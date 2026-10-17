Crispy Sweet Potato Fries Chaat: गोड दही, चटपटीत चटणी अन् कुरकुरीत फ्राइज; असा बनवा उपवासासाठी खास रताळ्याचा चाट!

उपवासाला नेहमी तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा आला आहे? मग ट्राय करा कुरकुरीत रताळ्याचं फ्राइज चाट! गोडसर रताळी, दही, चिंचेची चटणी आणि मसालेदार शेंगदाणे यांचा चटपटीत मेळ या रेसिपीला खास चव देतो..साहित्य२ मध्यम आकाराची रताळी१ टेबलस्पून ऑलिव्ह ऑईल१ टीस्पून सैंधव मीठ१ टीस्पून काळी मिरी पावडर१ टीस्पून भाजलेल्या जिऱ्याची पूड१ वाटी फेटलेले दही१ टीस्पून मध किंवा आवडीनुसार गोड पदार्थ१-२ टेबलस्पून चिंचेची चटणी१-२ टेबलस्पून कोथिंबीर-पुदिन्याची चटणीडाळिंबाचे दाणेचिरलेली कोथिंबीरमसाला शेंगदाणे.Sabudana Fruit Custard: थोड्याच साहित्यात बनवा 'साबुदाणा फ्रूट कस्टर्ड'; नवरात्रीच्या उपवासाला मिळेल गोड ट्विस्ट!.कृती1. रताळी शिजवा: रताळी उकडून किंवा वाफवून घ्या. ती थंड झाल्यावर सोलून फ्राइजच्या आकारात कापा.2. मसाला लावा: रताळ्याच्या फोडींना ऑलिव्ह ऑईल, सैंधव मीठ, काळी मिरी आणि भाजलेल्या जिऱ्याची पूड लावून घ्या.3. फ्राइज तयार करा: एअर फ्रायर १८०°C तापमानावर गरम करा. रताळ्याच्या फोडी साधारण २० मिनिटे एअर फ्राय करा. १० मिनिटांनंतर फोडी उलटवा, म्हणजे त्या दोन्ही बाजूंनी छान भाजल्या जातील..4. दही तयार करा: दही चांगले फेटून त्यात मध किंवा आवडीनुसार गोड पदार्थ मिसळा.5. चाट सजवा: एका प्लेटमध्ये गरमागरम रताळ्याच्या फ्राइज घ्या. त्यावर गोड दही, चिंचेची चटणी आणि कोथिंबीर-पुदिन्याची चटणी घाला.6. चव वाढवा: वरून डाळिंबाचे दाणे, चिरलेली कोथिंबीर आणि मसाला शेंगदाणे घालून चाट सर्व्ह करा..Navratri Upvas Recipe: उपवासासाठी बनवा खमंग गुजराती हांडवो; बाहेरून कुरकुरीत, आतून मऊ!.टिपफ्राइज अधिक कुरकुरीत हवे असतील, तर एअर फ्रायरमध्ये रताळ्याच्या फोडी एकावर एक ठेवू नका. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.