Nutritious Diwali Meal: दिवाळीत जेवणाचे ताट सजवा रंगीबेरंगी पोषक पदार्थांनी – आहार तज्ज्ञांचा सल्ला, स्वाद आणि आनंद कायम ठेवा!

दोन दिवसांत दिवाळी सुरु होईल, दिवाळी म्हणजे नुसता प्रकाशाचा सण नाही. जो फक्त दिवे, फटाके आणि सजावटीपुरताच मर्यादित नसून, विविध स्वादिष्ट पदार्थांसह प्रेम आणि आनंद वाटण्याचा सण आहे. मिठाई, तळलेले पदार्थ आणि स्वादिष्ट जेवण हे या सणाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. या उत्साहात जास्त खाल्ल्यामुळे आम्लता, अपचन आणि वजन वाढणे यासारख्या समस्या भेडसावतात. यामुळे या दिवाळीच्या काळात, आपण स्वाद आणि आनंद कायम ठेवत 'ताट रांगोळीप्रमाणे रंगीबेरंगी आणि पोषक पद्धतीने तयार करून आरोग्यदायी पद्धतीने दिवाळी साजरी करता येते, असे निरीक्षण आहार तज्ज्ञांनी नोंदविले आहे. .या सणासुदीच्या खाण्यात लाडू किंवा समोसा खाणं सोडून द्यायचे नाही, फक्त ते योग्य प्रमाणात खायचा. योग्य प्रमाणात खाल्ल्याने तुम्ही सणातील सर्व गोड आणि स्वादिष्ट पदार्थांचा आनंद घेऊ शकता आणि तुमचं आरोग्यही टिकवू शकता. तर दिवाळीत मिठाईच्या डबा न देता भेटवस्तू म्हणून सुका मेवा, हर्बल टी किंवा औषधी वनस्पतींची झाडे भेट द्या. ही भेट असेल आरोग्य आणि आनंद दोन्हीचा आस्वाद घेता येतो, असे आहारतज्ज्ञ स्वाती अवस्थी म्हणाल्या..याकडे लक्ष द्या..- जेवताना केवळ अन्नावर लक्ष केंद्रित करा.- टीव्ही किंवा मोबाईल फोन पाहत असताना जेवू नका.- अन्न हळूहळू चावा आणि त्याची चव चाखा.- मेंदूला पोट लवकर भरल्याचे संकेत दिले जातील.- गरजेपेक्षा जास्त खाणं टाळता येईल..दिवाळीच्या पार्टीत गेट-टुगेदरमध्ये गप्पा मारताना किंवा टीव्ही पाहताना जास्त खाल्ले जाते. त्यामुळे बसून, हळूहळू आणि प्रत्येक घासाचा आनंद घेत खावे. याने पचन सुधारते आणि जास्त खाण्यापासून बचाव होतो. तसेच सणासुदीत व्यायामाला विसरू नका. सकाळी चालणे, हलके योगासन किंवा सणाच्या वेळी नाचणे या गोष्टींमुळे ऊर्जा आणि फिटनेस टिकून ठेवतात.- स्वाती अवस्थी, आहारतज्ज्ञ, नागपूर..स्मार्ट खाण्याच्या टिप्स - तळलेले पदार्थ टाळा : डीप-फ्राय स्नॅक्सच्या ऐवजी बेक केलेली मठरी, खाकरा किंवा भाजलेला चिवडा खा. - आरोग्यदायी मिठाई निवडा : साखरेच्या मिठाई ऐवजी गूळ, खजूर, अंजीर आणि सुका मेवा पासून बनवलेली मिठाई खा. - आहारात हे ठेवा : बदाम, अक्रोड, जवस आणि भोपळ्याच्या बिया स्वाद आणि पोषण दोन्ही वाढवितात. - भरपूर पाणी आणि हर्बल टी प्यायल्याने शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडतात आणि जास्त खाण्यापासून बचाव होतो. - सॅलड, फळे, उसळ (स्प्राऊट्स) आणि हलके जेवण ताटात असू द्या. जेणेकरून सणाचा आनंद घेताना संतुलन टिकेल.