Egg Recipe : तुमच्या घरच्यांना वाटत असेल तुम्हाला स्वयंपाक बनवता येत नाही, तर असा 'अंडा घोटाळा' बनवून त्यांना नक्की खावू घाला

आजच्या धावपळीच्या जीवनात स्वादिष्ट आणि पौष्टिक जेवण तयार करणे हे आव्हान असते. पण काय सांगता, जर पारंपरिक पावभाजीला एक अनोखा ट्विस्ट देऊन अंड्यांसोबत बनवले तर? ही अंडा घोटाळा ही डिश आहे तरी सोपी, तरी चविष्ट आणि आरोग्यदायी. ही रेसिपी विशेषतः त्यांच्यासाठी आहे ज्यांना मसालेदार भाजी आवडते, पण त्यात प्रोटीनचा डोस हवा असतो. उकडलेल्या अंड्यांचा वापर करून ही डिश तयार होते, जी पाव किंवा चपातीसोबत खाल्ल्यास जेवण पूर्ण होते. ही रेसिपी घरातील सामान्य साहित्याने बनवता येते आणि केवळ १५ मिनिटांत तयार होते. विशेष म्हणजे पावभाजी मसाल्यामुळे यात मुंबई स्ट्रीट फूडचा फ्लेवर येतो, ज्यामुळे लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडेल.

साहित्य
२ टेबलस्पून तेल
२ मध्यम आकाराचे कांदे (बारीक चिरलेले)
१ टेबलस्पून आले-लसूण पेस्ट
२ टोमॅटो (बारीक चिरलेले)
मीठ (चवीनुसार)
२-३ बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या (ऐच्छिक)
१ टीस्पून जिरे पावडर
१ टीस्पून धने पावडर
१/२ टीस्पून हळद
२ टीस्पून पावभाजी मसाला
१ कप चटणी/लाल मिरची पाऊडर
१/२ कप कोथिंबीर (बारीक चिरलेली)
४-६ उकडलेली अंडी (किसलेली)
१ कप पाणी
सर्व्हिंगसाठी पाव किंवा चपाती

कृती
१. एका कढईत तेल गरम करा. त्यात बारीक चिरलेले कांदे टाका आणि सोनेरी होईपर्यंत परतवा. 
२. आले-लसूण पेस्ट टाका आणि १ मिनिट परतवा. नंतर चिरलेले टोमॅटो, मीठ आणि हिरव्या मिरच्या टाका. २-३ मिनिटे शिजवा जोपर्यंत टोमॅटो मऊ होत नाहीत. 
३. आता मध्ये थोडी जागा बनवा, त्यात चटणी, हळद, जिरे पावडर, धने पावडर आणि पावभाजी मसाला टाका. सर्व साहित्य चांगले मिक्स करा. 
४. मिश्रण थोडे लालसर होईपर्यंत परतवा. नंतर थोडे पाणी टाका, झाकण ठेवून २ मिनिटे शिजवा. 
५. शिजलेले मिश्रण मॅशरने मॅश करा जेणेकरून ग्रेव्ही एकत्र तयार होईल. त्यात चिरलेली कोथिंबीर टाका आणि मिक्स करा. 
६. उकडलेली अंडी किसून ग्रेव्हीमध्ये टाका. ग्रेव्हीच्या प्रमाणात अंडी घ्या. सर्व चांगले मिक्स करा. वरून थोडी कोथिंबीर टाका आणि गरमागरम सर्व्ह करा.

नोट
चटणी नसल्यास वगळता येऊ शकते, पण ती फ्लेवर वाढवते.
मसाले कमी प्रमाणात घ्या, अन्यथा अतितिखट होऊ शकते.
व्हेज व्हर्जनसाठी अंडी ऐवजी भाज्या टाकता येतील.
ही डिश २ दिवस फ्रिजमध्ये ठेवता येऊ शकते.