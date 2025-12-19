Christmas Special Plum Cake: ख्रिसमस स्पेशल, घरच्या घरी बनवा तोंडात विरघळणारा प्लम केक

Soft, Moist & Christmas Perfect Plum Cake: ख्रिसमस म्हणलं की लाईट्सचा लखलखाट, हिवाळ्यातली थंडी, सँटा क्लॉज आणि सगळ्यांच्या आवडीचं म्हणजे ख्रिसमस मधले गोडधोड पदार्थ. त्यातही प्लम केक सगळ्यांचाच आवडीचा असतो. स्पाँजी, ओलसर, ड्रायफ्रुट्सने भरपूर आणि हलक्या मसाल्यांचा स्वाद असलेला हा केक फक्त ख्रिश्चन नाही तर सगळेच लोक आवडीने खातात. पण हा केक बनवण्यासाठी तुम्हाला प्रोफेशनल बेकर असण्याची गरज नाहीये. अगदी सोप्या पद्धतीने घरीच तोंडात विरघळणारा हा ख्रिसमस स्पेशल प्लम केक तयार करता येतो. .ख्रिसमस प्लम केकख्रिसमसला प्लम केक बनवण्याची फार जुनी परंपरा आहे. ड्रायफ्रूट्स, दालचिनी, जायफळ हे पदार्थ हिवाळ्यात शरीराला उबदार ठेवायला मदत करतात. त्यामुळे हिवाळ्यात येणाऱ्या ख्रिसमससाठी हा केक हिवाळ्याच्या आणि सणाच्या वातावरणाला अगदी साजेसा वाटतो. पूर्वीच्या काळी प्लम केक आठवड्याभर आधी बनवून ठेवला जायचा , पण आजच्या सोप्या रेसिपींमुळे कमी वेळातही प्लम केक बनवणं तितकंच सोपं बनलं आहे..प्लम केक बनवण्यासाठीच साहित्यड्रायफ्रूट्स (काजू, मनुके, बदाम, खजूर)मैदालोणीसाखरअंडी(किंवा अंड्यांशिवाय करायचा असल्यास कंडेन्स्ड मिल्क)दूधबेकिंग पावडरबेकिंग सोडादालचिनी पावडरजायफळ पावडर.प्लम केक बनवण्याची कृती- सर्वात आधी सगळे ड्रायफ्रूट्स बारीक चिरून कोमट पाणी किंवा फळांच्या रसात 15–20 मिनिटे भिजत ठेवा.- नंतर ओव्हन 160–170 अंश सेल्सिअसवर प्रीहीट करून केक टिनला लोणी लावा. ओव्हन नसेल तर ज्या भांड्यात तुम्ही केक बेक कराल ते गॅसवर प्रीहीट करा.- एका भांड्यात लोणी आणि साखर हलकं व फुलकं होईपर्यंत फेटून त्यात अंडी एकेक करून घाला किंवा कंडेन्स्ड मिल्क आणि त्यात व्हॅनिला इसेन्स घालून मिसळा..- वेगळ्या भांड्यात मैदा, बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा आणि मसाले चाळून हे मिश्रण हळूहळू बॅटरमध्ये घाला.- गरजेनुसार दूध घालून गाठी न होऊ देता मऊ बॅटर तयार करा आणि शेवटी भिजवलेले ड्रायफ्रूट्स मिसळा.- हे बॅटर केक टिनमध्ये ओतून कमी व मध्यम तापमानावर 45–50 मिनिटे बेक करा.- केक थंड झाल्यावर साच्यातून काढून कापा आणि हवं असल्यास वरून थोडंसं दूध किंवा फळांचा सिरप लावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.