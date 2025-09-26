Bhagar Food Safety: सकाळी केलेली भगर रात्री खाऊ नका; जाणून घ्या कारण आणि उपाय

थोडक्यात:सकाळी बनवलेली भगर दिवसभर खोलीत ठेवल्यास त्यात जंतू वाढतात आणि रात्री खाल्ल्यास अन्नविषबाधेचा धोका वाढतो.उपवासाच्या अन्नाची स्वच्छता आणि योग्य साठवणूक गरजेची आहे, अन्न प्रशासनाने पॅकबंद उत्पादन वापरण्याचा सल्ला दिला आहे.अर्धवट शिजवलेले किंवा शिळं अन्न, तसेच उघड्यावर विकली जाणारी भगर किंवा पीठ खाणं टाळा..Bhagar Food Safety: नवरात्रोत्सवात अनेकजण उपवास करतात. यावेळी भगर, साबुदाणा फळं अशा उपवासाच्या पदार्थाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. मात्र या काळात अनेक वेळा अन्नातून विषबाधेचे प्रमाणही वाढते. त्यामुळे सकाळी बनवलेली भगर रात्री खाणं टाळावे असा सल्ला अन्न प्रशासनाने नागरिकांना दिला आहे. .भगर का ताजी खाल्ली पाहिजे?भगर ही उपवासात प्रामुख्याने खाल्ली जाणारी डिश असून ती उकडून किंवा भाजून बनवली जाते. मात्र, ही भगर जर दिवसभर खोलीच्या तपमानावर ठेवली गेली तर त्यामध्ये सूक्ष्मजंतू वाढण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे संध्याकाळी किंवा रात्री हीच भगर खाल्ल्यास उलटी, जुलाब, अपचन आणि अन्न विषबाधा होण्याचा धोका संभवतो..IBPS PO Prelims 2025 चा निकाल जाहीर; स्कोअरकार्ड डाऊनलोड करण्यासाठी फॉलो करा हे स्टेप्स!.अन्न प्रशासनाचा इशाराअन्न प्रशासनाचे सहाय्यक आयुक्त साहेबराव देसाई यांनी सांगितले की, “उपवासाचे अन्न तयार करताना आणि ते साठवताना स्वच्छतेची विशेष काळजी घेतली पाहिजे. पॅकबंद आणि परवाना असलेल्या विक्रेत्यांकडूनच भगर किंवा पीठ खरेदी करावी. तसेच, पॅकेटवरील उत्पादन दिनांक, बॅच नंबर, वापरण्याची अंतिम तारीख इ. तपशील काळजीपूर्वक तपासावेत..हे करा• सकाळी बनवलेले अन्न संध्याकाळपर्यंत खाल्ले जाणार असेल तर ते फ्रीजमध्ये साठवा• फक्त गरम करून न घेता, अन्न पूर्णपणे शिजवा• ताजी फळे व योग्यरित्या पिकवलेलीच फळं वापरा• दूध, श्रीखंड, रबड़ी, बासुंदी यांसारख्या दुग्धजन्य पदार्थांना योग्य तापमानात साठवणे अनिवार्य आहे• उघड्यावर विकली जाणारी सुटी भगर किंवा पीठ खरेदी करू नका.Baby Care: 0 ते 2 वर्षांच्या मुलांना बालामृत व बाळगुटी देणे योग्य आहे का? जाणून घ्या काय सांगतो आयुर्वेद! .हे टाळा- शिळं अन्न, विशेषतः उपवासातील भगर, दिवसभर ठेवून रात्री खाणं- अर्धवट शिजवलेले किंवा पूर्ण न झालेलं अन्न- पाण्याच्या स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष- खुल्या बाजारात विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंची तपासणी न करता खरेदी.FAQsसकाळी बनवलेली भगर रात्री खाणे का टाळावे? (Why should we avoid eating Bhel made in the morning at night?)सकाळी बनवलेली भगर दिवसभरात जंतूंनी भरलेली असू शकते, त्यामुळे रात्री खाल्ल्यास उलट्या, जुलाब आणि अन्नविषबाधा होण्याचा धोका असतो.उपवासात भगर कशी सुरक्षित ठेवावी? (How to store Bhel safely during fasting?)भगर तयार करून लगेच खाणे चांगले, जर साठवायची असेल तर थंडीत (फ्रीजमध्ये) ठेवावी आणि पुन्हा गरम करून पूर्ण शिजवावी.खरेदी करताना कोणत्या गोष्टींकडे लक्ष द्यावे? (What to check while purchasing Bhel or ingredients?)पॅकबंद आणि परवाना असलेल्या विक्रेत्यांकडून खरेदी करावी, उत्पादन दिनांक, बॅच नंबर आणि वापरण्याची अंतिम तारीख तपासावी.उपवासात कोणते अन्न टाळावे? (What food items should be avoided during fasting?)शिळं, अर्धवट शिजवलेले अन्न, उघड्यावर विकली जाणारी भगर व पीठ आणि स्वच्छतेची काळजी न घेतलेले पदार्थ टाळावेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.