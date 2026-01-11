फक्त गव्हाचं पीठ अन् अंडी! 10 मिनिटांत तयार होतो जबरदस्त टेस्टी नाश्ता

easy protein rich breakfast with eggs and whole wheat flour: स्वयंपाकाचा कंटाळा आलाय? रोजच्या चपाती -भाजीच्या चक्रातून कंटाळा आला असेल, तर आज एकदम सोपी, वेगळी आणि खूप चवदार रेसिपी घेऊन आलो आहे. फक्त गव्हाच्या पिठात अंडी टाकून बनवलेला हा पदार्थ नाश्त्यात आणि जेवणात ट्विस्ट आणेल. ना जास्त वेळ लागतो, ना जास्त साहित्याची गरज लागेल. फक्त १०-१५ मिनिटांतच झटपट तयार होतो. मुलांना खूप आवडेल, ऑफिसमधून घरी आल्यावर भूक लागली तर हा उत्तम पर्याय आहे. हा पदार्थ बनवण्याासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया..लागणारे साहित्यगव्हाचे पीठअंडीबारिक चिरलेला कांदाबारिक चिरलेला टोमॅटोबारिक चिरलेली कोथिंबीरपाणीलाल तिखटहळदमीठशिमला मिरची.कृतीसर्वात आधी एका भांड्यात गव्हाचे पीठ घ्या. नंतर त्यात फोडलेल्या अंड्याचा पिवळा बलक टाका. नंतर त्यात बारीक चिरलेला, कांदा, टोमॅटो,शिमला मिरची,हिरली मिरची,कोथिंबीर टाकून चांगले मिसळा. नंतर थोडे पाणी घालत पातळ मिश्रण तयार करावे. नंतर त्यात हळद, लाल तिखट, मीठ टाकून मिसळा. नंतर पॅन करम करा आणि त्यावर तेल लावून सारण पसरवा आणि ऑमलेटसारखे बनवा. हा पदार्थ टोमॅटो सॉससोबस सर्व्ह करु शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.