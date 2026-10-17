फूड

Crispy Sweet Potato Fries Chaat: गोड दही, चटपटीत चटणी अन् कुरकुरीत फ्राइज; असा बनवा उपवासासाठी खास रताळ्याचा चाट!

उपवासासाठी बनवा कुरकुरीत रताळ्याचं चटपटीत चाट! गोड दही, चिंचेची चटणी, पुदिन्याची चटणी आणि डाळिंब वापरून घरीच बनवा ही सोपी आणि चविष्ट रेसिपी.
Crispy Sweet Potato Fries Chaat

Crispy Sweet Potato Fries Chaat

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

उपवासाला नेहमी तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा आला आहे? मग ट्राय करा कुरकुरीत रताळ्याचं फ्राइज चाट! गोडसर रताळी, दही, चिंचेची चटणी आणि मसालेदार शेंगदाणे यांचा चटपटीत मेळ या रेसिपीला खास चव देतो.

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