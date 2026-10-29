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Chilly Garlic Idli Recipe: लसणाचा ठसका आणि आंबट-गोड चव! उरलेल्या इडलीपासून बनवा चटपटीत 'चिली गार्लिक इडली'!

EASY LEFTOVER IDLI RECIPES FOR MORNING BREAKFAST: उरलेल्या इडलीपासून बनवा चटपटीत चिली गार्लिक इडली! लसूण, मिरची आणि केचपच्या स्वादिष्ट मसाल्यात तयार करा झणझणीत नाश्ता.
Chilly Garlic Idli Recipe

Chilly Garlic Idli Recipe

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

QUICK AND EASY INDO CHINESE IDLI SNACK RECIPE: आदल्या दिवसाच्या इडल्या उरल्या असतील, तर त्यापासून काहीतरी चटपटीत आणि वेगळं बनवता येईल. चिली गार्लिक इडली हा त्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. लसूण, काश्मिरी लाल मिरची, टोमॅटो केचप आणि लिंबाच्या रसामुळे या इडलीला झणझणीत, आंबट-गोड चव येते. संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा हलक्या भुकेसाठी ही रेसिपी नक्की ट्राय करा.

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