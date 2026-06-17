फूड

Sattu and Dry Fruit Ladoo: रोज रोज नाश्त्याला काय बनवायचं प्रश्न पडतो? मग हे सोपे अन् पौष्टिक 'सत्तू आणि ड्राय फ्रूट' लाडू बनवून ठेवाच

Easy Sattu and Dry Fruit Ladoo Recipe: सकाळच्या नाश्त्याची चिंता दूर करा; सत्तू आणि ड्राय फ्रूटपासून बनवा हे पौष्टिक, चविष्ट आणि एनर्जीने भरलेले लाडू.
Sattu and Dry Fruit Ladoo: रोज रोज नाश्त्याला काय बनवायचं प्रश्न पडतो? मग हे सोपे अन् पौष्टिक 'सत्तू आणि ड्राय फ्रूट' लाडू बनवून ठेवाच
Anushka Tapshalkar
Updated on

तुमच्याही घरात रोज सकाळी "आज नाश्त्याला काय बनवायचं?" हा प्रश्न पडत असेल, तर हा सोपा आणि पौष्टिक पर्याय नक्की ट्राय करा. सत्तू, सुका मेवा आणि गुळापासून तयार होणारे हे हेल्दी लाडू केवळ चविष्टच नाहीत, तर शरीराला दिवसभरासाठी ऊर्जा देण्यासही मदत करतात. विशेष म्हणजे हे लाडू एकदाच बनवून ठेवल्यास अनेक दिवस नाश्त्याची चिंता मिटू शकते.

Loading content, please wait...
food recipe
breakfast
food section
weight loss recipe
'food