Diwali Dessert Recipe: दिवाळी स्पेशल डेझर्ट! फक्त ३ मिनिटांत बनवा एगलेस वन बाउल रस्मलाई केक

Diwali Quick Dessert Recipe: दिवाळीसारख्या सणांमध्ये गोड पदार्थांशिवाय सण अपूर्ण वाटतो! गुलाबजाम, काजूकतली, विविध प्रकारच्या बर्फी, लाडू, रसमलाई हे तर प्रत्येक घरात हमखास असतातच. पण कधी अचानक पाहुणे आले आणि वेळ कमी असेल तर पटकन तयार होणारे पदार्थ काय बनवायचे हे सुचत नाही.कमी वेळात आणि सगळ्यांच्या आवडीचं काहीतरी बनवायला कोणाला नाही आवडणार? तुम्हालाही असं काही बनवायचं असेल, तर पुढील एगलेस वन बाउल रस्मलाई केकची रेसिपी तुमच्यासाठी आहे..साहित्यमैदा – 1 कपसाखर – 1/4 कपगरम दूध – 1/2 कपव्हिनेगर – 1 टीस्पूनतूप – 2 टेबलस्पूनगुलाबजल – 1 टीस्पूनबेकिंग पावडर – 1/2 टीस्पूनबेकिंग सोडा – 1/4 टीस्पूनवेलची पावडर – 1/4 टीस्पूनकेशर – 2-4 काड्या.सिरपसाठीगरम दूध – 1/2 कपकंडेन्स्ड मिल्क – 2 टेबलस्पूनकेशर – 2-3 काड्या.कृती एका बाउलमध्ये केशर, गरम दूध आणि व्हिनेगर एकत्र करून व्यवस्थित मिसळा.त्यात साखर, तूप आणि गुलाबजल घालून पुन्हा एकदा एकत्र करा.आता मैदा, बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा आणि वेलची पावडर एकत्र करून हलक्या हाताने मिसळा.तयार मिश्रण त्याच भांड्यात ठेवून मायक्रोवेव्हमध्ये ३ मिनिटे सामान्य हीटिंग मोडवर बेक करा.मायक्रोवेव्ह नसेल तर, कुकरमध्ये किंवा कढईमध्ये योग्य भांड वापरून तुम्ही केक बेक करू शकता. केक बेक होईपर्यंच एका बाउलमध्ये दूध, केशर आणि कंडेन्स्ड मिल्क एकत्र करून सिरप तयार करा.केक बेक झाल्यावर त्यावर हे रस्मलाई सिरप ओता आणि थोडा वेळ थंड होऊ द्या.हवे असल्यास वरून सुकेमेवे किंवा गुलाबाच्या पाकळ्या घालून सजवा..