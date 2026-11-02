थंडीमध्ये खायला काहीतरी गरमागरम अन् टेस्टी हवंय? ट्राय करा पंजाबी स्टाईल टम्म फुगलेला गोबी पराठा!

Punjabi Gobi Paratha Recipe: हिवाळा सुरू झाला की घरात नवनवीन आणि पौष्टिक पदार्थ बनवण्याची लगबग पाहायला मिळते. थंडीच्या या दिवसात बाजारात ताजे आणि सुंदर पांढरे शुभ्र फुलकोबी (Cauliflower) उपलब्ध असतात. फुलकोबीपासून अनेक प्रकारच्या भाज्या बनवल्या जातात, पण हॉटेलसारखा किंवा पंजाबी स्टाईल खमंग आणि कुरकुरीत 'गोबी पराठा' (Gobi Paratha) खाण्याची मज्जाच काही वेगळी असते. अनेकदा गृहिणींची तक्रार असते की गोबीचा पराठा लाटताना फुटतो किंवा त्यात पाणी सुटल्यामुळे तो चिकट होतो.पण, योग्य टिप्स आणि अचूक पद्धतीने बनवल्यास हा पराठा अतिशय मऊ, टम्म फुगलेला आणि खमंग तयार होतो. घरातील सर्व सदस्यांना आवडेल अशी ही प्रसिद्ध रेसिपी कशी बनवायची, याची सविस्तर माहिती आणि सोप्या स्टेप्स खालीलप्रमाणे आहेत- .साहित्यकणिक मळण्यासाठी: ३ कप गव्हाचे पीठ, १ लहान चमचा मीठ (ऐच्छिक), १ मोठा चमचा तूप किंवा तेल, आणि आवश्यकतेनुसार पाणी.भाजीचे सारण (Stuffing) तयार करण्यासाठी: अर्धा फुलकोबी (छान किसलेला), १ हिरवी मिरची (बारीक चिरलेली), १ छोटा चमचा गरम मसाला पावडर, १ छोटा चमचा लाल तिखट, आणि चवीनुसार मीठ.भाजण्यासाठी: साजूक तूप किंवा तेल आवश्यकतेनुसार..Moong-Rava Bites: खायला टेस्टी, तब्येतीसाठी बेस्ट; मूग आणि रव्यापासून बनवा हाय-प्रोटिन खुसखुशीत बाईट्स! .कृती- सर्वात आधी एका मोठ्या बाऊलमध्ये गव्हाचे पीठ घ्या. त्यात चवीनुसार मीठ आणि १ चमचा तूप किंवा तेल घालून चांगले मिक्स करा. त्यानंतर थोडे-थोडे पाणी घालून पोळीच्या पिठाप्रमाणे मऊ आणि गुळगुळीत कणिक मळून घ्या. कणिक तयार झाल्यावर ती २० ते ३० मिनिटे झाकून बाजूला ठेवा, जेणेकरून पीठ चांगले मुरेल.- फुलकोबीचे फूल स्वच्छ धुऊन घ्या आणि लक्षात ठेवा की त्याचे दांडे किसताना वापरायचे नाहीत. आता एका बारीक किसणीच्या मदतीने फुलकोबी बारीक किसून घ्या. किसलेल्या फुलकोबीमध्ये बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, लाल तिखट, गरम मसाला आणि मीठ घालून सर्व मिश्रण चांगले एकत्र करून घ्या. (टीप: फुलकोबीला पाणी सुटू नये म्हणून मीठ अगदी पराठा बनवताना किंवा ऐनवेळी मसाल्यात मिसळावे.).- मुरलेल्या पिठाचे समान आकाराचे छोटे गोळे बनवून घ्या. आता दोन छोटे गोळे घेऊन पोळपाटावर थोडे पीठ भुरभुरवून दोन्ही गोळ्यांच्या छोट्या चपात्या (३ ते ४ इंच आकाराच्या) लाटून घ्या.- एका चपातीवर थोडे तूप किंवा तेल लावा आणि त्यावर तयार केलेले कोबीचे सारण पसरवून ठेवा. कडेला अर्धा इंच जागा मोकळी ठेवा. फुलकोबीमध्ये पाण्याचा अंश असतो, त्यामुळे सारणावर चिमूटभर कोरडे गव्हाचे पीठ, लाल तिखट आणि गरम मसाला भुरभुरवा. यामुळे पराठा लाटताना फुटणार नाही आणि चिकट होणार नाही.- या चपातीवर दुसरी लाटलेली चपाती ठेवून कडा बोटांच्या मदतीने दाबून व्यवस्थित बंद करून घ्या. आता हलक्या हाताने गव्हाचे पीठ लावून पराठा ६ ते ८ इंच आकाराचा गोल लाटून घ्या. फुलकोबीला पाणी सुटण्यापूर्वी हा पराठा ताबडतोब भाजायला घेणे उत्तम ठरते..- गॅसवर तवा गरम करण्यासाठी ठेवा. तवा चांगला तापल्यावर त्यावर लाटलेला फुलगोबी पराठा टाका. पराठा एका बाजूने थोडा शेकला गेल्यानंतर तो पलटी करा आणि त्यावर सढळ हाताने तूप किंवा तेल लावा.- दोन्ही बाजूंनी खरपूस आणि खमंग होईपर्यंत पराठा मध्यम ते उच्च आचेवर भाजून घ्या. पराठ्याच्या कडा चांगल्या भाजल्या जाव्यात यासाठी कलथ्याच्या किंवा चमच्याच्या साहाय्याने कडा थोड्या दाबाव्यात. पराठा व्यवस्थित भाजला की तो छान टम्म फुगतो आणि त्यावर सोनेरी किंवा हलके तपकिरी डाग पडतात.सर्व्ह करण्याची पद्धततयार झालेला गरमागरम आणि खमंग फुलगोबी पराठा एका क्युट्री बास्केटमध्ये काढा. हा पराठा ताजे दही, लोणी (व्हाइट बटर), हिरवी मिरची किंवा आवडीच्या आंब्याच्या लोणच्या सोबत खायला अप्रतिम लागतो. तुम्ही हा पराठा मुलांच्या डब्यात किंवा सकाळच्या नाश्त्यासाठी अगदी झटपट तयार करू शकता..Konkan Special Breakfast: तोंडात टाकताच विरघळेल! नाश्त्यासाठी बनवा जाळीदार 'कोकणी सुरणोळी'! ट्राय करा सोपी रेसिपी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.