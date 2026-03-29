Sunday Special Breakfast: रविवारी बनवा झटपट, चविष्ट आणि पोटभरीचं चीज ऑमलेट सँडविच; घरच्यांना आवडेल असा परफेक्ट वीकेंड ब्रेकफास्ट!

Weekend Special Breakfast Recipes: रविवारची सकाळ म्हणजे एकदम रिलॅक्स मूड असतो, ना कुठे जायची घाई, ना अलार्मचा त्रास. थोडं उशिरा उठून, शांतपणे किचनमध्ये जाऊन काहीतरी गरमागरम बनवण्याची मजा काही औरच असते. त्यातही बऱ्याचजणांना अंड्याचं काहीतरी हटके आणि नवीन बनवायची इच्छा असते. कारण यामुळे दिवसातला काही प्रमाणात तरी प्रोटीनचा साठा पूर्ण होतो. तेव्हा चीज ऑमलेट सँडविच बेस्ट उपाय ठरतो. .साहित्य:अंडीबारीक चिरलेला कांदाचिरलेली कोथिंबीरचिरलेल्या हिरव्या मिरच्यामीठकाळी मिरी पूडभाजलेली जिरेपूडतिखटब्रेडच्या स्लाइसेसबटरतेलओरेगानोचिली फ्लेक्सचीज स्लाइस..कृतीएका भांड्यात अंडी फोडून चांगली फेटून घ्या.त्यात बारीक चिरलेला कांदा, कोथिंबीर, हिरव्या मिरच्या, मीठ, काळी मिरी पूड, जिरेपूड आणि तिखट घालून नीट मिसळा.पॅन गरम करून त्यात थोडं तेल आणि बटर घाला.तयार केलेलं अंड्याचं मिश्रण कढईत ओता आणि नीट पसरवा.अंडं थोडंसं सेट होताच त्यावर ब्रेडच्या स्लाइसेस ठेवा आणि हलकं दाबा. आणि लगेच त्या स्लाइस पलटा, जेणेकरून ब्रेड खालून छान टोस्ट होईल..वरून ओरेगानो आणि चिली फ्लेक्स शिंपडा.काही सेकंद ऑमलेटा नीट शिजू द्या.आता परत एकदा उलटून त्यावर चीज स्लाइस ठेवा आणि ऑम्लेट फोल्ड करा.दोन्ही बाजूंनी सोनेरी होईपर्यंत शिजवा.गरमागरम सर्व्ह करा.