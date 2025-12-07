Kashmir Video : काश्मीर 1947 नंतर कसे होते? काळीज हलवणारा 90च्या दशकातील ऐतिहासिक व्हिडिओ व्हायरल, डोळ्यांवर विश्वासच बसणार नाही

Old India Video Kashmir 90s : पर्यटकांवर झालेला आंतकवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरनंतर काश्मीर जगभर चर्चेचा विषय ठरला. पण सध्या सोशल मीडियावर एक जुना व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होतोय. हा व्हिडिओ १९९० च्या दशकातील काश्मीरचा आहे, जेव्हा दहशतवाद आणि दंगलखोरांचा उद्योग जोरात होता. फक्त बातम्या वाचून ज्यांनी ते काळ अनुभवले नाहीत, त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ डोळे उघडणारा ठरतोय. काश्मीरची निसर्गसुंदरता आणि त्याचवेळी तेथील तणावपूर्ण वातावरण एकाच फ्रेममध्ये कैद झालंय..Mughal Era and Dalit : मुघलांच्या काळात दलितांची स्थिती कशी होती? यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर काय म्हणाले...व्हिडिओत सर्वप्रथम दिसतात त्या भारतीय सैन्याच्या गाड्या. रस्त्यावरून लष्करी जिप्सी आणि ट्रक्सचा ताफा जाताना दिसतो. चौकाचौकात सैनिक बंदुकीसह तैनात. प्रत्येक वाहन, प्रत्येक व्यक्तीची कसून तपासणी होताना दिसते. आकाशात सतत भारतीय वायुसेनेची हेलिकॉप्टर्स गस्त घालत फिरतायत. रेकी करताना त्यांचा आवाज दूरवर घुमतोय. हा देखावा सांगतो की त्या काळात सुरक्षेची किती काळजी घेतली जात होती..पण याच रस्त्यांवर सामान्य जीवनही सुरू होतं. दल लेकच्या काठावर शिकारा बोटी फिरतायत. पाण्यात छोटी मुले बोटी चालवताना दिसतायत, हसत-खेळत. बाजारपेठेत लोकांची गर्दी, दुकानं सुरू, भाज्या-फळं विकणारे व्यापारी. लहान मुले रस्त्यावर क्रिकेट खेळतायत तर कुणी सायकलवर मस्ती करत आहे. दोन लहान बहिणी तलावा किनारी बसून खेळ खेळताना दिसतात. घरादारातून बाहेर पडणारी माणसं, चहा पिताना गप्पा मारणारे वृद्ध. सगळं काही सुरळीत वाटतं, पण पार्श्वभूमीत सैन्याची उपस्थिती सतत जाणवते..Oneplus 8 Pro : कपड्यांच्या आरपार दाखवणारा मोबाईल! फोनच्या एका फीचरने जगाला हादरवले; कंपनीला मागावी लागली माफी.हा व्हिडिओ पाहताना मन सुन्न होतं. कारण आज जे काश्मीर आपण पाहतो पर्यटकांनी गजबजलेलं, शांतता नांदलेलं त्याच्या अगदी उलट चित्र होतं ते. तेव्हा प्रत्येक क्षण भीतीचा, अनिश्चिततेचा असे. तरीही काश्मीरी जनजीवन थांबलं नव्हतं. लहान मुलं हसत होती, बाजारात खरेदी-विक्री सुरू होती. हा व्हिडिओ फक्त एक जुनी क्लिप नाही, तर त्या काळातील काश्मीरच्या खऱ्या परिस्थितची साक्ष आहे. जिथे बंदुकीच्या सावल्या होत्या, तिथेच हसण्याची आणि जगण्याची जिद्दही होती. आज जेव्हा काश्मीर पुन्हा पर्यटकांचं स्वर्ग बनलाय, तेव्हा हा व्हिडिओ आपल्याला सांगतो..किती मोठं अंतर कापलंय या खोऱ्याने..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.