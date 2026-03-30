Quick & Easy Morning Breakfast Recipe: आठवड्याची सुरुवात करा हेल्दी नाश्त्याने ; फक्त 10 मिनिटांत बनवा 'मल्टी व्हिटामिन भेळ'

Multivitamin Breakfast Recipe: विकेंडच्या रिलॅक्स मूडमधून पुन्हा रुटीनमध्ये येणं थोडं अवघडच वाटतं. पण जर तुमचा ब्रेकफास्टच इतका रंगीत, चटपटीत आणि हेल्दी असेल, की पहिल्याच घासात फ्रेश वाटायला लागेल तर? अशीच एक सुपर एनर्जेटिक डिश म्हणजे "मल्टी व्हिटामिन भेळ", जी फक्त पोट भरत नाही, तर शरीराला पोषण देत त्वचेलाही नैसर्गिक ग्लो देते. ही सोपी रेसिपी नक्की ट्राय करून पाहा. .साहित्य गाजर (किसलेले)बीट (किसलेले)काकडी (चिरलेली)डाळिंबकच्चा आंबा (चिरलेला)द्राक्षे (ऐच्छिक)पेरू (ऐच्छिक)सफरचंद (चिरलेले)कांदा (बारीक चिरलेला)टोमॅटो (चिरलेला).उकडलेले मूगउकडलेले काळे चणेमुरमुरेकोथिंबीर (चिरलेली)पुदिन्याची पानंहिरव्या मिरच्या (चिरलेल्या)चाट मसालाकाळं मीठलिंबाचा रस (भरपूर).कृती- सर्वप्रथम एका मोठ्या भांड्यात गाजर, बीट, काकडी, सफरचंद, डाळिंब असे फळं आणि भाज्या घ्या.- त्यात कांदा, टोमॅटो आणि कच्चा आंबा घालून मिक्स करा.- यानंतर उकडलेले मूग आणि काळे चणे घालून प्रोटीनचा डोस वाढवा.- आता मुरमुरे घालून त्यात चाट मसाला, काळं मीठ, चिरलेल्या मिरच्या, कोथिंबीर आणि पुदिन्याची पानं टाका. - शेवटी भरपूर लिंबाचा रस घालून सर्व साहित्य चांगलं मिक्स करा.- काही वेळाने बीटचा नैसर्गिक रंग भेळीत मिसळून आकर्षक लुक देतो..मल्टि व्हिटॅमिन भेळ खाण्याचे फायदेव्हिटामिन्स आणि अँटीऑक्सिडंट्सने भरपूरपचनासाठी हलकी आणि ताजेतवाने ठेवणारीमूग आणि चण्यामुळे प्रोटीनयुक्तत्वचेला नैसर्गिक ग्लो देण्यास मदत.