Cutlet Paratha: एकदा बनवाल तर घरच्यांची फर्माईश ठरलेली! असा बनवा स्वादिष्ट कटलेट पराठा

आज नाश्त्याला नेहमीची पोळी-भाजी किंवा पराठा नकोय? मग हिरवे वाटाणे, बटाटा आणि पोह्यांपासून तयार होणारा हा हटके कटलेट पराठा नक्की करून पाहा. बाहेरून छान खरपूस आणि आतून मऊ, चविष्ट असा हा पराठा मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडेल. विशेष म्हणजे यासाठी फार वेगळी सामग्रीही लागत नाही. चला तर मग, जाणून घेऊया कटलेट पराठा बनवण्याची सोपी रेसिपी..साहित्यहिरवे वाटाणे – १ कपलसूण – ४-५ पाकळ्याहिरव्या मिरच्या – २आलं – १/२ इंचदही – १/४ कपगव्हाचे पीठ – १/२ कपकोथिंबीर – मूठभरचवीनुसार मीठचिली फ्लेक्स – १ टीस्पूनउकडलेला बटाटा – १पोहे – १ कपतेल किंवा तूप – भाजण्यासाठी.कृतीसर्वप्रथम हिरवे वाटाणे, आलं, लसूण आणि हिरव्या मिरच्या थोडे पाणी घालून बारीक वाटून घ्या. पोहे चाळून घेऊन मिक्सरमध्ये बारीक पावडर करून घ्या.कढईत थोडे तेल गरम करून त्यात वाटलेली वाटाण्याची पेस्ट घाला. त्यात मीठ आणि चिली फ्लेक्स घालून मिश्रण चांगले शिजवून घ्या.मिश्रण शिजल्यानंतर त्यात पोह्यांची पावडर घाला आणि मिश्रण एकजीव होऊन घट्ट होईपर्यंत व्यवस्थित ढवळा..हे मिश्रण थोडे थंड झाल्यावर एका भांड्यात काढा. त्यात गव्हाचे पीठ, दही, चिरलेली कोथिंबीर आणि उकडलेला बटाटा घालून सर्व साहित्य एकत्र करून पीठ मळून घ्या.तयार पिठाचा गोळा घेऊन पोळीप्रमाणे लाटून घ्या आणि आपल्या आवडीनुसार त्याला कटलेटसारखा आकार द्या.तवा गरम करून त्यावर पराठा ठेवा. दोन्ही बाजूंनी तेल किंवा तूप लावून पराठा छान सोनेरी आणि खरपूस होईपर्यंत भाजून घ्या.गरमागरम कटलेट पराठा टोमॅटो केचप किंवा दह्यासोबत सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.