Healthy Laddu Recipe: साखर न वापरताच बनवता येतात 'हे' लाडू; लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत अन् डायबेटिक पेशंटही खाऊ शकतील

Healthy Diet Laddu Recipe: आरोग्यदायी खाणं म्हणजे नेहमीच कंटाळवाणं असतं असं अनेकांना वाटतं. पण घरच्या घरी बनवलेले पौष्टिक लाडू ही कल्पना पूर्णपणे बदलू शकते. गूळ, शेंगदाणे, विविध ड्रायफ्रूट्स आणि बियांचं मिश्रण असलेले हे हेल्दी डाएट लाडू चवीला जितके स्वादिष्ट आहेत तितकेच शरीरासाठीही फायदेशीर आहेत. ताकद वाढवणारे, भूक भागवणारे आणि सहज साठवून ठेवता येणारे हे लाडू मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांसाठी उत्तम पर्याय ठरतात. खास करून प्रवासात, शाळेच्या डब्यात किंवा डाएट करत असताना गोड खाण्याची इच्छा झाली तर हे पौष्टिक लाडू एकदम परफेक्ट स्नॅक ठरतात..साहित्यगूळ दीड वाटी, पाव वाटी तूप, दीड वाटी शेंगदाणे, काजू, बदाम, पिस्ता, अक्रोड, पांढरे तीळ, सूर्यफुलाच्या बिया, भोपळ्याच्या बिया आवश्यकतेनुसार..कृती प्रथम एका कढईत दीड वाटी शेंगदाणे चांगले भाजून घ्या. शेंगदाणे थंड झाल्यावर मिक्सरला आवश्यकतेनुसार बारीक करून एका ताटात काढून घ्या. नंतर एका कढईत सूर्यफुलाच्या बिया, भोपळ्याच्या बिया, पांढरे तीळ, काजू, बदाम, पिस्ता, अक्रोड हे सर्व एकत्र करून थोडेसे भाजून घ्या आणि थंड झाल्यावर मिक्सरला याची बारीक पूड करून घ्या. त्यानंतर एका कढईत पाव वाटी तूप गरम करून घ्या आणि त्यात दीड वाटी गूळ घाला. गूळ विरघळायला लागल्यानंतर त्यात बारीक केलेले शेंगदाणे व बारीक केलेली सर्व ड्रायफ्रूटची पूड त्यामध्ये मिक्स करून घ्या. सर्व मिश्रण कढईत चांगले मिक्स करून झाल्यानंतर त्यावर थोडेसे पाणी शिंपडा. हे मिश्रण एका ताटात काढून घ्या आणि थंड झाल्यानंतर याचे लाडू तयार करून घ्या..हे हेल्दी डाएट लाडू पंधरा-वीस दिवस चांगले राहतात. प्रवासात, लहान मुलांच्या शाळेच्या डब्यात, डाएट करणाऱ्या लोकांसाठी आणि कुटुंबातल्या सर्वच सदस्यांसाठी हा उत्तम शक्तिवर्धक आणि आरोग्यदायी पदार्थ आहे..