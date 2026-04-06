Easy Breakfast Ideas: आठवड्याची सुरुवात एनर्जीने करायचीये? मग 10 मिनिटांत बनणारा हेल्दी पालक प्रोटीन पराठा नक्की ट्राय करा!

Quick and Easy Breakfast Recipes: सोमवार म्हणलं की आठवड्याची सुरुवात आणि सर्वात घाईगडबड असणारा दिवस, त्यामुळे सकाळी नाश्त्याला साधंसोपं आणि पटकन बनणारं असं काहीतरी करायचा बहुतेक जणांचा प्रयत्न असतो. पण लगेच सुचत नाही. पण तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. आम्ही तुमच्यासाठी एक झटपट, सोपी आणि प्रोटिनने भरपूर रेसिपी घेऊन आलो आहोत. घरातच मिळणाऱ्या साध्या सामानापासून बनणारी पालक प्रोटीन पराठ्याची ही रेसिपी लगेच लिहून घ्या. .साहित्य कणकेसाठी१ कप गव्हाचे पीठ१ कप ताजा पालक, (उकळत्या पाण्यात शिजवलेला)१ इंच आलं१–२ हिरव्या मिरच्या२–३ लसूण पाकळ्यापाणी, आवश्यकतेनुसार.सारणासाठी१ कप शिजवलेले छोले (मॅश केलेल)½ कप कमी फॅट पनीर, (कुसकरलेले)२ टेबलस्पून कोथिंबीर, बारीक चिरलेली½ टीस्पून लाल तिखट¼ टीस्पून गरम मसाला¼ टीस्पून चाट मसालामीठ, चवीनुसार.कृतीपालक २–३ मिनिटे उकळत्या पाण्यात शिजवून घ्या आणि लगेच थंड पाण्यात ठेऊन त्याचा रंग टिकवा.पालक, आलं, हिरव्या मिरच्या आणि लसूण मिक्सरमध्ये मिक्स करून गुळगुळीत प्युरी तयार करा.गव्हाच्या पीठात पालक प्युरी मिसळून मऊ आणि लवचिक कणिक मळा, झाकण ठेवून १०–१५ मिनिटे थांबा.मॅश केलेले छोले, कुसकरलेलं पनीर, कोथिंबीर, मीठ, लाल तिखट, गरम मसाला आणि चाट मसाला एकत्र करून सारण तयार करा..कणिक आणि सारण समान भागात वाटून, कणकेचा गोळा लाटून सारण भरा आणि व्यवस्थित बंद करा, नंतर हलके लाटून पराठा तयार करा.तवा मध्यम आचेवर गरम करून प्रत्येक पराठा दोन्ही बाजूंनी हलकं तूप लावून सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजा.गरम गरम दही, चटणी किंवा लोणच्याबरोबर सर्व्ह करा.