काही हेल्दी खायचं असेल तर हे 6 इंडियन ब्रेकफास्ट ट्राय करून पहा

पुणे : नाष्टा हा एक आहार आहे जो आपल्याला दिवसभर एनर्जी देत असते. जर आपला नाश्ता निरोगी असेल तर आपण दिवसभर निरोगी राहू. परंतु जर नाश्ता आरोग्यासाठी अशक्य असेल तरच, नाही तर तो आपल्याला दिवसभर त्रास देईल. उलट हे पोटाशी संबंधित अनेक समस्या देखील कारणीभूत ठरू शकते. रात्रभरच्या रिकाम्या पोटानंतर आपण नाश्ता करतो आणि जर आपण ब्रेकफास्टमध्ये जड आणि तेलकट पदार्थांचे सेवन केले तर ते आपले पोटच खराब करू शकत नाही तर पचन तंत्रदेखील कमकुवत होऊ लागते. बरेच अभ्यासू सांगतात की, जे लोक दररोज नाश्ता करतात त्यांचे वजन सहजतेने कमी होते. बर्‍याच लोकांना असे वाटते की जर त्यांनी अन्न सोडले तर वजन कमी होईल परंतु असे होणार नाही. वजनाबरोबर अन्न न खाल्याने शरीराला इतरही अनेक समस्या येऊ शकतात. आपला नाश्ता आपल्याला निरोगी ठेवण्यात महत्वाची भूमिका बजावते. म्हणून नाश्ता करणे हा दिवसाचा सर्वात महत्वाचा टप्पा मानला जातो. नाश्तामुळे तुमची चयापचय वाढते, ज्यामुळे तुमची कॅलरी बर्न होऊ शकतात. चला तर मग काही निरोगी नाश्तांबद्दल जाणून घेउयात जे तुम्हाला निरोगी ठेवण्यास मदत करू शकतात. 1. इडली इडली ही साउथ इंडियन डिश आहे. ज्याचा चाहता केवळ दक्षिणच नाही तर भारताच्या कानाकोपऱ्यात सापडेल. वास्तविक इडली हे एक भोजन आहे जे कधीही खाल्ले जाऊ शकते. जर आपण नाश्तांमध्ये इडलीचा समावेश केला तर ते केवळ निरोगी राहण्यासाठी मदत करेल असे नसून ते वजन कमी करण्यास देखील मदत करते. तांदळाच्या सोल्यूशनद्वारे इडली हे एक निरोगी अन्न आहे. इडलीमध्ये तेल आणि लोणी वापरत नाही. इडलीमध्ये कॅलरींचे प्रमाणही कमी असते. निरोगी राहण्यासाठी आपण नाश्तांमध्ये इडलीचा समावेश करू शकता. 2. उपमा उपमा हे परंपरेने साउथ इंडियन खाद्य आहे. आज हे भारतात सर्वत्र पसंत केले जाते. उपमा हे अन्नामध्ये खूप हलके आणि निरोगी आहे. हे रवापासून तयार केले जाते. वजन कमी करण्यासाठी हा एक चांगला नाश्ताचा पर्याय आहे. उपमामध्ये भरपूर पोषण आहे जे आपल्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. 3.पोहे पोहे हा असा नाश्ता आहे जो बर्‍याच लोकांना आवडतो. एक तर ते कमी वेळेत तयार केले जाऊ शकते आणि दुसरे म्हणजे ते आरोग्यासाठी देखील खूप उपयुक्त असते. त्यामध्ये कॅलरींचे प्रमाण खूप कमी असून ते फॅटसुद्धा खूप कमी असते. पोहेमध्ये लोह आणि फायबर असते, ज्यामुळे तुमचे फॅट बर्न होते. याशिवाय यामध्ये असे बरेच गुण आहेत जे तुम्हाला निरोगी ठेवण्यास मदत करतात. 4. अंडी अंडी प्रोटीनचा उत्तम स्रोत मानले जाते आणि त्यात भरपूर पोषण असते. अंड्यामध्ये जीवनसत्त्वे बी 12, डी आणि अँटीऑक्सिडेंट्स ल्यूटिन आणि झेक्सॅन्थिन असतात, ज्यास आपल्या शरीरास बरेच फायदे आहेत. अंड्यांद्वारे आपले वजन देखील कमी होते, अंड्यांमधील पौष्टिकतेमुळे आपली चयापचय ठीक होते. नाश्तांमध्ये आपण अंड्याला भाज्यासोबत आणखीन हेल्दी बनवू शकता. 5. डोसा डोसा ही साउथ इंडियन डिश आहे. नाष्टा, दुपारचे जेवण आणि रात्रीचे जेवण यासाठी तुम्ही स्नॅक म्हणून खाऊ शकता. डोसा कार्ब आणि प्रोटीनसाठी चांगला स्रोत आहे. हे आपल्याला बर्‍याच काळासाठी परिपूर्ण देखील बनवते. यामुळे तुमची हाडे आणि स्नायू बळकट होण्यास मदत होऊ शकते. निरोगी राहण्यासाठी, आपण नाश्तामध्ये डोसा समाविष्ट करू शकता. 6. ओटचे जाड भरडे पीठ सकाळच्या नाश्तांमध्ये ओटची मात्रा सेवन आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानले जाते. ओटचे जाडे भरडे पीठ फायबर आणि व्हिटॅमिन गुणधर्म भरपूर प्रमाणात आढळतात. जे आपल्या पचन सुधारण्याशिवाय पोटाची चरबी कमी करण्यास देखील मदत करू शकते.

