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Dates & Coconut Ladoo: यंदाच्या दिवाळीत फराळात बनवा हटके पदार्थ! साखरेशिवाय तयार करा खजूर-नारळाचे पौष्टिक लाडू; चव अशी की पुन्हा पुन्हा खाल!

REFINED SUGAR FREE INDIAN FESTIVE DESSERT: दिवाळीच्या फराळासाठी बनवा खजूर-नारळाचे चविष्ट लाडू! रिफाइंड साखरेशिवाय, खजुराचा नैसर्गिक गोडवा आणि ड्रायफ्रूट्सची चव असलेली सोपी रेसिपी!
Dates & Coconut Ladoo Recipe

Dates & Coconut Ladoo Recipe

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

दिवाळी म्हटलं की घरात गोडधोड पदार्थांची रेलचेल असते. पण यंदा नेहमीच्या मिठाईपेक्षा काहीतरी वेगळं आणि कमी साहित्यामध्ये तयार होणारं गोड खायचं असेल, तर खजूर आणि नारळाचे लाडू उत्तम पर्याय आहेत. विशेष म्हणजे हे लाडू बनवताना रिफाइंड साखर घालण्याची गरज नाही. खजुराच्या नैसर्गिक गोडव्यामुळे हे लाडू चवीला छान लागतात. चला, जाणून घेऊया झटपट रेसिपी!

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