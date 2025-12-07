Trending News

Kashmir Video : काश्मीर 1947 नंतर कसे होते? काळीज हलवणारा 90च्या दशकातील ऐतिहासिक व्हिडिओ व्हायरल, डोळ्यांवर विश्वासच बसणार नाही

Old Kashmir Video Viral : काश्मीर 90 च्या दशकात कसे होते माहितीये? अनेकांना फक्त वाचून माहिती असेल. पण सध्या एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. ज्यातून त्याकाळातील परिस्थिति स्पष्ट दिसते
Rare footage from 1990s Kashmir: Indian Army convoy passes through Srinagar streets while children play and shikaras float on Dal Lake amid heavy security.

Rare footage from 1990s Kashmir: Indian Army convoy passes through Srinagar streets while children play and shikaras float on Dal Lake amid heavy security.

Saisimran Ghashi
Old India Video Kashmir 90s : पर्यटकांवर झालेला आंतकवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरनंतर काश्मीर जगभर चर्चेचा विषय ठरला. पण सध्या सोशल मीडियावर एक जुना व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होतोय. हा व्हिडिओ १९९० च्या दशकातील काश्मीरचा आहे, जेव्हा दहशतवाद आणि दंगलखोरांचा उद्योग जोरात होता. फक्त बातम्या वाचून ज्यांनी ते काळ अनुभवले नाहीत, त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ डोळे उघडणारा ठरतोय. काश्मीरची निसर्गसुंदरता आणि त्याचवेळी तेथील तणावपूर्ण वातावरण एकाच फ्रेममध्ये कैद झालंय.


