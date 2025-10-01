फूड

Tejaswini Lonari : तेजस्विनी लोणारीला आवडते जपानी सुशी आणि चटणी सँडविच; जाणून घ्या तिचा खास फूड फंडा!

Tejaswini Lonari food habits : अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारी तिचा खाद्यप्रवास सांगते. लहानपणीच्या आठवणींतील हरभऱ्याची चटणी ते सध्याचे आवडते सँडविच आणि जपानी सुशी याबद्दल जाणून घ्या.
तेजस्विनी लोणारी, अभिनेत्री

Japanese sushi and Green chutney sandwich : हल्ली तंदुरुस्तीची इतकी क्रेझ वाढली आहे, की माझ्या खाण्याच्या आवडी-निवडींमध्येही मोठा बदल झालाय. आधी जे पदार्थ मला फार आवडायचे, ते आता मागे पडले आहेत, आणि त्यांची जागा आता आरोग्यदायी, ताजेतवाने करणाऱ्या पदार्थांनी घेतली आहे. तेलकट पदार्थांपेक्षा कोशिंबीर, पालेभाज्यांचं सूप, फळांचे रस याकडे माझं अधिक लक्ष जातं.

