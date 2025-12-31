Creamy Paneer Beetroot Sandwich: सकाळी नाश्त्यात बनवा पौष्टिक क्रिमी पनीर बीट सँडवीच, सोपी आहे रेसिपी

creamy paneer beetroot sandwich recipe: सकाळचा नाश्ता पौष्टिक, चवदार आणि पटकन होणारा असावा, अशी प्रत्येकाचीच इच्छा असते. रोजच्या पोह्यां-उपम्यांना कंटाळा आला असेल, तर क्रिमी पनीर बीट सँडवीच हा एक परफेक्ट पर्याय ठरू शकतो. बीटमुळे मिळणारा नैसर्गिक गुलाबी रंग, पनीरची क्रिमी चव आणि मसाल्यांचा हलका तडका यामुळे हा सँडवीच दिसायलाही आकर्षक आणि खायलाही जबरदस्त लागतो. या सँडवीचमध्ये प्रोटीनयुक्त पनीर, आयर्नने भरलेले बीट, आणि फायबर असलेली ब्रेड यांचा उत्तम मेळ आहे. त्यामुळे हा नाश्ता केवळ पोट भरणारा नाही, तर दिवसभर ऊर्जा देणारा ठरतो. मुलांच्या टिफिनसाठी, ऑफिसला जाताना पटकन खाण्यासाठी किंवा वीकेंडच्या ब्रेकफास्टला काहीतरी वेगळं ट्राय करायचं असेल, तर ही रेसिपी नक्कीच उपयोगी पडेल. चला तर मग जाणून घ्या लागणारे साहित्य आणिकृती काय आहे. .क्रिमी पनीर बीट सँडवीच बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यबीटपनीरब्रेडकांदाकाकडीगाजरमीठबटरअक्रोडदहीचिली फ्लेक्सहिरवी मिरचीलसूण.क्रिमी पनीर बीट सँडवीच बनवण्याची कृतीक्रिमी पनीर बीट बनवण्यासाठी सर्वात आधी मखाना, भिजवलेले अक्रोड, हिरवी मिरची,लसूण, उकडलेले बीट, दही,मीठ, चिली फ्लेक्स, पाणी टाकून मिक्सरमध्ये चांगले बारिक करावे. नंतर काकडी, गाजर,कांदा बारिक चीरावे. नंतर टोमॅटोचे बारिक तुकडे, पनीरचे चौकोणी तुकडे, तयार केलेली पेस्ट त्यात मिसळा. एक ब्रेड स्लाइस घ्या त्यावर हे सारण लावा नंतर दुसरी ब्रेड स्लाइस ठेवा. गरम पॅनमध्ये बटर लावून ब्रेड भाजून घ्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.