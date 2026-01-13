Bhogi Bhaji Recipe: भोगीची भाजी अन् भाकरी बनवण्याची ही 'खास' पारंपरिक पद्धत जाणून घ्या एका क्लिकवर

Bhogi Bhaji Recipe: मकर संक्रांतीच्या आधी येणारा भोगीचा सण महाराष्ट्रात मोठ्या उत्साहात आणि आनंदात साजरा केला जातो. या खास दिवशी बनवली जाणारी भोगीची भाजी आणि गरमागरम भाकरी हे या सणाचं प्रमुख आकर्षण असतं. हिवाळ्यात उपलब्ध असलेल्या ताज्या भाज्यांचा वापर करून तयार केली जाणारी ही भाजी केवळ चविष्टच नाही, तर आरोग्यासाठीही अत्यंत फायदेशीर असते. यात हंगामी भाज्यांचा समावेश असतो. आजही अनेक घरांमध्ये मोठी माणसे असेल तर पारंपरिक पद्धतीने ही भाजी आणि भाकरी बनवली जाते..भोगीची भाजी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य वांगी पाव किलो, मटाराचे दाणे अर्धी वाटी, पावट्याचे / वालाच्या शेंगांचे दाणे अर्धी वाटी, वालपापडी पाव किलो, मेथीची पाने एक वाटी, हरभरा डाळीचे पीठ एक टेबलस्पून, तिळाचे कूट - दाण्याचे कूट प्रत्येकी पाव वाटी, लाल तिखट, मीठ, चिरलेला गूळ पाव वाटी, पांढरे तीळ एक चमचा, तेल, फोडणीचे साहित्य.भोगीची भाजी बनवण्याची कृतीभाज्या निवडून, चिरून धुऊन घ्या. पाव वाटी तेलाची मोहरी, जिरे, हिंग, हळद, तीळ घालून फोडणी करा. फोडणीतच लाल तिखट घालून त्यावर भाज्या (मेथी सोडून बाकीच्या) शिजण्यास टाका. एक वाटीभर पाणी घाला. वर झाकणीत पाणी घालून भाज्या शिजवून घ्या. मेथीची भाजी चिरून त्यात डाळीचे पीठ, तिखट, मीठ घालून भिजवा. त्याचे छोटे-छोटे गोळे करून तळून घ्या.बाकीची भाजी शिजल्यावर त्यात एक चमचा काळा मसाला, पाव चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा धनेपूड व जिरेपूड घाला. गूळ, मीठ घालून उकळी आल्यावर तळलेली मेथीची भजी (गोळे) त्यात घाला. तिळाचे कूट, दाण्याचे कूट, कोथिंबीर घालून एक वाफ आणा..भाकरी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यज्वारी / बाजरी किंवा दोन्ही मिश्र पीठ, मीठ, पाणी.भाकरी बनवण्याची कृतीपिठात चवीपुरते मीठ घालून पाण्याने पीठ चांगले मळा. ताटात, परातीत अथवा पोळपाटावर भाकरीचेच कोरडे पीठ घालून त्यावर मळलेल्या पिठाचा गोळा पातळ थापून भाकरी करून ती तव्यावर टाका. भाकरी थोडी गरम झाल्यावर वरच्या बाजूला पाणी लावून ती उलटावा. नंतर दुसऱ्या बाजूने भाजून घेऊन तवा बाजूला करून थेट गॅसच्या ज्वाळेवर शेका.खाण्यास देताना लोणी किंवा तूप घालून द्यावे.भोगीला भाकरी व मिश्र भाजी करण्याची पद्धत आहे. भाकरी थापून झाल्यावर वरून थोडे पांढरे तीळ थापा. नंतर तिळाची बाजू वर राहील अशी भाकरी तव्यावर टाका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.