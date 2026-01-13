फूड

Bhogi Bhaji Recipe: भोगीची भाजी अन् भाकरी बनवण्याची ही 'खास' पारंपरिक पद्धत जाणून घ्या एका क्लिकवर

Bhogi Bhaji Recipe: आज सर्वत्र भोगीचा सण साजरा केला जात आहे. या दिवशी भोगीची भागी आणि तिळ लावलेली भाकरी करण्याची परंपरा आहे. तुम्ही घरच्यासाठी हे दोन्ही पदार्थ बनवून आनंदी करु शकता.
Bhogi Bhaji Recipe:

Bhogi Bhaji Recipe:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Bhogi Bhaji Recipe: मकर संक्रांतीच्या आधी येणारा भोगीचा सण महाराष्ट्रात मोठ्या उत्साहात आणि आनंदात साजरा केला जातो. या खास दिवशी बनवली जाणारी भोगीची भाजी आणि गरमागरम भाकरी हे या सणाचं प्रमुख आकर्षण असतं. हिवाळ्यात उपलब्ध असलेल्या ताज्या भाज्यांचा वापर करून तयार केली जाणारी ही भाजी केवळ चविष्टच नाही, तर आरोग्यासाठीही अत्यंत फायदेशीर असते. यात हंगामी भाज्यांचा समावेश असतो. आजही अनेक घरांमध्ये मोठी माणसे असेल तर पारंपरिक पद्धतीने ही भाजी आणि भाकरी बनवली जाते.

Loading content, please wait...
Makar Sankranti Festival
recipe
food recipe
food news
food news in marathi
culture
food culture
food tips
food section
Food marathi news
Bhogi Festival
Home
Cooking

Related Stories

No stories found.