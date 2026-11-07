Dry Fruits Karanji Recipe: यंदाच्या फराळात बनवा तोंडात विरघळणारी खुसखुशीत ड्रायफ्रुट्स करंजी! कुरकुरीत आवरण अन् खमंग सारण...  

Diwali Special Dry Fruits Karanji Recipe: दिवाळी म्हंटल की घरोघरी पारंपरिक फराळाची रेलचेल सुरू होते. चकली, चिवडा, लाडू यांसोबतच फराळाच्या ताटाची खरी शोभा वाढवते ती म्हणजे कुरकुरीत आणि गोड करंजी! यंदा दिवाळीच्या निमित्ताने घरी देवाच्या नैवेद्यासाठी आणि पाहुण्यांच्या आदरातिथ्यासाठी काहीतरी नवीन आणि शाही बनवायचे असेल, तर 'ड्रायफ्रुट्स करंजी' (Dry Fruits Karanji / Karchikai) हा एक उत्तम पर्याय आहे.गव्हाचा रवा आणि मैदा वापरून तयार केलेले खुशखुशीत आवरण आणि आतमध्ये सुक्या मेव्याचे समृद्ध सारण, ही करंजी चवीला अत्यंत अप्रतिम लागते. सकाळी गरम कॉफी किंवा चहाच्या सुडक्यासोबत ही ताजी करंजी खाण्याचा आनंद काही वेगळाच असतो. चला तर मग, जाणून घेऊया ही लज्जतदार ड्रायफ्रुट्स करंजी बनवण्याची सोपी रेसिपी- .साहित्यपाकातल्या/वरच्या आवरणासाठी (Outer Layer)मैदा: 1 कपबारीक रवा (सुजी): 5 लहान चमचे (tsp)मीठ: 1/4 लहान चमचासाजूक तूप (वितळलेले): 3 लहान चमचेतेल: तळण्यासाठी आवश्यकतेनुसारआतील सारणासाठी (Stuffing)सुके खोबरे (किसलेले): 1/2 कपड्रायफ्रुट्स (काजू + बदाम + मनुक्यांचे तुकडे): 1/4 कपपिठीसाखर: 5 लहान चमचेखजूर: 4 ते 5 (बिया काढलेले)वेलची: 3 ते 4 (पूड करण्यासाठी)खसखस: 1 लहान चमचातूप: 1 लहान चमचा.Konkan Special Breakfast: तोंडात टाकताच विरघळेल! नाश्त्यासाठी बनवा जाळीदार 'कोकणी सुरणोळी'! ट्राय करा सोपी रेसिपी... .प्राथमिक तयारीखजुराच्या बिया काढून त्याचे अतिशय बारीक तुकडे करून घ्यावेत.वेलचीची टरफले काढून दाण्यांची बारीक पूड तयार करून बाजूला ठेवावी.कृतीकणिक/आवरण तयार करणे- एका मोठ्या भांड्यात चाळलेला मैदा घ्या. त्यात बारीक रवा, मीठ आणि गरम केलेले तुपाचे मोहन घाला. सर्व साहित्य एकत्र नीट मिक्स करा. त्यानंतर थोडे थोडे पाणी घालून मऊ पण घट्टसर (Stiff) कणिक मळून घ्या.- मळलेले पीठ 4 ते 5 मिनिटे छान तिंबून घ्या आणि ओल्या कापडाने झाकून अर्धा तास (30 मिनिटे) मुरण्यासाठी बाजूला ठेवा..ड्रायफ्रुट्सचे सारण तयार करणे- मिक्सरच्या भांड्यात काजू आणि बदाम एकत्र करून त्याची जाडसर पूड (Coarse Powder) करून एका प्लेटमध्ये काढून घ्या. त्याच मिक्सरच्या भांड्यात साखर बारीक वाटून पिठीसाखर तयार करा.- कढईत किसलेले सुके खोबरे मंद आचेवर हलके तांबूस होईपर्यंत भाजून घ्या आणि एका बाउलमध्ये काढा. आता भाजलेल्या खोबऱ्यात काजू-बदामाची पूड, पिठीसाखर, बारीक केलेले खजूर, वेलची पूड आणि खसखस घालून सर्व मिश्रण व्यवस्थित एकत्र करा. तुमचे चविष्ट ड्रायफ्रुट्स सारण तयार आहे.करंजीचा आकार देणे आणि भरणे- मुरलेले पीठ पुन्हा एकदा मळून घ्या आणि त्याचे लिंबाच्या आकाराचे छोटे गोळे तयार करा. हे गोळे सुकू नयेत म्हणून ओल्या सुती कापडाने झाकून ठेवा. पीठाचा एक गोळा घेऊन त्याची पातळ गोल पोळी लाटा. पोळीला एकसारखा गोल आकार देण्यासाठी एखाद्या डब्याच्या गोलाकार झाकणाचा वापर करून कापून घ्या आणि कडांचा उरलेला भाग काढून टाका.- या गोल लाटीच्या मध्यभागी एक चमचा ड्रायफ्रुट्सचे सारण ठेवा. बोटांना थोडे पाणी लावून लाटीच्या कडांना लावा. आता लाटी दुमडून अर्धचंद्राकृती आकार द्या आणि कडा व्यवस्थित दाबून बंद (Seal) करा, जेणेकरून तळताना सारण बाहेर येणार नाही. करंजीच्या कडा फिरकीच्या चमच्याने किंवा पिझ्झा कटरने कापून आकर्षक आकार द्या. अशा प्रकारे सर्व करंज्या तयार करून ओल्या कपड्याखाली ठेवा..करंजी तळणे- कढईत तेल मध्यम आचेवर चांगले गरम करून घ्या. तेल योग्य तापल्यावर तयार करंज्या हळूवारपणे तेलात सोडा. मंद ते मध्यम आचेवर करंज्या दोन्ही बाजूंनी छान सोनेरी आणि खुसखुशीत होईपर्यंत तळून घ्या.- तळलेल्या करंज्या झाऱ्याच्या साहाय्याने काढून टिश्यू पेपरवर निथळत ठेवा. अशा प्रकारे तुमची गरमागरम आणि कुरकुरीत ड्रायफ्रुट्स करंजी तयार झाली!.Adai Dosa Recipe: पीठ आंबवण्याची गरज नाही; झटपट बनवा प्रोटीनयुक्त 'अडई डोसा'! पौष्टिक आणि चवदार दाक्षिणात्य नाश्ता... .महत्त्वाच्या टिप्स (Chef's Special Notes)सारणातील विविधता: आवडत असल्यास सारणामध्ये पिस्ता आणि अक्रोड यांसारखे इतर ड्रायफ्रुट्स वापरून चव अधिक समृद्ध करू शकता.योग्य प्रमाणात सारण: करंजीत खूप जास्त सारण भरू नका, नाहीतर कडा बंद करणे कठीण होते आणि तळताना करंजी फुटून सारण तेलात पसरू शकते.कडांची काळजी: कडा फिरकीने कापताना सील केलेला भाग अबाधित राहील याची खात्री करा.रव्याचा वापर: आवरणात बारीक रवा वापरल्यामुळे करंजी दीर्घकाळ खुसखुशीत आणि कुरकुरीत राहते.पीठाची विश्रांती: मैद्याचे पीठ किमान 20 ते 30 मिनिटे मुरू देणे अत्यंत आवश्यक आहे. पीठ मुरत असतानाच सारण तयार करून घ्यावे म्हणजे वेळ वाचतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.