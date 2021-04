दुधी भोपळ्यापासून काही मिनिटांत बनवा कटलेट; सोपी रेसिपी अशी   

कोल्हापूर : साधारणतः गरमीच्या दिवसात बाजारात दुधी भोपळ्याची आवाक जास्त असते. आणि याचा स्वादही उत्तम असतो. परंतु असे बरेच लोक असतात ज्यांना दुधी भोपळ्याची भाजी आवडत नाही. विविध पदार्थ तयार करण्यासाठी याचा उपयोग अनेक प्रकारे केला जातो. कोणत्याही भाजीसाठी तर कधी कोफ्ते बनवण्यासाठीही याचा उपयोग होतो. तसेच याचा ज्यूसही आरोग्यासाठी फायद्याचा असतो. आणि त्यामुळेच गरमीमध्ये आहारात त्याचा समावेश करून घेणे गरजेचे आहे. आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की दुधी भोपळ्यापासून कटलेट बनवणे ही सोपी आणि स्वादिष्ट रेसिपी आहे. तुम्ही स्नॅक म्हणूनही हे कटलेट्स खाऊ शकता. तसेच तुमच्या मुलांनाही ही रेसिपी आवडू शकते. तर आपण आज या रेसीपी बद्दल जाणून घेणार आहोत.. साहित्य - किसलेला दुधीभोपळा - 1 कप

किसलेला बटाटा -1/2 कप

चिरलेली पुदीन्याची पाने -1/3 कप

चिरलेला कांदा - 2 मोठे चमचे

लसूण -1 चमचा

किसलेल आलं

चिरलेली हिरवी मिरची - 1

बेसन पीठ - 2 मोठे चमचे

कॉर्नफ्लोर-2 मोठे चमचे

तांदळाचे पीठ -1 मोठे चमचा

सूजी -1 मोठे चमचा

लाल तिखट- 1 चमचा

चाट मसाला- 1 चमचा

जीरे-1/2 छोटा चमचा

मीठ -आवश्यकतेनुसार

तेल - आवश्यकतेनुसार कृती - एका मोठ्या बाऊलमध्ये दुधी भोपळा आणि बटाटे किसून घ्या. ते दोन्ही मिक्स करा. या दोन्हींच्या पेस्टमध्ये चिरलेला कांदा, मीठ आणि मसाले एकत्र करा. या पेस्टमध्ये बेसन पीठ किंवा कॉर्नफ्लॉवर घालून ते मिश्रण एकत्र करा. तयार मिश्रणाला कटलेटचा आकार देऊन आकार तयार करा. कढईमध्ये तेल गरम करून घ्या आणि यामध्ये मंद आचेवर एकेक कटलेट तळून घ्या. कटलेटला गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत तळून घ्या. दोन्ही बाजूंनी कलर आल्यानंतर ते बाहेर काढा. कटलेट तयार आहेत कोथिंबिरीसोबत गार्निशिंग करुन तुम्ही हे कटलेट खाऊ शकता.

Web Title: easy recipe of cutlet at home ready to cook for women in kolhapur