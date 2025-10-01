Tejaswini Lonari : तेजस्विनी लोणारीला आवडते जपानी सुशी आणि चटणी सँडविच; जाणून घ्या तिचा खास फूड फंडा!

तेजस्विनी लोणारी, अभिनेत्री Japanese sushi and Green chutney sandwich : हल्ली तंदुरुस्तीची इतकी क्रेझ वाढली आहे, की माझ्या खाण्याच्या आवडी-निवडींमध्येही मोठा बदल झालाय. आधी जे पदार्थ मला फार आवडायचे, ते आता मागे पडले आहेत, आणि त्यांची जागा आता आरोग्यदायी, ताजेतवाने करणाऱ्या पदार्थांनी घेतली आहे. तेलकट पदार्थांपेक्षा कोशिंबीर, पालेभाज्यांचं सूप, फळांचे रस याकडे माझं अधिक लक्ष जातं..अर्थात असं असलं, तरी माझ्या आयुष्यातील सर्वांत मोठी चव म्हणजे आईच्या हातचं जेवण. आईच्या हाताला खरंच जादू आहे. ती काही पदार्थ तिच्या खास पद्धतीनं करते आणि तशी चव कुठेही दुसरीकडे मिळू शकत नाही. खासकरून महाराष्ट्रीय पदार्थ तर अप्रतिमच लागतात. म्हणूनच मला आईच्या हातचा स्वयंपाक नेहमीच आवडतो.आजकाल मला भूमध्य समुद्रकिनारी (Mediterranean) आणि परदेशी पद्धतीचं जेवणही आवडायला लागलंय. लॅबनीज खाद्यपदार्थ मला खूपच आवडतात, तर गेल्या काही महिन्यांपासून जपानी सुशीही माझ्या आवडत्या पदार्थांच्या यादीत आली आहे. कधी कधी वाटतं, खवय्येगिरी माणसाला किती वेगवेगळ्या चवींच्या दुनियेत घेऊन जाते!.माझ्या लहानपणीच्या आठवणींत आजीच्या हातचा एक खास पदार्थ अजूनही ताजा आहे. हरभऱ्याच्या डाळीची केलेली चटणी आणि चपाती! रात्रभर हरभरे भिजवून, सकाळी त्यात कांदा-लसूण-हिरव्या मिरच्या घालून केलेली ती चटणी म्हणजे अप्रतिमच. मला आठवतं, एकदा आम्ही येवल्याला प्रवास करत होतो. प्रवासाला तब्बल सहा तास लागत होते. त्या वेळी आजीनं डब्यातून दिलेली ती चपाती आणि चटणी अजूनही माझ्या जिभेवरची आठवण बनून राहिली आहे. ती चव आजही विसरता येत नाही. मी कितीही प्रयत्न केला, तरी आजीच्या हातची ती खासियत माझ्याकडून साधली नाही..माझं स्वयंपाकात फारसं मन लागत नाही. कोविडच्या काळात मात्र वेळ घालवण्यासाठी काहीतरी बनवण्याचा प्रयत्न केला होता. पास्ता, वेगवेगळे पदार्थ बनवण्याचा उत्साह आला; पण सातत्य टिकून राहिलं नाही. ‘शिट्टी वाजली रे’ या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा स्वयंपाक करण्याचा योग आला. मात्र, तरीही स्वयंपाकात माझं खास कौशल्य आहे असं मी ठामपणे सांगू शकत नाही.एक पदार्थ मी उत्तम करते ते म्हणजे सॅंडविच! मला वेगवेगळ्या प्रकारची सॅंडविचेस बनवायला खूप आवडतात. चीज घातलेलं सॅंडविच, भाजलेलं (ग्रिल केलेलं) सॅंडविच हे माझं आवडतं. यासाठी मी खास पाव आणते. अवोकाडोची चटणी मात्र मला आईकडूनच करून घ्यावी लागते..Dahi Chutney Toast: फक्त ५ मिनिटांत बनवा झटपट आणि चविष्ट 'दही चटणी टोस्ट'!.सॅंडविचमध्ये मला विशेष आवडते ते म्हणजे पावावर हिरवी चटणी लावून केलेलं सॅंडविच. पुण्यातील मार्झोरिन हे उपाहारगृह यासाठी खूप प्रसिद्ध आहे. त्यांच्या चटणी सॅंडविचेसची चव म्हणजे खरोखर भन्नाट! हिरवी चटणी पावावर लावली, त्यात लोणी मिसळलं, आणि भाजून खाल्लं की अगदी स्वर्गीय अनुभव मिळतो. भाजलेला पाव तुलनेनं आरोग्यदायीही असतो, आणि त्यावर आवडीप्रमाणे घातलेल्या भाज्या, चीज किंवा इतर पदार्थांनी तुमचं सॅंडविच अधिक चविष्ट होतं..असं म्हणतात ना, जेवण म्हणजे केवळ पोटाची भूक भागवणं नव्हे, तर आठवणींचं गाठोडं तयार करणं आहे. माझ्या आयुष्यातील प्रत्येक चव, आईच्या हातापासून आजीच्या डब्यापर्यंत आणि पुण्यातल्या प्रसिद्ध चटणी सॅंडविचपर्यंत, आजही मनात कोरलेली आहे. काळ बदलला, पदार्थ बदलले, पण त्या चवींच्या आठवणी मात्र कायम ताज्या आहेत.(शब्दांकन : आकांक्षा पाटील).Morning Breakfast Recipe: सकाळी नाश्त्यात झटपट बनवा चीझ मशरूम सँडवीच, सोपी आहे रेसिपी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.