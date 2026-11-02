Dates & Coconut Ladoo: यंदाच्या दिवाळीत फराळात बनवा हटके पदार्थ! साखरेशिवाय तयार करा खजूर-नारळाचे पौष्टिक लाडू; चव अशी की पुन्हा पुन्हा खाल!

दिवाळी म्हटलं की घरात गोडधोड पदार्थांची रेलचेल असते. पण यंदा नेहमीच्या मिठाईपेक्षा काहीतरी वेगळं आणि कमी साहित्यामध्ये तयार होणारं गोड खायचं असेल, तर खजूर आणि नारळाचे लाडू उत्तम पर्याय आहेत. विशेष म्हणजे हे लाडू बनवताना रिफाइंड साखर घालण्याची गरज नाही. खजुराच्या नैसर्गिक गोडव्यामुळे हे लाडू चवीला छान लागतात. चला, जाणून घेऊया झटपट रेसिपी!.साहित्य१ कप बिया काढलेले खजूर१ कप किसलेला नारळ२-३ चमचे तूप२ चमचे बारीक चिरलेले बदाम, काजूअर्धा चमचा वेलची पूडलाडू कोटिंगसाठी किसलेला नारळ.Gond Laddu Recipe: हिवाळ्यासाठी डिंक लाडू बनवताय? मग यंदा ट्राय करा राजस्थानी पद्धतीची खास रेसिपी.कृती१. सर्वप्रथम खजुराच्या बिया काढून त्याचे छोटे तुकडे करा. मिक्सरमध्ये खजूर थोडे जाडसर वाटून घ्या.२. त्यानंतर नारळ किसून घ्या. एका कढईत तूप गरम करून त्यात किसलेला नारळ मंद आचेवर हलका भाजून घ्या.३. आता त्यात वाटलेले खजूर, बारीक चिरलेले बदाम-काजू आणि वेलची पूड घाला..४. सर्व मिश्रण व्यवस्थित एकत्र करून घ्या. खजूर मऊ होऊन मिश्रण एकजीव होईपर्यंत मंद आचेवर परतून घ्या.५. गॅस बंद करून मिश्रण थोडे थंड होऊ द्या. हाताला थोडे तूप लावून त्याचे छोटे-छोटे लाडू वळा.६. शेवटी हे लाडू किसलेल्या नारळात घोळवून घ्या..अशा प्रकारे तयार आहेत चविष्ट आणि पौष्टिक खजूर-नारळाचे लाडू! कोणतीही रिफाइंड साखर न घालता खजुराच्या नैसर्गिक गोडव्याने तयार झालेला हा गोड पदार्थ दिवाळीचा आनंद आणखी वाढवेल. यंदाच्या दिवाळीत काहीतरी नवीन करून पाहायचं असेल, तर ही रेसिपी नक्की सेव्ह करा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.