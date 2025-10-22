फूड

Diwali Breakfast Recipe: दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये मुलांसाठी बनवा रागी पराठा बाइट, सोपी आहे रेसिपी

Make Diwali 2025 mornings special with easy: दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये मुलांसाठी पौष्टिक रागी पराठा बाइट. ही रेसिपी कमी वेळेत तयार होणार असून चवदार देखील आहे.
पुजा बोनकिले
दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये मुलांसाठी सकाळी नाश्त्यात खास पदार्थ बनवायचा असेल तर नाचणी पराठा बाइट्स तयार करू शकता. ही सोपी आणि लवकर होणारी रेसिपी मुलांना आवडेल आणि त्यांच्या आरोग्यासाठीही फायदेशीर आहे. रागी, ज्याला नाचणी असेही म्हणतात, कॅल्शियम, लोह आणि फायबरने समृद्ध आहे, जे मुलांच्या हाडांच्या वाढीस आणि पचनास मदत करते. अवघ्या १५-२० मिनिटांत तयार होणारी ही रेसिपी दिवाळीच्या दिवसांतही बनवायला सोपी आहे. मुलांना आकर्षित करण्यासाठी स्टार किंवा हृदयाच्या आकारात पराठे बनवा आणि टोमॅटो सॉस किंवा दह्यासोबत सर्व्ह करा. नाचणी पराठा बाइट्स बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया.

