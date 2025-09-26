फूड

Bhagar Food Safety: सकाळी केलेली भगर रात्री खाऊ नका; जाणून घ्या कारण आणि उपाय

Bhagar Food Safety: सकाळी बनवलेली भगर रात्री खाणे आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते. यामुळे सतत उलट्या, जुलाब आणि इतर अन्नविषबाधेचा धोका वाढतो. यासाठी अन्न प्रशासनाचे सहाय्यक आयुक्त साहेबराव देसाई यांनी यासंबंधी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे
Bhagar Food Safety

Bhagar Food Safety

Monika Shinde
थोडक्यात:

  1. सकाळी बनवलेली भगर दिवसभर खोलीत ठेवल्यास त्यात जंतू वाढतात आणि रात्री खाल्ल्यास अन्नविषबाधेचा धोका वाढतो.

  2. उपवासाच्या अन्नाची स्वच्छता आणि योग्य साठवणूक गरजेची आहे, अन्न प्रशासनाने पॅकबंद उत्पादन वापरण्याचा सल्ला दिला आहे.

  3. अर्धवट शिजवलेले किंवा शिळं अन्न, तसेच उघड्यावर विकली जाणारी भगर किंवा पीठ खाणं टाळा.

Bhagar Food Safety: नवरात्रोत्सवात अनेकजण उपवास करतात. यावेळी भगर, साबुदाणा फळं अशा उपवासाच्या पदार्थाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. मात्र या काळात अनेक वेळा अन्नातून विषबाधेचे प्रमाणही वाढते. त्यामुळे सकाळी बनवलेली भगर रात्री खाणं टाळावे असा सल्ला अन्न प्रशासनाने नागरिकांना दिला आहे.

