर्व वयोगटातील लोकांसाठी फायदेशीर आहे. फिजिओथेरपीमुळे शस्त्रक्रियेनंतर जलद बरे होण्यास मदत होते. जागतिक फिजिओथेरपी दिनाच्या निमित्ताने फिजिओथेरपीचे महत्त्व जाणून घेणे आवश्यक आहे..Physiotherapy precautions: फिजिओथेरपीमुळे आरोग्य निरोगी राहते. तसेच हाडं मजबूत होण्यास मदत मिळते. अनेकदा असे दिसून येते की फक्त वृद्ध लोकच फिजिओथेरपी करतात. परंतु, फिजिओथेरपी सर्व वयोगटातील लोकांसाठी फायदेशीर आहे. फिजिओथेरपी घरी देखील सहजपणे करता येते. फिजिओथेरपीमुळे हाडं मजबूत होतात आणि शस्त्रक्रियेनंतर लवकर बरे होण्यास देखील मदत करते. लोकांना जीवनात फिजिओथेरपीचे महत्त्व जाणून घेण्यासाठी दरवर्षी 8 सप्टेंबर रोजी जागतिक फिजिओथेरपी दिन साजरा केला जातो. डॉक्टरांच्या मते फिजिओथेरपीचे काय फायदे आहेत आणि घरी करतांना कोणती काळजी घ्यावी हे जाणून घेऊया. .फिजीओथेरपी का गरजेची आहे?ऑफिसमध्ये काम करणारे असोत किंवा गृहिणी, वृद्ध, तरुण किंवा मुले असोत, फिजिओथेरपी ही प्रत्येकासाठी खूप महत्त्वाची आहे. ऑफिसमध्ये काम करणारे लोक तासंतास त्यांच्या डेस्कवर बसून राहतात. यामुळे पाठ आणि मान दुखूची समस्या वाढू शकते. अशावेळी योग्य पोश्चर ठेवण्यासाठी फिजिओथेरपी खूप महत्वाची आहे. वृद्धांनी संतुलन सुधारण्यासाठी फिजिओथेरपी करावी. .Managing Diabetes: मधुमेहींनी 'हे' 5 पदार्थ कधीही रिकाम्या पोटी खाऊ नका, अन्यथा वाढेल साखरेची पातळी.घरी फिजिओथेरपी करण्याचे मार्गघरी फिजिओथेरपी अनेक प्रकारे करता येते. तुम्ही मान आणि खांद्याचे स्ट्रेचिंग करू शकता. यासाठी हळूहळू मान गोलाकार फिरवावी. ही प्रक्रिया काही काळ करा. यामुळे मान आणि खांद्याशी संबंधित समस्या टाळता येतील. पाठीवर झोपा. दोन्ही गुडघे वाकवा. आता तुमचे पाय तुमच्या हातांनी धरा आणि त्यांना तुमच्या पायाजवळ आणा आणि श्वास घ्या. यामुळे पचन सुधारेल आणि पाठदुखीपासूनही आराम मिळेल. तुम्ही घरी खोल श्वास घेण्याची फिजिओथेरपी देखील करू शकता. दीर्घ श्वास घ्या आणि पोट बाहेर काढा आणि पोट आत घेत असताना श्वास सोडा. यामुळे फुफ्फुसे देखील मजबूत होतील..फिजिओथेरपीबद्दल डॉक्टर काय म्हणतात?डॉक्टरांच्या मते, फिजिओथेरपी ही केवळ कोणत्याही आजारावर उपचार नाही. तर प्रत्येक व्यक्तीने ती आपल्या जीवनशैलीत नक्कीच समावेश करावा. जर दररोज अर्धा तास फिजिओथेरपी केली तर अनेक समस्या टाळता येतात. स्ट्रेचिंग, पोश्चर इम्प्रूव्हमेंट आणि प्राणायाम इत्यादींचा यामध्ये समावेश करता येतो. जर तुम्हाला शरीरात कोणत्याही प्रकारचा त्रास होत असेल तर फिजिओथेरपी नक्की करा. .Nutrition च्या कमतरतेमुळे कोणते आजार होऊ शकतात? वाचा एका क्लिकवर.ऑफिसमध्ये कसे कराल?ऑफिसमध्ये 5-10 मिनिटे वेळ काढून तुम्ही फिजिओथेरपी देखील करू शकता. तुम्ही तुमचे हात पुढे-मागे आणि वर्तुळात हलवू शकता. ऑफिसच्या खुर्चीवर तुमची पाठ सरळ ठेवून बसा. तुमच्या पोश्चरची पूर्ण काळजी घ्या. ही एक प्रकारची फिजिओथेरपी देखील असू शकते. खुर्चीवर बसताना, एक पाय जमिनीपासून वर उचला आणि १० सेकंद धरून ठेवा. यामुळे पायांचे स्नायू मजबूत होतील आणि रक्ताभिसरण सुधारेल..पुढील गोष्टी ठेवा लक्षातफिजिओथेरपीसाठी स्वच्छ जागा निवडावी. फिजिओथेरपी करताना, सैल आणि आरामदायी कपडे घालावेत. जर तुम्ही घरी फिजिओथेरपी करत असाल तर ते हळूहळू आणि आरामशीरपणे करा. जर तुम्हाला शरीरात कोणत्याही प्रकारची वेदना किंवा समस्या असेल तर तज्ञांच्या सूचनेनुसार फिजिओथेरपी करावी. तफिजिओथेरपी दरम्यान स्वतःला हायड्रेटेड ठेवावे..हाडांच्या मजबुतीसाठी फिजिओथेरपी किती वेळा करावी? सुरुवातीला आठवड्यात ३-५ दिवस २०-३० मिनिटे करा, हळूहळू रोज करा; डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार वाढवा, जेणेकरून हाड घनत्व १०-२०% ने सुधारते..घरी कोणते व्यायाम हाड मजबूत करतात?वॉकिंग, स्क्वॉट्स, लेग रेझ आणि योगासने जसे ताडासन; हे व्यायाम स्नायू आणि हाडांना ताकद देतात, पण चुकीच्या पद्धतीने केल्यास दुखापत होऊ शकते..फिजिओथेरपी करताना काय टाळावे?ओव्हरस्ट्रेन, जड वजन किंवा वेदना असतानाही व्यायाम; नेहमी वार्म-अप करा आणि थंड अवस्थेत थांबा, अन्यथा जॉइंट दुखणे वाढू शकते..फिजिओथेरपीचे फायदे किती दिवसांत दिसतात?नियमित केल्यास ४-६ आठवड्यांत वेदना कमी होतात आणि मजबुती वाढते; डेन्सिटोमेट्री टेस्टने हाड घनत्वाची प्रगती तपासा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.