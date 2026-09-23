Chana Moong Dal Chilla: हेल्दी नाश्ता म्हणजे बेचव नाही! असा बनवा चणे-मूग चिला! खाल तर पुन्हा पुन्हा बनवाल

नाश्त्याला रोज काय बनवायचं, हा प्रश्न पडतोच! पण सकाळी वेळ कमी असेल आणि तरीही पोटभर, चविष्ट आणि प्रोटीनने भरलेला नाश्ता हवा असेल, तर काळे चणे, मूगडाळ आणि पालकापासून बनवलेले हे चिल्ले नक्की ट्राय करा. यासाठी वेगळं पीठ भिजवण्याची गरज नाही. फक्त चणे आणि मूगडाळ रात्री भिजत घाला आणि सकाळी झटपट बॅटर तयार करून गरमागरम चिल्ले बनवा..साहित्य९० ग्रॅम काळे चणे – रात्रभर भिजवलेले९० ग्रॅम हिरवी मूगडाळ – रात्रभर भिजवलेली३-४ हिरव्या मिरच्या२ लसूण पाकळ्याआल्याचा छोटा तुकडा½ ते १ कप पालकआवश्यकतेनुसार पाणीचवीनुसार मीठतव्याला लावण्यासाठी थोडं तेल.कृतीभिजवलेले काळे चणे आणि मूगडाळ चांगले निथळून घ्या.मिक्सरमध्ये चणे, मूगडाळ, हिरव्या मिरच्या, लसूण, आलं आणि पालक घाला. त्यात आवश्यकतेनुसार पाणी घालून बारीक, ओतता येईल असं पीठ तयार करा.त्यात चवीनुसार मीठ घालून व्यवस्थित मिसळा.तयार केलेलं पीठ साधारण १० मिनिटं झाकून ठेवा.तवा गरम करून त्यावर थोडं तेल लावा. त्यावर पीठ पसरवून चिल्ला बनवा. दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घ्या.चिल्ल्यासोबत पनीर खाल्ल्यास प्रोटीनचं प्रमाण आणखी वाढेल. तुम्ही हा चिल्ला दही किंवा आवडत्या चटणीसोबतही खाऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.