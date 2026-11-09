Diwali Recipe: लसणाचा झणझणीत स्वाद अन् कुरकुरीत पोत! असा बनवा दिवाळी स्पेशल गार्लिक शंकरपाळी; पाहुणे कौतुक करतच राहतील

GARLIC BUTTER SHANKARPALI DIWALI SNACK RECIPE: पाहुणे घरी येणार असतील आणि फराळाच्या ताटात नेहमीपेक्षा काहीतरी हटके पदार्थ वाढायचा असेल, तर ही गार्लिक शंकरपाळी नक्की ट्राय करा. लसणाचा झणझणीत स्वाद, बटरचा फ्लेवर आणि कुरकुरीत पोत असलेली ही शंकरपाळी चहासोबत किंवा स्नॅक्स म्हणून पाहुण्यांना सर्व्ह करता येईल..साहित्यशंकरपाळीसाठी२५० ग्रॅम मैदा१ चमचा मीठ१ चमचा ओवा४ ते ५ चमचे तेलआवश्यकतेनुसार पाणी.Diwali Special Recipe: दिवाळीत बनवा संजीव कपूर यांची खास चॉकलेट बर्फी; फक्त ४ साहित्यांत तयार होईल स्वादिष्ट मिठाई!.गार्लिक बटरच्या सारणासाठी२ पूर्ण लसूणलसूण तळण्यासाठी तेल१ चमचा चिली फ्लेक्सबारीक चिरलेली कोथिंबीर३ ते ४ चमचे बटर.कृती१. पीठ मळून घ्या:एका भांड्यात मैदा, मीठ, ओवा आणि तेल घ्या. हे सर्व चांगले एकत्र करा. त्यानंतर हळूहळू पाणी घालत अर्धवट मऊसर पीठ मळून घ्या. पीठ झाकून साधारण १ तास विश्रांतीसाठी ठेवा.२. गार्लिक बटर तयार करा:लसणाच्या पाकळ्या सोलून घ्या. कढईत तेल गरम करून त्यात लसणाच्या पाकळ्या सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्या. तळलेला लसूण बाहेर काढून काट्याने चांगला कुस्करून घ्या..३. सारण तयार करा:कुस्करलेल्या लसणात चिली फ्लेक्स, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि बटर घाला. सर्व साहित्य व्यवस्थित मिसळून घ्या. तयार झालेले हेच गार्लिक बटर शंकरपाळीसाठी वापरायचे आहे.४. पोळ्या लाटून घ्या:मळलेल्या पिठाच्या समान आकाराच्या चार गोळ्या करा. प्रत्येक गोळ्याची पातळ पोळी लाटून घ्या..Walnut Peda Recipe: दिवाळीत पाहुण्यांचं करा घरगुती मिठाईने स्वागत! बनवा पौष्टिक आणि चविष्ट 'अक्रोड पेढे', पाहा Video.५. थर तयार करा:एका पोळीवर गार्लिक बटरचा थर व्यवस्थित पसरवा. त्यावर दुसरी पोळी ठेवून पुन्हा गार्लिक बटर लावा. अशाच प्रकारे चारही पोळ्यांचे थर तयार करा.६. शंकरपाळीचा आकार द्या:सर्व पोळ्यांच्या कडा आतून फोल्ड करा आणि त्यावरून पुन्हा लाटून घ्या. तयार झालेली शीट थोडी जाडसर ठेवा. त्यानंतर चाकूने चौकोनी तुकडे कापून घ्या..७. तुकडे सेट होऊ द्या:कापलेले शंकरपाळीचे तुकडे साधारण १० ते १५ मिनिटे तसेच ठेवा.८. तळून घ्या:कढईत तेल गरम करा. तेल मध्यम गरम झाल्यावर शंकरपाळीचे तुकडे त्यात सोडा. मध्यम आचेवर ते सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.