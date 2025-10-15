फूड

Mysore Bonda Recipe: सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट 'म्हैसूर बोंडा' बनवा अगदी साऊथ इंडियन स्टाईलने, लगेच लिहून घ्या रेसिपी

Mysore Bonda Recipe: दक्षिण भारतातील पारंपरिक पदार्थ अनेकांच्या चावीनिवडीतील आवडते आहेत. जसं की इडली मेदू वडा, डोसा, उत्तपा. पण तुम्ही कधी 'म्हैसूर बोंड' खाल्लाय का? नसेल तर आजच बनवा हा प्रसिद्ध आणि चविष्ट बोंडा, तोही फक्त २० मिनिटात. तर लगेच लिहून घ्या रेसिपी
Mysore Bonda Recipe

Mysore Bonda Recipe

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Mysore Bonda Recipe: दक्षिण भारतातील पारंपरिक, कुरकुरीत आणि मऊसर अशी ही 'म्हैसूर बोंडा' रेसिपी नाश्त्यासाठी अगदी योग्य आहे, कमी वेळात,अगदी सहज सोप्या पद्धतीने बनवणारा हा पदार्थ लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतो. चला तर मग, जाणून घेऊया ही झटपट रेसिपी

Loading content, please wait...
recipe
food recipe
Break
food news
food news in marathi
south india
breakfast
Food Adulteration Department
mysore
food section
Food marathi news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com