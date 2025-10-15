Mysore Bonda Recipe: सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट 'म्हैसूर बोंडा' बनवा अगदी साऊथ इंडियन स्टाईलने, लगेच लिहून घ्या रेसिपी

Mysore Bonda Recipe: दक्षिण भारतातील पारंपरिक, कुरकुरीत आणि मऊसर अशी ही 'म्हैसूर बोंडा' रेसिपी नाश्त्यासाठी अगदी योग्य आहे, कमी वेळात,अगदी सहज सोप्या पद्धतीने बनवणारा हा पदार्थ लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतो. चला तर मग, जाणून घेऊया ही झटपट रेसिपी.म्हैसूर बोंडा म्हणजे काय?म्हैसूर बोंडा हा एक खमंग तळलेला स्नॅक आहे जो दक्षिण भारतात विशेषतः कर्नाटक राज्यात खूपच प्रसिद्ध आहे. यात गुळी-गुळी तयार केलेल्या उडीद डाळीच्या तव्यावर तळलेल्या बोंड्याला खास चव आणि टेक्सचर मिळतो. हा बोंडा चहा किंवा कॉफीसोबत सकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा संध्याकाळी सायंकाळच्या वेळेस खाण्यासाठी अगदी उत्तम पर्याय आहे..Solapur AkashKandil: कागदी आणि प्लास्टिक कंदील विसरा! सोलापुरात मिळतोय खास मातीचा आकाश कंदील, जाणून घ्या किंमत किती?.साहित्य:उडीद डाळ (भिजवलेली) – 1 कपहिरवी मिरची – 2-3 (बारीक चिरलेली)आले – 1 इंचाचा तुकडा (बारीक चिरलेला)मीठ चवीनुसारतेल तळण्यासाठी.कृती:भिजवलेली उडीद डाळ मिक्सरमध्ये बारीक वाटून गुळगुळीत पेस्ट तयार करा.पेस्टमध्ये हिरवी मिरची, आले, आणि मीठ चांगले मिसळा.मिश्रणाला 15-20 मिनिटे झाकून ठेवा, त्यामुळे ते थोडं फुलतं.कढईत तेल गरम करा..ICSI Recruitment 2025: CA-CS विद्यार्थ्यांसाठी करिअरची सुवर्णसंधी! ICSI मार्फत कॉर्पोरेट मंत्रालयात थेट भरती सुरू, जाणून घ्या पगार आणि अर्ज प्रक्रिया.हाताला थोडं तेल लावून मिश्रणाचे छोटे छोटे गोळे करून गरम तेलात सोडा.दोन्ही बाजूने सोनेरी रंग येईपर्यंत तळा.तेल काढून कागदावर ठेवून गरम गरम सर्व्ह करा.हा म्हैसूर बोंडा तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला नक्कीच आवडेल. चहा किंवा कॉफीसोबत त्याचा स्वाद द्विगुणीत होतो. तुम्हीही या सोप्या रेसिपीने आपल्या नाश्त्याला नवा रंग देऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.