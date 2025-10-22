Diwali Breakfast Recipe: दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये मुलांसाठी बनवा रागी पराठा बाइट, सोपी आहे रेसिपी

दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये मुलांसाठी सकाळी नाश्त्यात खास पदार्थ बनवायचा असेल तर नाचणी पराठा बाइट्स तयार करू शकता. ही सोपी आणि लवकर होणारी रेसिपी मुलांना आवडेल आणि त्यांच्या आरोग्यासाठीही फायदेशीर आहे. रागी, ज्याला नाचणी असेही म्हणतात, कॅल्शियम, लोह आणि फायबरने समृद्ध आहे, जे मुलांच्या हाडांच्या वाढीस आणि पचनास मदत करते. अवघ्या १५-२० मिनिटांत तयार होणारी ही रेसिपी दिवाळीच्या दिवसांतही बनवायला सोपी आहे. मुलांना आकर्षित करण्यासाठी स्टार किंवा हृदयाच्या आकारात पराठे बनवा आणि टोमॅटो सॉस किंवा दह्यासोबत सर्व्ह करा. नाचणी पराठा बाइट्स बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया..कणकेसाठी लागणारे साहित्य नाचणीचे पीठ – ½ कप गव्हाचे पीठ – ½ कप तूप – 1 टेबलस्पून मीठ – ½ टीस्पून कोमट पाणी – मळण्यासाठी आवश्यकतेनुसार .स्टफिंगसाठीगोड बटाटा - १ मध्यम (उकडलेले आणि चिरलेले)हिरवे वाटाणे - ½ कप (उकडलेले)बीयांचे पीठ - २ टेबलस्पून (तीळ, भोपळ्याचे बियाणे आणि शेंगदाणे मिसळा)मीठ - चवीनुसारलाल मिरची पावडर - ½ टीस्पूनजिरे पावडर - १ टीस्पूनआमचूर पावडर - १ टीस्पूनकोथिंबीर - १ टेबलस्पून.बनवण्याची कृतीगोड बटाटा आणि हिरवे वाटाणे एकत्र मॅश करा. बीयांचे पीठ, मसाले आणि धणे घाला. चांगले मिसळा - तुमचे स्टफिंग तयार आहे.नंतर पिठातून एक गोळा लाटून घ्या, स्टफिंग समान रीतीने पसरवा आणि घट्ट लाटून घ्या.लहान आकाराचे गोळे करा, प्रत्येक तुकडा हलक्या हाताने सपाट करा आणि गरम तव्यावर तूप किंवा तेलाने दोन्ही बाजूंनी सोनेरी होईपर्यंत भाजा.पौष्टिक जेवणासाठी बीटरूट रायता आणि कॉर्न सॅलडसह गरम सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.