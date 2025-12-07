फूड

Egg Recipe : तुमच्या घरच्यांना वाटत असेल तुम्हाला स्वयंपाक बनवता येत नाही, तर असा 'अंडा घोटाळा' बनवून त्यांना नक्की खावू घाला

Egg Pav Bhaji Ingredients Full Recipe : अंडा पावभाजी ज्याला अंडा घोटाळा असेही म्हणतात. यांची पूर्ण रेसिपी वाचा आणि टेस्टि पदार्थ बनवा
Spicy anda pav bhaji masala gravy loaded with mashed boiled eggs, topped with fresh coriander and served with butter-toasted pav – a perfect Maharashtrian street-style breakfast or dinner!

Spicy anda pav bhaji masala gravy loaded with mashed boiled eggs, topped with fresh coriander and served with butter-toasted pav – a perfect Maharashtrian street-style breakfast or dinner!

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आजच्या धावपळीच्या जीवनात स्वादिष्ट आणि पौष्टिक जेवण तयार करणे हे आव्हान असते. पण काय सांगता, जर पारंपरिक पावभाजीला एक अनोखा ट्विस्ट देऊन अंड्यांसोबत बनवले तर? ही अंडा घोटाळा ही डिश आहे तरी सोपी, तरी चविष्ट आणि आरोग्यदायी. ही रेसिपी विशेषतः त्यांच्यासाठी आहे ज्यांना मसालेदार भाजी आवडते, पण त्यात प्रोटीनचा डोस हवा असतो. उकडलेल्या अंड्यांचा वापर करून ही डिश तयार होते, जी पाव किंवा चपातीसोबत खाल्ल्यास जेवण पूर्ण होते. ही रेसिपी घरातील सामान्य साहित्याने बनवता येते आणि केवळ १५ मिनिटांत तयार होते. विशेष म्हणजे पावभाजी मसाल्यामुळे यात मुंबई स्ट्रीट फूडचा फ्लेवर येतो, ज्यामुळे लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडेल.

<div class="paragraphs"><p>Spicy anda pav bhaji masala gravy loaded with mashed boiled eggs, topped with fresh coriander and served with butter-toasted pav – a perfect Maharashtrian street-style breakfast or dinner!</p></div>
Kashmir Video : काश्मीर 1947 नंतर कसे होते? काळीज हलवणारा 90च्या दशकातील ऐतिहासिक व्हिडिओ व्हायरल, डोळ्यांवर विश्वासच बसणार नाही
Loading content, please wait...
recipe
food recipe
Eggs
egg receipe
marathi recipe tips
Egg Benefits

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com