Chocolate Day 2026: 'चॉकलेट डे' ला गोड सरप्राईज! घरीच तयार करा चवदार चॉकलेट केक, पाहा सोपी रेसिपी

Chocolate Day 2026 Special: फेब्रुवारी हा प्रेमाचा महिना आहे, म्हणूनच प्रत्येक कपल्स वर्षभर या महिन्याची वाट पाहत असतात. या महिन्यात, व्हॅलेंटाईन वीक 7 फेब्रुवारी म्हणजेच रोझ डे पासून सुरू होतो आणि या आठवड्याचा शेवटचा दिवस व्हॅलेंटाईन डे असतो, जो १४ फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जातो. या संपूर्ण आठवड्यात लोक त्यांच्या जोडीदारांसोबत वेळ घालवतात आणि त्यांना सरप्राईज देतात. जर तुम्हीही तुमच्या जोडीदारासाठी काहीतरी खास करण्याचा विचार करत असाल तर बाजारातून केक खरेदी करण्याऐवजी घरीच्या घरी खास केक तयार करा. तसेच नात्यातील गोडवा वाढवू शकता..रेड वेलवेट केक बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य रिफाइंड पीठ: अडीच कप कोको पावडर: १ टेबलस्पून बेकिंग सोडा: १ टीस्पून मीठ: ½ टीस्पून साखर: १/२ कपतेल: १ कपदही: १ कप लाल खाण्याचा रंग: १ टीस्पून व्हॅनिला इसेन्स: १ टीस्पून व्हिनेगर: १ टीस्पून दूध: ½ कपk.Valentine Day 2025 : यंदा 'व्हॅलेंटाईन डे' ला दागिने, ड्रेस नाही तर तुमच्या लेडी लव्हला द्या 'हेल्थ केअर' गिफ्ट.केक बनवण्याची कृतीरेड वेलवेट केक बनवण्यासाठी सर्वात आधी तुमचा ओव्हन १८०°C वर गरम करा. यासोबतच, हृदयाच्या आकाराच्या केक टिनला ग्रीस करा आणि त्यावर पीठ टाका. यानंतर, कोरडे घटक मिसळण्याची वेळ आली आहे. यासाठी एका भांड्यात मैदा, कोको पावडर, बेकिंग सोडा आणि मीठ मिसळा. दुसऱ्या भांड्यात साखर आणि तेल एकत्र फेटून घ्या. नंतर त्यात दही, लाल फूड कलर, व्हॅनिला एसेन्स, व्हिनेगर आणि दूध घाला. ओले आणि कोरडे घटक मिसळून एक गुळगुळीत पीठ तयार करा. तयार केक टिनमध्ये पीठ घाला आणि १८०°C वर ३०-३५ मिनिटे बेक करा. हे केक टिन हृदयाच्या आकाराचे असेल तर चांगले होईल. ३० मिनिटांनंतर, टूथपिकने केक तयार आहे की नाही ते तपासा. जर टूथपिक स्वच्छ बाहेर आला तर केक तयार आहे. केक थंड झाल्यावर त्यावर क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग लावा. तुम्ही ते ताज्या स्ट्रॉबेरीने देखील सजवू शकता.