मेथीच्या भाजीपेक्षा तयार करा मेथी रायत्याची चवदार डीश

आरोग्यासाठी हिरव्या पालेभाज्यांचे खूप महत्त्व आहे म्हणूनच डॉक्टर आपणास हिरव्या पालेभाज्या खाण्याचा सल्ला देतात पण आपण जेंव्हा मेथीची भाजी बघतो तेंव्हा मात्र अनेकजण नाके मुरडतात. मेथीचया भाजीमध्ये अनेक उपयुक्त पोषकतत्वे असतात. परंतु, वारंवार मेथीची तीच ती भाजी खाऊन तुम्ही कंटाळले असाल तर मेथीचे रायते करून पहा, ही वेगळी आणि नाविन्यपूर्ण डीश आहे. रायता ही एक अतिशय लोकप्रिय डिश आहे जी बर्‍याचदा भारतात दिली जाते. रायता बिर्याणी आणि पुलाव सारखे डिश बनवण्याचे काम करते. रायता ताजी दही बनवलेले एक डिश आहे, हे बर्‍याच प्रकारे तयार केले जाऊ शकते. न्हाळी हंगामात रायता मोठ्या उत्साहाने खाल्ली जात असली तरी दही पचनसाठी योग्य मानली जाते, म्हणून बरेच लोक हिवाळ्याच्या हंगामातही आपल्या अन्नात त्या घालतात. आपण मौसमी फळे आणि भाज्यांसह रायता बनवू शकता. उन्हाळ्यात काकडी आणि लौकी रायता खूप पसंत करतात, हिवाळ्यात पालक आणि बाथ्यू रायता खायला आवडतो. या दोघांप्रमाणेच, आपण रायता बनवू शकता अशी एक आणि प्रत्येक भाजी आहे. मेथीची भाजी खायला खूप चवदार आहे, याचा उपयोग पराठा, पुरी आणि चिला सारख्या बर्‍याच पदार्थांमध्ये बनवण्यासाठी केला जातो, त्याचप्रमाणे तुम्ही एक चवदार रायतादेखील बनवू शकता जो खूप चवदार आणि निरोगी आहे. आपण देखील ही उत्तम कृती वापरुन पाहू इच्छित असाल तर मग उशीर काय आहे, चला या विशिष्ट पाककृतीवर एक नजर टाकू: साहित्य १/२ कप मेथीची पाने

1 कप दही

1 टीस्पून लसूण, चिरलेला

१ हिरवी मिरची चिरलेली

१/२ टीस्पून जिरे

चवीनुसार मीठ

टेम्परिंगसाठी तेल

गार्निशिंगसाठी चाट मसाला काय कराल? कढईत तेल गरम करून त्यात जिरे आणि लसूण घालून फ्राय करा

लसूणचा कच्चा वास जाऊ द्या आणि त्यात मेथीची पाने घाला आणि एक मिनिटभर आचेवर शिजू द्या.

हिरवी मिरची घालावी, मिक्स करावे आणि गॅस बंद करावा. थोडावेळ थंड होऊ द्या.

दही थोडी मीठ घाला.

जेव्हा दहीची सुसंगतता योग्य असेल तर त्यात मेथी. लसूण मिश्रण घाला आणि सर्वकाही एकत्र करा. थोडा चाट मसाला घालून सजवा. संपादन - विवेक मेतकर

