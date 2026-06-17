Sattu and Dry Fruit Ladoo: रोज रोज नाश्त्याला काय बनवायचं प्रश्न पडतो? मग हे सोपे अन् पौष्टिक 'सत्तू आणि ड्राय फ्रूट' लाडू बनवून ठेवाच

तुमच्याही घरात रोज सकाळी "आज नाश्त्याला काय बनवायचं?" हा प्रश्न पडत असेल, तर हा सोपा आणि पौष्टिक पर्याय नक्की ट्राय करा. सत्तू, सुका मेवा आणि गुळापासून तयार होणारे हे हेल्दी लाडू केवळ चविष्टच नाहीत, तर शरीराला दिवसभरासाठी ऊर्जा देण्यासही मदत करतात. विशेष म्हणजे हे लाडू एकदाच बनवून ठेवल्यास अनेक दिवस नाश्त्याची चिंता मिटू शकते..साहित्य1 कप सत्तू पीठ (भाजलेले चण्याचे पीठ)1/2 कप मिश्र सुका मेवा आणि बिया (बदाम, अक्रोड, भोपळ्याच्या बिया)1/4 कप किसलेले सुकं खोबरं1/3 ते 1/2 कप गूळ (चवीनुसार)2 ते 3 टेबलस्पून तूप1/2 टीस्पून वेलची पूड.कृती- सुरुवातीला कढईत सुका मेवा, बिया आणि सुकं खोबरं मंद आचेवर हलके भाजून घ्या. - थंड झाल्यावर त्याची जाडसर पूड करून घ्या. - त्याच कढईत एक टीस्पून तूप घालून सत्तू पीठ हलके भाजा. - त्यानंतर एका मोठ्या भांड्यात सत्तू, सुका मेव्याची पूड, खोबरं, वेलची पूड आणि गूळ एकत्र मिसळा. - उरलेलं तूप वितळवून मिश्रणात घाला आणि सर्व साहित्य चांगलं एकजीव करा. - आता या मिश्रणाचे छोटे-छोटे लाडू वळून घ्या..साठवण्यासाठी टिप्सहे लाडू हवाबंद डब्यात ठेवले तर 5 ते 7 दिवस सहज टिकतात. अधिक दिवस साठवायचे असल्यास फ्रिजमध्ये ठेवू शकता. सकाळच्या नाश्त्यात एक-दोन लाडू कोमट दूध किंवा हर्बल चहासोबत खाल्ल्यास दिवसाची ऊर्जा वाढण्यास मदत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.