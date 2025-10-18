Morning Breakfast Recipe: 90 च्या दशकातील मुलांचा आवडता मेन्यु, हा पदार्थ तुम्ही कधी ट्राय केलाय का?

Morning Breakfast Recipe: तुम्ही सकाळी नाश्त्यात काही खास बनवायचे असेल तर साखर चपाती बनवू शकता. हा पदार्थ बनवायला सोपा असून चवदार देखील आहे. साखर चपाती बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया..साखरेची चपाती बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यसाखरगव्हाचे पीठतूपपाणी.साखरेची चपाती बनवण्याची कृतीसाखरेची पोळी तयार करण्यासाठी सर्वात आधी गव्हाचे पीठ मिळावे. नंतर थोडा वेळ झाकून टाकावे. नंतर पोळी गोल लाटून घ्यावी. नंतर त्यावर साखर टाका आणि परतर पातळ गोल पोळी लाटून घ्यावी. नंतर तवा गरम करा आणि तूप लावून भाजून घ्या. स्वादिष्ट साखरेची चपाती तयार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.