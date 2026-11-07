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Dry Fruits Karanji Recipe: यंदाच्या फराळात बनवा तोंडात विरघळणारी खुसखुशीत ड्रायफ्रुट्स करंजी! कुरकुरीत आवरण अन् खमंग सारण...  

Crispy Dry Fruits Karanji: गोडवा आणि पौष्टिकतेचा संगम; यंदाच्या दिवाळीत घरच्यांना आणि पाहुण्यांना नक्की खायला घाला ही शाही करंजी...पाहा सोपी रेसिपी!
Dry Fruits Karanji Recipe Make Crispy Diwali Sweets at Home

Dry Fruits Karanji Recipe: Make Crispy Diwali Sweets at Home

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Diwali Special Dry Fruits Karanji Recipe: दिवाळी म्हंटल की घरोघरी पारंपरिक फराळाची रेलचेल सुरू होते. चकली, चिवडा, लाडू यांसोबतच फराळाच्या ताटाची खरी शोभा वाढवते ती म्हणजे कुरकुरीत आणि गोड करंजी! यंदा दिवाळीच्या निमित्ताने घरी देवाच्या नैवेद्यासाठी आणि पाहुण्यांच्या आदरातिथ्यासाठी काहीतरी नवीन आणि शाही बनवायचे असेल, तर 'ड्रायफ्रुट्स करंजी' (Dry Fruits Karanji / Karchikai) हा एक उत्तम पर्याय आहे.

गव्हाचा रवा आणि मैदा वापरून तयार केलेले खुशखुशीत आवरण आणि आतमध्ये सुक्या मेव्याचे समृद्ध सारण, ही करंजी चवीला अत्यंत अप्रतिम लागते. सकाळी गरम कॉफी किंवा चहाच्या सुडक्यासोबत ही ताजी करंजी खाण्याचा आनंद काही वेगळाच असतो. चला तर मग, जाणून घेऊया ही लज्जतदार ड्रायफ्रुट्स करंजी बनवण्याची सोपी रेसिपी-

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