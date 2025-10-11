Diwali Special Chakli Recipes: दिवाळीच्या फराळात खमंग ट्विस्ट! यंदा चकलीमध्ये ट्राय करा हे वेगवेगळे प्रकार

Diwali Chakali Varieties: दिवाळी जवळ आली असून घराघरात आता आवरा-आवर, साफसफाई सुरु झाली आहे. त्यानंतर शंकरपाळी, लाडू, करंजी, शेव, चकली अशा दिवाळीच्या फाराळाला सुरुवात होईल. त्यातही दिवाळीच्या फराळात सगळ्यात आधी फस्त होणारा पदार्थ म्हणजे चकली. खमंग आणि चटपटीत चव हेच चकलीचे वैशिष्ट्य. म्हणून तर दिवाळी व्यतिरिक्त इतर वेळीही चकलीला विशेष मागणी असते. त्यामुळे तुम्ही यात विविध प्रकारे बदल केला तर तेही घरातील मंडळींना नक्की आवडेल. .भाजणीची कृती - चार वाट्या भाजणीसाठी अंदाजे साडेतीन वाट्या पाणी उकळत ठेवावे. त्यात तेल घालावे.- भाजणीच्या पिठात तीळ, ओवा, तिखट, मीठ, हिंग, हळद सर्व मिसळून ते पीठ उकळत्या पाण्यात घालून ढवळावे व झाकण ठेवावे.- गॅस बंद करावा. जरा गार झाल्यावर तेलपाण्याचा हात लावून पीठ छान मळून घेऊन, चकल्या बनवून तळाव्यात..3 Ingredient Kaju Katli for Diwali: यंदाची दिवाळी साजरी करा हेल्दी पद्धतीने; घरीच बनवा फक्त ३ पदार्थांपासून काजू कतली.हिरव्या मिरचीची चकलीवरीलप्रमाणे चकली करताना लाल तिखटाऐवजी 8-10 मिरच्या ठेचून घालाव्यात. आवडल्यास थोडा लसूण ठेचून घालावा.मसाला चकलीचकली बनवताना इतर साहित्याबरोबर दोन चमचे गरम मसाला घालून भाजणी कालवावी व चकल्या बनवाव्यात..मिश्र पिठाच्या चकल्यासाहित्य : दोन वाट्या तांदळाचे पीठ, एक वाटी चण्याचे पीठ, एक वाटी उडदाचे पीठ, दोन चमचे धणे-जिरे पावडर, दोन चमचे तीळ, हिंग, तिखट, मीठ, अर्धा चमचा बेकिंग पावडर.कृती :- सर्व पिठे वेगवेगळी भाजून घ्यावीत.- त्यात तीळ, धणे-जिरेपूड, तिखट, मीठ, बेकिंग पावडर मिसळावे.- साधारण चार वाट्या पाणी उकळत ठेवावे.- दोन चमचे तेल कडकडीत करून घालावे. खाली उतरवून त्यात सर्व पिठांचे मिश्रण घालून भिजवून घ्यावे. तासाभराने चकल्या कराव्यात..कणकेच्या चकल्यासाहित्य : कणीक, तिखट, मीठ, हिंग, तीळ, ओवा, तेल.कृती :- कणकेमध्ये चवीप्रमाणे तिखट, मीठ, हिंग, हळद, तीळ, ओवा घालावे.- हे सर्व साहित्य एकत्र मिसळून एका फडक्यात सैलसर बांधावे.- नंतर ती पुरचुंडी कुकरमध्ये 10 मिनिटे वाफवून घ्यावी.- पुरचुंडी बाहेर काढून या उकडीला पाण्याचा हात लावून चांगले मळून घ्यावे.- त्याच्या चकल्या करून तेलात तळून घ्याव्यात..Diwali Special Dry Fruit Barfi:बाजारातील मिठायांना म्हणा 'नो'! दिवाळीसाठी घरच्या घरीच बनवा शेफ कुणालने सांगितलेली ड्रायफ्रूट बर्फी.मुरूक्कू (दाक्षिणात्य चकली)साहित्य : तांदूळ धुवून वाळवून नंतर दळून आणलेली पिठी 4 वाट्या + एक वाटी भाजलेल्या उडदाचे पीठ, चवीप्रमाणे मीठ, हिंग, मिरपूड, जिरेपूड, दोन चमचे लोणी, तळण्यासाठी तेल.कृती :- तांदळाचे पीठ, उडदाचे पीठ एकत्र करून त्यात लोणी एकत्र करा.- इतर सर्व साहित्य घालून पाण्याने पीठ भिजवा.- ते पीठ मळून सोऱ्यात घालून चकल्या बनवा व तळून घ्या.- या चकल्या पांढऱ्या शुभ्रच असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.