Italian Desserts : पास्ता-पिझ्झा सोडा! ‘या’ इटालियन डेझर्ट्सनी जगभरात घातलाय धुमाकूळ!

Affogato vs. Tiramisu : इटलीची खाद्यसंस्कृती म्हटली, की आठवतात पास्ता, पिझ्झा आणि एस्प्रेसो कॉफी; पण यांच्या जोडीने इटालियन लोकांनी गोड पदार्थांच्या जगातही आपला ठसा उमटवला आहे. त्यातील दोन खास पदार्थ म्हणजे आफोगाटो आणि तिरामिसू. हे दोन्ही पदार्थ दिसायला अगदी वेगळे वेगळे आहेत; पण त्यांच्यातला एक समान धागा म्हणजे एस्प्रेसो कॉफीची चव आणि स्वाद. .इटलीमध्ये सतराव्या शतकात कॉफी आली आणि लवकरच कॅफेंची परंपरा सुरू झाली. एस्प्रेसोच्या शोधानंतर तर इटलीत कॉफी म्हणजे दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली. या संस्कृतीतूनच कॉफीवर आधारित अशा अनेक पदार्थांचा उगम झाला. त्यात प्रामुख्याने आफोगाटो आणि तिरामिसू या डेझर्ट्सची नावे घेतली जातात. ही दोन्ही डेझर्ट्स आज जगभरातील रेस्टॉरंट्समध्ये अतिशय लोकप्रिय झाली आहेत..यापैकी तिरामिसू हे डेझर्ट आपल्यापैकी अनेक जणांनी चाखून बघितले असेल. तिरामिसूचा उगम १९६० च्या दशकात इटलीतील व्हेनेटो प्रांतातील त्रेव्हिसो या गावी झाला असे मानले जाते. तेथील ले बेक्केरी नावाच्या लहानशा पारंपारिक रेस्टॉरंटमध्ये सर्वप्रथम तिरामिसू बनवले गेले..तिरामिसूचा शब्दश: अर्थ बघितला तर तो ‘पिक मी अप’ असा होतो. हा गोड पदार्थ खाल्ल्यावर मनाला ऊर्जा मिळते, थकवा कमी होतो आणि त्याच्या खास चवीमुळे आपला मूड उजळतो. कॉफीचा ताजेपणा, कोकोची कडवट चव व मास्करपोन चीजची मलाईदार गोडी यामुळे तिरामिसू खरंच आपल्या नावाला साजेसे ठरते.हे डेझर्ट बनवण्यासाठी लागणारे मुख्य पदार्थ म्हणजे लेडीफिंगर्स, मस्कारपोन चीज, व्हिप्ड क्रीम , कडक अशी एस्प्रेसो कॉफी आणि चॉकलेट पावडर. त्यापैकी लेडी फिंगर्स म्हणजे साधारणपणे तीन इंच लांबीची स्पाँजी बिस्किटे असतात. .मस्करपोन हे एक इटालियन क्रीम चीज आहे. हे चीज क्रीमपासून बनवले जात असल्याने ते नेहमीच्या चीजपेक्षा जास्त क्रीमी असते. तिरामिसू बनवताना कॉफीमध्ये बुडवलेल्या लेडीफिंगर्सचे व व्हिप्ड क्रीम मिसळलेल्या मस्कारपोन चीजचे एकावर एक थर लावले जातात. वरती कडवट चवीची कॉफी किंवा कोको पावडर घातल्याने ती सर्व थरातील गोडपणा कमी करण्यास मदत करते.ही झाली तिरामिसूची बेसिक रेसिपी. आज त्याचे विविध प्रकार अस्तित्वात आहेत. त्यात वेगवेगळे पर्यायी पदार्थ वापरले जातात. काही प्रकारात अंडे वापरले जाते, तर काही प्रकारांत लेडीफिंगर्सऐवजी स्पाँज केक किंवा कॉफी केक वापरली जाते..Premium| Kolhapur Food: खवय्यांच्या या शहरात पारंपरिक चव टिकवून ठेवणं खरंच शक्य आहे का?.आफोगाटो हा पदार्थ मात्र आपल्याला अगदी अपरिचित आहे. इटालियन भाषेत या शब्दाचा अर्थ ‘बुडालेला’ असा होतो. थंडगार कॉफीत बुडालेला आईस्क्रीमचा किंवा जिलाटोचा गोळा म्हणजे अफोगाटो. या प्रकाराला ‘इटालियन आईस्ड कॉफी’ असेही म्हटले जाते. आफोगाटो बनवताना काचेच्या कपात व्हॅनिला आईस्क्रीम किंवा जिलाटो घालून त्यावर कडक व गरम एस्प्रेसो कॉफी घातली जाते. कॉफीच्या उष्णतेमुळे आईस्क्रीम हळूहळू वितळून कॉफीमध्ये मिसळते. काहीवेळा त्यावर चॉकलेट पावडर वा लिक्युअर घातली जाते. अशा तऱ्हेने बनवलेली आईस्ड कॉफी चमच्याने खाल्ली जात असल्याने, त्याला ‘एस्प्रेसो पुडिंग’ असेदेखील म्हटले जाते..अफोगाटो बनवताना एक शॉट एस्प्रेसो कॉफीला साधारणपणे दीड स्कूप जिलाटो किंवा व्हॅनिला आईस्क्रीम घेतले जाते. तयार आफोगाटोमधील आईस्क्रीमवर वॉलनट वा हेझलनट लिक्युअर किंवा त्या नटसचे तुकडे घातले जातात. तर काहीवेळा त्यावर चॉकलेट सिरप किंवा कॉफी लिक्युअर घातली जाते. जेवणानंतर हलका गोड पदार्थ व कॉफीचा आनंद एकत्र मिळवण्यासाठी आफोगाटो हे डेझर्ट खूप लोकप्रिय झाले आहे.आफोगाटो आणि तिरामिसू हे इटालियन जीवनशैलीचे दर्शन घडवणारे दोन गोड पदार्थ आहेत. आफोगाटो त्याच्या साधेपणातून आनंद देतो, तर तिरामिसूच्या प्रत्येक घासातून गोडवा मिळतो. एखाद्या हलक्या क्षणासाठी आफोगाटो आणि खास प्रसंगासाठी तिरामिसू हे ठरलेले आहे..Bhagar Food Safety: सकाळी केलेली भगर रात्री खाऊ नका; जाणून घ्या कारण आणि उपाय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.