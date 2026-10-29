Chilly Garlic Idli Recipe: लसणाचा ठसका आणि आंबट-गोड चव! उरलेल्या इडलीपासून बनवा चटपटीत 'चिली गार्लिक इडली'!

QUICK AND EASY INDO CHINESE IDLI SNACK RECIPE: आदल्या दिवसाच्या इडल्या उरल्या असतील, तर त्यापासून काहीतरी चटपटीत आणि वेगळं बनवता येईल. चिली गार्लिक इडली हा त्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. लसूण, काश्मिरी लाल मिरची, टोमॅटो केचप आणि लिंबाच्या रसामुळे या इडलीला झणझणीत, आंबट-गोड चव येते. संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा हलक्या भुकेसाठी ही रेसिपी नक्की ट्राय करा..साहित्यउरलेल्या इडल्या५ ते ६ काश्मिरी लाल मिरच्या (आवडीनुसार)८ ते १० लसणाच्या पाकळ्या२ ते ३ चमचे तेल१ मध्यम आकाराचा कांदा, बारीक चिरलेलाचवीनुसार मीठचिमूटभर साखरचिमूटभर हळद२ चमचे टोमॅटो केचपबारीक चिरलेली ताजी कोथिंबीरअर्ध्या लिंबाचा रस.Sprouts Thalipeeth: मोड आलेली कडधान्यं आणि गव्हाचं पीठ, कमी साहित्यात बनवा पौष्टिक थालीपीठ; मुलांच्या डब्यासाठीही उत्तम!.कृती1. इडलीचे तुकडे करा: उरलेल्या इडल्या घ्या आणि प्रत्येक इडलीचे तीन लांबट तुकडे करा.2. मिरची-लसणाची पेस्ट बनवा: मिक्सरच्या भांड्यात काश्मिरी लाल मिरच्या, लसणाच्या पाकळ्या आणि थोडे पाणी घालून जाडसर पेस्ट वाटून घ्या.3. पेस्ट परतून घ्या: कढईत तेल गरम करा. त्यात तयार केलेली मिरची-लसणाची पेस्ट घालून कच्चा वास जाईपर्यंत आणि पेस्टला हलकी सोनेरी छटा येईपर्यंत परतून घ्या.4. कांदा आणि मसाले घाला: आता त्यात बारीक चिरलेला कांदा घालून व्यवस्थित परता. त्यानंतर चवीनुसार मीठ, चिमूटभर साखर आणि हळद घालून सर्व साहित्य एकत्र मिसळा..5. टोमॅटो केचप मिसळा: कढईत टोमॅटो केचप घालून मसाला व्यवस्थित शिजू द्या. मसाल्याला छान रंग आणि चव येऊ द्या.6. इडलीचे तुकडे घाला: तयार मसाल्यात इडलीचे लांबट तुकडे आणि चिरलेली कोथिंबीर घाला. इडलीच्या सर्व तुकड्यांना मसाला व्यवस्थित लागेल अशा पद्धतीने हलक्या हाताने परतून घ्या.7. लिंबाचा रस घालून सर्व्ह करा: शेवटी ताज्या लिंबाचा रस घालून सर्व मिश्रण एकत्र करा. गरमागरम चिली गार्लिक इडली सर्व्ह करा..Shepu Dhapata: ज्वारीच्या पिठापासून बनवा कुरकुरीत शेपूचा धपाटा; चव इतकी भारी की पुन्हा पुन्हा खाल!.खास टिप्सअधिक झणझणीत चव हवी असल्यास मिरचीचे प्रमाण वाढवा.इडलीचे तुकडे हलक्या हाताने परता, म्हणजे ते तुटणार नाहीत.इडली कुरकुरीत हवी असल्यास मसाल्यात घालण्यापूर्वी तव्यावर थोडे तेल घालून तुकडे हलके भाजून घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.