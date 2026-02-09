Chocolate Day 2026: प्रेमाचा गोडवा वाढवण्यासाठी आजच घरी बनवा संजीव कपूर स्पेशल 'नो बेक चॉकलेट फज केक'!

How to make eggless chocolate cake without oven at home: फेब्रुवारी म्हटलं की प्रेम, आपुलकी आणि खास क्षणांचा महिना. त्यामुळेच अनेक जोडप्यांसाठी हा महिना वर्षातील सगळ्यात खास असतो. ७ फेब्रुवारीला रोझ डेपासून सुरू होणारा व्हॅलेंटाइन वीक प्रेम व्यक्त करण्याची सुंदर संधी देतो आणि १४ फेब्रुवारीच्या व्हॅलेंटाइन डेपर्यंत हा उत्साह टिकून राहिलेला आपल्याला दिसतो. या काळात लोक आपल्या पार्टनर्ससोबत वेळ घालवतात, खास आठवणी तयार करतात आणि एकमेकांना छोटे-मोठे गिफ्ट्स देऊन सरप्राईज करतात. .या व्हॅलेंटाइन वीकचा तिसरा दिवस म्हणजे चॉकलेट डे. यंदा हा दिवस आज ९ फेब्रुवारीला साजरा केला जात आहे. तुम्हालाही आज तुमच्या जोडीदारासाठी चॉकलेट्स व्यतिरिक्त काहीतरी वेगळं आणि मनापासून करायचं असेल तर ही शेफ संजीव कपूरची नो बेक चॉकलेट फज केकची रेसिपी तुमच्यासाठीच. हा केक बनवायला अगदी सोपा आणि भरपूर चॉकलेटने रिच असून तुमच्या पार्टनरचं मन नक्कीच जिंकेल..Valentines Day Special Recipe: 'व्हॅलेनॉटाइन्स डे'ला तुमच्या जोडीदारासाठी बनवा खास चॉकलेट बिस्कीट केक, अगदी सोपी रेसिपी आहे!.केक बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य200 ग्रॅम डार्क चॉकलेटसुमारे 200 ग्रॅम बटर200 ग्रॅम डाइजेस्टिव बिस्किटे2 टेबलस्पून इंस्टंट कॉफी पावडर100 ग्रॅम ब्राऊन शुगर50 ग्रॅम बदाम50 ग्रॅम मनुका50 ग्रॅम अक्रोड.PCOS-Friendly Dessert Recipe: PCOS असलेल्या महिलांच्या स्वीट क्रेविंगसाठी खास गिल्ट-फ्री अन् नो-बेक रेसिपी! पाहा कसे बनवायचे 'कुकी डो बार्स'.केक बनवण्याची कृतीआधीची तयारीडार्क चॉकलेट आणि बटर छोटे तुकडे करून ठेवा.बदाम आणि अक्रोड थोडे भाजून जाडसर कुटून घ्या.बिस्किटे मिक्सरमध्ये जाडसर पूड करून ठेवा (रव्याप्रमाणे)..चॉकलेट फज केक बनवायची कृतीपॅनमध्ये बटर आणि चॉकलेट घ्या व अगदी कमी आचेवर सतत हलवत वितळवा.त्यातच कॉफी पावडर आणि ब्राऊन शुगर घाला. सगळं मिश्रण छान एकसंध आणि क्रीमी होईपर्यंत हलवा.आता त्यात बिस्किटांची पूड घाला आणि नीट मिसळा.त्यानंतर बदाम, अक्रोड आणि मनुका घालून सगळं एकत्र करा.केक टिन किंवा कोणत्याही डब्याला बटर लावून ग्रीस करा. तयार मिश्रण त्यात ओता आणि वरून समतल करा.हा डबा 1 ते 1.5 तास फ्रिजमध्ये ठेवा, जेणेकरून केक नीट सेट होईल.सेट झाल्यावर मोल्डमधून काढा आणि तुकडे करून सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.