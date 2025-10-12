Bhau-Beej Recipes: भाऊबीजेचा आनंद करा डबल; तुमच्या भावंडांसाठी बनवा गाजर-अंजीर हलवा आणि पीज-टोमॅटो पुलाव, लगेच नोट करा रेसिपी

Step-by-Step Recipe for Carrot-Fig Halwa And Peas-Tomato Pulao Recipes: भाऊबीज हा सण भावंडांच्या नातेवाईक प्रेमाचा आणि सलोख्याचा खास सण आहे. प्रत्येक वर्षी हा सण मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. या दिवशी भावंडे एकमेकांच्या सुख - समृद्धीसाठी शुभेच्छा देतात, प्रेम आणि सहकार्य वाढवतात. सणाला खास पारंपरिक खाद्यपदार्थाचा समावेश होतो. ज्यामुळे सण अधिकच स्वादिष्ट आणि खास बनतो. .जर तुम्ही यंदा भाऊबीजला काही वेगळं आणि पौष्टिक पदार्थ बनवण्याचा विचार करत असाल, तर गाजर- अंजीर हलवा आणि पीज -टोमॅटो पुलाव ही दोन्ही रेसिपी तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. या पदार्थमध्ये चव तर आहेच, शिवाय ते पौष्टिक आणि आरोग्यसाठी फायदेशीर आहेत..Delhi Police Recruitment 2025: 12वी उत्तीर्ण उमेदवार, तयारी लागा! SSC मार्फत दिल्ली पोलीस दलात 7565 कॉन्स्टेबल पदांची भरती सुरु, जाणून घ्या अर्जाची शेवटची तारीख.गाजर-अंजीर हलवागाजर आणि अंजीर दोन्ही शरीरासाठी खूप फायदेशीर आहेत. गाजरामध्ये व्हिटॅमिन ए भरपूर प्रमाणात असते. तर अंजीर हे नैसर्गिक गोडसर असून, शरीराला उर्जा देणारे फळ आहे.साहित्य:गाजरसुक्या अंजीरसाखरकाजूखवा.कृती:दोन किलो गाजरं साल काढून किसून घ्यावीत.कढईत पाचशे ग्रॅम (पाव किलो) खवा घ्यावा आणि त्यात किसलेली गाजरं टाकावीत.नंतर त्यात तीन वाट्या साखर घालावी आणि नीट मिसळावे.या सगळ्या मिश्रणाचा हलवा मध्यम आचेवर शिजवून पाक आटवावा.पाक आटल्यावर त्यात 150 ग्रॅम काजूपेस्ट टाकावी, ज्यामुळे हलवा घट्ट होईल.नंतर त्यात 200 ग्रॅम सुक्या अंजिराचे बारीक तुकडे घालावेत आणि हलवा नीट मिसळून गरम गरम सर्व्ह करावा..Natural Glow Facial: दिवाळीत चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवा आहे? हे फेशियल आहे परफेक्ट!.पीज-टोमॅटो पुलावसाहित्य:बासमती तांदूळतेलजिरेकाजू, मनुकावाट्याने (पीज)हिरवी मिरचीगरम मसालामीठ.कृती:चार वाट्या बासमती तांदूळ पाण्यात भिजवून घ्यावेत. नंतर पाणी काढून टाकावे.एका भांड्यात सव्वा वाटी तेल गरम करावे.त्यात एक टी-स्पून जिरे हाताने थोडे चोळून टाकावेत.नंतर ५० ग्रॅम काजू, मनुका आणि तीन मध्यम आकाराच्या कांद्यांचे चार भाग करून त्या तळ्यात टाकाव्यात. कांद्याच्या पाकळ्या तांबूस रंगाच्या होईपर्यंत भाजाव्यात.त्यानंतर सात वाट्या वाटाणे (पीज) टाकून ते हलकं परतून घ्यावेत.नंतर हिरवी मिरची बारीक चिरून त्या मिश्रणात पाच टी-स्पून टाकावी.त्यात एक टी-स्पून गरम मसाला पावडर आणि दोन वाट्या टोमॅटोची पेस्ट घालून सर्व घटक नीट परतावेत.नंतर चार टी-स्पून मीठ घालावे आणि मिसळावे.आता भिजवलेला तांदूळ हळूवारपणे त्यात टाकावा, पण हलवू नये.तांदळात आठ वाट्या गरम पाणी घालून मंद आचेवर झाकण ठेवून तांदूळ शिजवावा.भांडं पातळ असल्यास त्याखाली तवा ठेवून तांदूळ नीट शिजेल याची काळजी घ्यावी.इच्छेनुसार तांदळात थोडं केशरही टाकता येईल, त्यामुळे पुलावाचा रंग आणि वास सुंदर होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.