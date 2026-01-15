Boiled Egg Fry Recipe: रोजच्या नाश्त्याला कंटाळलात? 15 मिनिटांत बनवा 'पौष्टिक एग फ्राय' सोपी आहे रेसिपी

easy boiled egg fry recipe for breakfast: रोज एकाच प्रकारचा नाश्ता खाऊन तुम्हालाही कंटाळा आलाय का? ब्रेड-बटर, पोहे किंवा उपमा यापेक्षा काहीतरी वेगळं, झटपट अन् पौष्टिक हवंय का? मग Boiled Egg Fry Recipe तुमच्यासाठी परफेक्ट पर्याय ठरू शकतो. अंड्यामध्ये प्रोटीन, व्हिटॅमिन्स आणि आवश्यक पोषक घटक मुबलक प्रमाणात असतात. जे शरीराला ऊर्जा देतात आणि दिवसभर ताजंतवानं ठेवतात. हा एग फ्राय फक्त 15 मिनिटांत तयार होतो, त्यामुळे ऑफिस, कॉलेज किंवा शाळेला जाण्याची घाई असली तरी नाश्त्या कमी वेळेत तयार होतो. कमी साहित्य, सोपी पद्धत आणि जबरदस्त चव हे रेसिपीचे वैशिष्ट्य आहे. मसाल्यांचा योग्य मेळ अंड्याला अधिक चविष्ट बनवतो आणि नाश्त्यात वेगळा स्वाद देतो. हा पदार्थ बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .एग फ्राय बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यउकडलेले अंडीबारिक चिरलेला कांदाबारिक चिरलेला टोमॅटो१ हिरवी मिरचीकोथिंबीरबटरचाट मसाला.एग फ्राय बनवण्याची कृतीएगा फ्राय बनवण्यासाठी सर्वात आधी उकडलेली अंडी मधून चिरा. नंतर तव्यावर बटर लावून दोन्ही बाजून चांगले भाजून घ्यावे. नंतर बारिक चिरलेला कांदा, टोमॅटो, हिरवी मिरची, कोथिंबीर टाकून फ्राय करावे. नंतर थोडे मीठ टाका. हे सारण फ्राय केलेल्या अंड्यावर टाका आणि आस्वाद घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.