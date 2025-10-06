Diwali Party Snack Recipe: दिवाळीत चटपटीत खायचंय? मग घरच्या घरी बनवा कुरकुरीत चणा चिली, लगेच नोट करा रेसिपी

दिवाळीच्या सणात चटपटीत आणि कुरकुरीत पदार्थांची मजा घ्यायची असेल तर घरच्या घरी बनवलेला चणा चिली हा उत्तम पर्याय आहे. सोप्या पद्धतीने बनवता येणारा हा स्नॅक पाहुण्यांसाठी कमी वेळेत तयार करता येतो. चण्यांचा कुरकुरा, तिखट-मीठाचं संतुलन आणि हिरव्या मिरच्या-कांद्याचा सुगंध यामुळे हा पदार्थ प्रत्येकाच्या पसंतीस उतरेल..Diwali 2025 Chana Chilli homemade recipe: दिवाळीचा सण हा आनंद, उत्साह आणि स्वादिष्ट पदार्थांनी भरलेला असतो. या निमित्ताने घरी मित्र-परिवार एकत्र येऊन चवीच्या पदार्थांचा आस्वाद घेतात. जर तुम्हाला दिवाळीच्या पार्टीत काहीतरी चटपटीत, कुरकुरीत आणि नवीन खावंसं वाटत असेल, तर घरच्या घरी बनवलेली चणा चिली बनवू शकता. हे स्नॅक नुसतंच चवदार नाही तर बनवणंही सोपं आहे, ज्यामुळे तुम्ही कमी वेळेत पाहुण्यांसमोर हा पदार्थ सर्व्ह करू शकता. चला तर चला, आजच या रेसिपीची नोंद करा आणि दिवाळीच्या तयारीसाठी तयार राहा. लगेच साहित्य आणि कृती लिहून घ्या..चणा चिली बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यचणाटोमॅटो सॉसमीठहिरवी मिरचीलाल तिखटतेलगरम मसालाहळदचाट मसालाआलं पेस्टतांदळाचे पीठकॉर्न फ्लॉअरशिमला मिरचीसोया सॉस.चणा चिली बनवण्याची कृतीसर्वात आधी पाण्यात भिजवा,नंतर कुकरमध्ये मीठ टाकून शिट्टी करून घ्यावी. नंतर एका पॅनमध्ये तेल,लाल तिखट, गरम मसाला, हळद,मीठ, चाट मसाला,आलं आणि उकडलेले चणे टाका आणि चांगले मसळा नंतर त्यात तांदळाचे पीठ आणि कॉर्न फ्लोअर मिसळा. नंतर तेल गरम करून तळून घ्यावे. नंतर परत एका पॅनमध्ये तेल गरम करून त्यात हिरवी मिरची, आलं,शिमला मिरची, टोमॅटो सॉस, सोया सॉस टाका आणि चणे मिसळा. कुरकुरीत चणा चिली तयाह आहे. तुम्ही घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी कमी वेळेत चटपटीत हा पदार्थ सर्व्ह करू शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.